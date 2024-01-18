Hello Kitty 50歲大壽 長榮航空推限量120台餐車

歡慶Hello Kitty今年50歲，長榮航空今天宣布推出全新設計款「Hello Kitty輕量餐車」，即起120台限量銷售，其中108台隨機序號版，每台售價4萬5999元；12台指定序號版，每台售價4萬9999元。

長榮航空指出，去年首推限量80台Hello Kitty餐車，今年再與三麗鷗公司合作，推出全新設計輕量化餐車，每台皆有量身打造的專屬編號，全球限量120台，即起在「長榮樂e購」販售。

長榮航空表示，今年推出的長榮航空Hello Kitty 50週年紀念輕量化餐車，以鋁合金製成，輕巧耐用，以粉紅色搭配紫色，融入Hello Kitty50周年限定的貼紙設計風格，讓Hello Kitty完全置身甜美夢幻氛圍。