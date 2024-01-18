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Hello Kitty 50歲大壽 長榮航空推限量120台餐車
歡慶Hello Kitty今年50歲，長榮航空今天宣布推出全新設計款「Hello Kitty輕量餐車」，即起120台限量銷售，其中108台隨機序號版，每台售價4萬5999元；12台指定序號版，每台售價4萬9999元。
長榮航空指出，去年首推限量80台Hello Kitty餐車，今年再與三麗鷗公司合作，推出全新設計輕量化餐車，每台皆有量身打造的專屬編號，全球限量120台，即起在「長榮樂e購」販售。
長榮航空表示，今年推出的長榮航空Hello Kitty 50週年紀念輕量化餐車，以鋁合金製成，輕巧耐用，以粉紅色搭配紫色，融入Hello Kitty50周年限定的貼紙設計風格，讓Hello Kitty完全置身甜美夢幻氛圍。
長榮航空說，回饋消費者，此次配件加碼升級，隨車特別加贈鋁製抽屜分隔板和鋁製酒瓶架，提升餐車空間使用的功能，並附贈5個印有專屬Hello Kitty翅膀的夢幻紫色單軌透明抽屜，可作為辦公室雜物歸類、廚房用品收納及更衣間配件分類使用，也可視需求單獨購買，每個售價450元。
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