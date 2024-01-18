陳柏霖、郭雪芙站台電商實體旗艦店開幕 好拍又好逛將成熱門打卡區
正在金門拍攝同一戲劇的陳柏霖、郭雪芙，受邀成為活動大使，站台電商服飾集團實體旗艦店開幕。兩人在開幕前夕搶先逛之後，除了表示裝潢設計感很棒，郭雪芙還表示設有「男友等待區」很貼心；陳柏霖亦說「二樓還有餐廳，陪女生逛街時，也可以休息」。
首度進駐信義區的電商集團，旗下擁有23個女裝為主軸的品牌，此次精選了其中6個，一同成為ATT 4 Fun百貨概念旗艦店的販售主力。而在逛完之後，受邀擔任開幕嘉賓的郭雪芙，也分享了線上購物經驗，她提到旗艦店對女生來說非常好逛，而且對於版型或尺寸有疑慮，「想看實際商品的話，就可以到這裡來」。陳柏霖也表示，「線上買了（衣服）之後，最怕尺寸不合」，而且旗艦店還設有餐廳，以後會成為自己逛街新據點。不僅如此，除了琳瑯滿目的各式服裝、配件或居家用品之外，郭雪芙特別讚賞地下一樓設置的「男友等待區」，覺得空間舒適、燈光氣氛也很適合拍照，更預言將會成為民眾打卡熱點。
位於信義區ATT 4 Fun百貨的電商品牌概念旗艦店，佔地涵蓋三層樓面，銷售面積達400坪，其中二樓更找來人氣餐廳進駐，方便消費者在選購時，也能有休憩的空間。而為了吸引不同客群，進駐的各個品牌也調整了原有商品系列，未來將劃分網路獨賣，或是在旗艦店搶先開賣，讓線上與線下銷售的能雙贏。
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