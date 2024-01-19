2024至尊酒禮登場！市售最高年份陳年高梁、台北101紀念酒禮盒限量釋出

迎接2024甲辰龍年到來，身兼國際地標與國際級購物中心的台北101，以最高規格標準推出唯一自營精品「台北101紀念酒禮盒」，取自1977年（民國66年）在知名「八八坑道」窖藏至今的陳年馬祖高粱，酒精濃度59度，裝盛在以精湛釉色窯燒技術所呈現的台北101建築造型陶瓶中限量釋出。瓶身有鳳翎紅瓶、龍膽藍瓶兩款，單瓶售價10,800元，買兩瓶即贈送JRRB精緻手工葡萄酒水晶對杯乙組（市價3,980元），不但是最能代表台灣的精品級國際贈禮，也是代代相傳的珍藏首選，更為中式白酒帶來更加國際化的全新時尚品飲方式。

「台北101紀念酒」有鳳翎紅瓶（右）、龍膽藍瓶兩款，單瓶售價10,800元。圖／台北101提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

「台北101紀念酒」源自馬祖酒廠70年代時的高年份窖藏計畫，雖然瓶身上標示的是「窖藏33年」，但最新裝瓶的這批1977年生產的陳年高粱，卻已在「八八坑道」中窖藏了47年，不但是目前市面上年份最高的高粱，也是內行老饕心目中可遇不可求的神級夢幻逸品，更是2024年春節酒禮中無可替代的至尊酒款，相當具有收藏價值。「我紮紮實實地一路品飲了『台北101紀念酒』這幾年來的變化，不但每一年裝瓶的酒體表現都令人讚嘆，並且一年比一年還要迷人，只有真正頂級的陳高，才能夠擁有如此豐富而驚人的變化。」中式白酒權威小亨利（鄢繼強）強調：「所以每一年裝瓶的『台北101紀念酒』都非常值得珍藏，千萬不要錯過。」

「尤其今年的『台北101紀念酒』，酒體更加豐富圓潤，正要從花香調階段過渡到果香調，洋溢著溫帶水果的香氣，非常精彩。」小亨利表示：「如果你喜歡現在這個階段的味道，建議現在就要立刻入手，因為酒的變化是不等人的，過了就是過了。」

買兩瓶「台北101紀念酒」，即贈送JRRB精緻手工葡萄酒水晶對杯乙組。圖／台北101提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

要享受這樣千載難逢的神級逸品，小亨利特別推薦使用水晶葡萄酒杯享用。「用傳統shot杯喝這支酒，我們會覺得這是一款很容易喝、很好入喉的陳年好酒，但是在香氣方面的表現，跟你喝到胃裡面的味道沒有太大差別。」小亨利指出：「但是用水晶葡萄酒杯來喝它，在稍微轉動酒杯之後，你將鼻子湊近酒杯嗅聞，你會很驚訝地發現它完全不嗆、不辣，跟你在刻板印象中對高粱酒的認識天差地遠。」

要享受「台北101紀念酒」這樣的神級逸品，中式白酒權威小亨利特別推薦使用水晶葡萄酒杯來喝。圖／台北101提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

小亨利表示，尤其水晶葡萄酒杯表面的晶格，能夠讓酒液中的芳香分子整齊排列，讓酒裡面的香氣一個接一個地依序接觸味蕾，即便是未經品酒訓練的一般消費者，或者是對於頂級陳年高粱並不熟悉的國際友人，也能夠很輕鬆地透過這樣的杯型，細膩地感受到「台北101紀念酒」的所有美好細節。「水晶葡萄酒杯能夠讓你很容易就能夠辨識出最前段的輕盈花香，緊接著隨之而來的是果香調，最後面的是木質調氣息，以及整個酒體中的美妙酸度。」

小亨利表示，把鼻子湊近葡萄酒杯嗅聞，即便是未經品酒訓練的一般消費者，也能夠細膩地感受到「台北101紀念酒」的所有美好細節。記者吳致碩／攝影 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

對應這樣精品級的稀世佳釀，台北101更以打造精品的心情，透過精湛的釉色窯燒技術，歷經兩次上色、三次燒窯，才在成功率僅有一成的情況下，創造出與台北101建築相呼應的酒瓶；並且將象徵富貴的古銅錢、如意雲紋等吉祥圖騰，完美融入瓶身設計，宛如藝術品般地將極致奢華融入每一個細節，讓鳳翎紅瓶與龍膽藍瓶兩款酒瓶，都散發著獨特風采，充分展現出台北101的國際級高度以及對品質與細節的極致追求。

「台北101紀念酒」是2024年最能代表台灣的國際級贈禮。圖／台北101提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

「台北101紀念酒」不僅是一瓶佳釀，也是匠心獨具的藝術品，更是文化典藏與現代品味的完美交匯。不僅是2024年最能代表台灣的國際級贈禮，也是具有深度、文化、品味內涵的送禮首選，更具備不可小覷的增值實力。

◎台北101紀念酒

．購買連結：https://bit.ly/3TPmGWb

．實體商店：台北101購物中心5樓，台北101紀念品店 101 SELECT

．台北101貴賓專線：02-8101-9045（週一至五11：00～19：00）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康