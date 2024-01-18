最賺錢IP！歷久不衰的寶可夢到底紅什麼？一年聲量飆破70萬筆

紅遍全球的寶可夢（Pokémon Go）可說是近年來最賺錢的文化IP，不僅是許多人的童年回憶，每年推出的創新活動及角色也是讓它屹立不搖的原因。這股寶可夢旋風現在也吹來台灣，除了桃園機場捷運在去（2023）年推出「飛翔皮卡丘彩繪列車」，官方更於2023年12月在台北設立「寶可夢中心」，讓全台寶可夢迷為之瘋狂。

image source：寶可夢 台灣

寶可夢為何可以紅這麼久？

對於7、8年級生來說，寶可夢動畫是陪伴他們一起長大的童年回憶，不少人長大後購買寶可夢推出的各種遊戲和周邊商品來滿足小時候的願望，這樣的行銷策略是讓寶可夢歷久不衰的原因之一。近年來推出的《精靈寶可夢GO》更是讓寶可夢更上一層樓，不管是老人還是小孩都沉迷於抓寶遊戲中；官方也同時持續創作新角色、開新圖鑑，讓玩家們不斷挑戰新任務，樂此不疲。

image source：The Official Pokémon YouTube channel

近１年聲量破70萬 今年進駐台北的寶可夢中心造成「寶可夢之亂」

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，「寶可夢」一直以來都具有極高話題度，近一年聲量高達70多萬，每個月至少都有過萬筆的討論。第一個聲量高峰落在2023年9月1日，共計10,565筆，台灣寶可夢官方臉書宣布「寶可夢中心」將座落在台北市信義區，讓許多台灣寶可夢迷迫不及待。第二個聲量高峰則為2023年12月8日，當天為台北寶可夢中心正式開幕日，不僅排隊人數破千人，入場券也被代排黃牛炒作喊價至5千元，造成一陣「寶可夢之亂」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》

被稱為最賺錢的文化IP 各大企業爭相聯名

寶可夢IP一直被全球看重，不僅讓各大企業搶著聯名也被應用到交通工具上，其中以日本JR鐵路公司設立在東北岩手縣的《POKÉMON with YOU寶可夢皮卡丘列車》最為知名！從列車外觀到內部都有滿滿的皮卡丘，車廂整體都是顯眼的亮黃色，列車內部也有巨大的趴趴皮卡丘裝飾，座椅、天花板及扶手也都有寶可夢元素，是寶可夢迷的「夢中情車」。

image source：JR東日本

機捷「飛翔皮卡丘彩繪列車」延長授權至2月底

另一方面，2023年桃園機場捷運線推出了「飛翔皮卡丘彩繪列車」，列車外觀為鮮豔的亮黃色，車廂內則是舒服的天藍色，裡外都有皮卡丘、小火龍、傑尼龜、胖丁、可達鴨等人氣角色彩繪，掀起台灣民眾的「追車風潮」。

今（2024）年，桃園機捷更解鎖了一檔寶可夢新任務「尋找謝米大作戰」，只要完成在列車上尋找「謝米」圖樣並且合照等指定任務，就有機會抽中「寶可夢一日套票」。事實上，這款列車原本只授權到2023年10月21日，不過因受到許多台灣民眾喜愛，機捷特別向官方爭取延長授權到今年2月底。還沒搭過的大小朋友，趕快來趟抓寶之旅吧。

image source：桃園捷運

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年01月12日至2024年01月11日。



