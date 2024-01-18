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不滿意就能退費！品木宣言推出A醇膠原精華找回雞蛋肌

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
品木宣言駐顏有樹撫紋煥膚A醇精華，櫃上購買時還提供5ML試用，體驗無感，可至櫃上退還正品的活動。記者劉小川／攝影
品木宣言駐顏有樹撫紋煥膚A醇精華，櫃上購買時還提供5ML試用，體驗無感，可至櫃上退還正品的活動。記者劉小川／攝影

肌膚的保養，最在意的就是細緻度、毛孔粗大的問題。要怎麼擊退問題肌膚煩惱呢？品木宣言首創推出的「A醇膠原精華」，關鍵是「組合」而非「濃度」，讓產品發揮最大的功效。對於敏感肌膚也不擔心商品使用上的問題，可說是敏感肌、問題肌膚的救星，還祭出「滿意保證」無效退費體驗活動。

在高壓的環境下、氣候不穩定的狀態，就要好好的照顧好自己的肌膚。品木宣言產品講師說道，人從20歲之後，每年的膠原蛋白隨著年齡的增長而逐漸退回。品木宣言也祭出首創偕同膠原蛋白作用的Ａ醇精華，讓肌膚再現肌膚澎潤、細緻的彈性，猶如鵝蛋肌的年輕狀態。

品木宣言A醇膠原精華，溫和不刺激，添加最溫和的「無痛新Ａ醇」，並結合了「激升膠原力的逆齡榆綠木」、「撫紋6胜肽」、「深海巨藻萃取」，拋開過去早C晚A的既定保養程序，早晚皆可使用，更推薦給敏感肌使用，讓柔嫩度、細紋、毛孔，全部一一打擊，讓對抗歲月不再是一門難題。

品木宣言 駐顏有樹撫紋煥膚A醇精華48ml，讓你回到青春肌膚最佳狀態。圖／品木宣言
品木宣言 駐顏有樹撫紋煥膚A醇精華48ml，讓你回到青春肌膚最佳狀態。圖／品木宣言
即日起至2／7於品木宣言官方通路購買駐顏有樹撫紋煥膚A醇精華48ml，即贈5ml體驗瓶，並享「滿意保證」無效退費體驗活動。圖／品木宣言
即日起至2／7於品木宣言官方通路購買駐顏有樹撫紋煥膚A醇精華48ml，即贈5ml體驗瓶，並享「滿意保證」無效退費體驗活動。圖／品木宣言
品木宣言 駐顏有樹撫紋煥膚A醇精華48ml，讓你回到青春肌膚最佳狀態。圖／品木宣言
品木宣言 駐顏有樹撫紋煥膚A醇精華48ml，讓你回到青春肌膚最佳狀態。圖／品木宣言

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