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三星Galaxy S24旗艦系列即起預購 售價27,900元起 三星商城獨賣3款搶眼限定色

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
三星Galaxy S24旗艦系列手機即日起開放預購，三星商城獨賣的鈦藍、鈦綠、鈦橙3款限定色，1月31日起正式上市。記者吳致碩／攝影
三星Galaxy S24旗艦系列手機即日起開放預購，三星商城獨賣的鈦藍、鈦綠、鈦橙3款限定色，1月31日起正式上市。記者吳致碩／攝影

三星全新Galaxy S24旗艦系列手機正式發表，推出Galaxy S24 Ultra、S24+、S24共3款機種，除了引以為傲的相機強悍表現，這次更加入最夯的AI科技，集全方位AI技術、極致效能與專業攝錄影體驗於一身，一機在手工作、社交、娛樂功能輕鬆掌握。而台灣三星也立即宣布了售價以及在台上市資訊，並且同步亮相三星商城獨賣的鈦藍、鈦綠、鈦橙3款限定色，建議售價27,900元起，即日起至1月24日23:59止開放預購登記，預計1月31日起於全台各大電信業者與電商通路正式上市。

預購期間於全台通路預購之消費者，完成預購取貨即可獲得價值1,490元的透明多功能保護殼，以及「容量免費升級」的超有感優惠，購買Galaxy S24全系列256GB，容量免費升級至512GB；購買Galaxy S24 Ultra 512GB，容量免費升級至1TB。凡於三星智慧館、三星商城預購Galaxy S24旗艦系列，除上述預購禮外，可享有1月26日起優先領貨之權益。於預購取貨時間內完成取貨，還可享免費延長保固1年、加購指定穿戴裝置產品5折起的優惠。

三星智慧館更獨家推出預購取貨早鳥排隊禮，凡於預購期間至全台三星智慧館指定網址預購Galaxy S24旗艦系列，並於1月26日至微風南山門市排隊取機，就有機會獲得限量加碼的2,000元微風百貨禮券。預購期間早鳥報名「全星升級鑑賞會」，並於活動當天完成現場體驗者，另可獲得星粉禮「旅行記憶棉U型枕」，同時現場完成預購Galaxy S24旗艦系列之消費者，加碼送旅遊商品券乙份，數量有限，送完為止。

非預購消費者自1月31日8:00起至2月29日23:59期間，於全通路購買Galaxy S24旗艦系列，享上市好禮2重送，完成付款並取貨即可獲得45W快充旅充組_ Type C及透明保護殼或矽膠薄型保護殼。於全台三星智慧館、三星商城購買Galaxy S24旗艦系列手機，另可享舊機換新機加碼最高2,000元、指定銀行刷卡購機最高2,000元等回饋。

購買Galaxy S24旗艦系列的消費者，還可享Samsung Wallet悠遊卡開卡限時限量回饋最高300元、跨系統LINE資料移轉服務、註冊登入享Galaxy Store禮物卡1,000元再抽Galaxy SmartTag2等。

Galaxy S24 Ultra，建議售價43,900元起。記者吳致碩／攝影
Galaxy S24 Ultra，建議售價43,900元起。記者吳致碩／攝影
首波完成預購取貨的消費者可獲得價值1,490元的透明多功能保護殼，以及「容量免費升級」的超有感優惠。記者吳致碩／攝影
首波完成預購取貨的消費者可獲得價值1,490元的透明多功能保護殼，以及「容量免費升級」的超有感優惠。記者吳致碩／攝影

取貨 消費者 微風南山

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