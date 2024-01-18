樂事會賀新春 舊世界獲獎珍釀超優惠

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
樂事會今年春節推出舊世界獲獎珍釀組，訂購12瓶組可獲得暢銷金獎94高分紅酒2瓶與滴酒片5入。圖／樂事會提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
樂事會今年春節推出舊世界獲獎珍釀組，訂購12瓶組可獲得暢銷金獎94高分紅酒2瓶與滴酒片5入。圖／樂事會提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

迎接2024甲辰龍年到來，英國酒商樂事會精選6款歐洲舊世界獲獎珍釀，推出優惠組合。訂購12瓶組，可獲贈暢銷金獎94高分紅酒2瓶加上滴酒片5入（市值共2,028元），14瓶酒平均每瓶只要492元，約52折超值優惠；訂購6瓶組，也可獲贈暢銷金獎94高分紅酒乙瓶（市值999元）。

6款歐洲舊世界獲獎珍釀，包括拿下金牌肯定、最受酒迷歡迎的此生必飲暢銷天王「Cabalié 2021」；一口氣獲得共獲4項大獎肯定、被譽為「隆格多克Château Lafite」的「Pensée de Gassac 2021」。

獨家訂製的珍藏版佳釀「Grande Réserve de Gassac Rouge 2020」，結合了法國南部的豐富性以及法國波爾多列級莊的風格，一樣獲得獎牌肯定。「Dinastía Manzanos Tempranillo 2020」獲得兩項大獎，充滿草莓、覆盆子、李子及香料香氣，口感柔美誘人，尾韻綿長。

曾勇奪世界最佳紅酒大獎的「Portinho do Côvo 2020」，榮獲雙金榮譽，味道濃郁卻又不會太過厚重，風格易飲討喜；熱銷的90高分「罌粟花系列美酒Ⅱ Papavero Primitivo 2020」，在橡木桶中陳放數個月，打造出芬醇複雜的層次與口感。

成立於1969年的英國酒商樂事會，始終致力於發掘世界優質佳釀，削減中間代理利潤，以最親民的價格、最優質的服務，台灣本島免費直送到府。若顧客對商品不盡滿意，在未開瓶狀態下，樂事會將提供換貨或退款服務。預約請電（02）7701-0188樂事會，優惠代碼「5629001」，或洽官方網站：www.directwines.com.tw/UDN，FB請搜尋「Direct Wines Taiwan」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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