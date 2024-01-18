不滿意就能退費！品木宣言推出A醇膠原精華找回雞蛋肌

肌膚的保養，最在意的就是細緻度、毛孔粗大的問題。要怎麼擊退問題肌膚煩惱呢？品木宣言首創推出的「A醇膠原精華」，關鍵是「組合」而非「濃度」，讓產品發揮最大的功效。對於敏感肌膚也不擔心商品使用上的問題，可說是敏感肌、問題肌膚的救星，還祭出「滿意保證」無效退費體驗活動。

在高壓的環境下、氣候不穩定的狀態，就要好好的照顧好自己的肌膚。品木宣言產品講師說道，人從20歲之後，每年的膠原蛋白隨著年齡的增長而逐漸退回。品木宣言也祭出首創偕同膠原蛋白作用的Ａ醇精華，讓肌膚再現肌膚澎潤、細緻的彈性，猶如鵝蛋肌的年輕狀態。