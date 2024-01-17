全聯福袋內容搶先公開！初一全台開賣 頭獎抽4台豪華電動車

大家最期待的全聯福袋超澎湃內容搶先公開！龍年全聯推出福袋、福箱、福鍋3種型式，不只內容超值又實用，更砸重金頭獎再加碼，共祭出Tesla Model X、Volvo XC40 Recharge共4台豪華電動車大獎，還有gogoro VIVA XL、以及挪威奮進號自由行3日、中華航空日本東京來回機票等好禮，總獎額超過1,400萬，總數超過17萬個，總計發行34萬組抽獎序號。除了全台全聯及大潤發門市大年初一準時9點開搶，不想出門排隊的民眾，大年初一10點還可以直接打開全聯小時達APP下單超實用福鍋，直接幫你送到家。

鐵粉必收的限定款「福利熊龍年生肖福袋」使用12生肖龍年福利熊疊疊樂玩偶搭配玩偶袋，並附有實用的衛生紙、暢銷零食飲品、龍年福利熊相關文創用品，包含印有可愛福利熊的A5筆記本與資料夾、紅包袋、撲克牌，以及首次登場的福利熊積木萬年曆等，還有多家知名品牌優惠的新春大禮包，售價只要300元，超值好物總價超過1,400元，還內含1次抽獎機會。

此次福箱則是特別與Discovery聯手推出2款近期討論度極高且實用性也超高的好物，「Discovery四輪摺疊收納購物車」，攜帶方便、打開又有大容量，野餐、露營、購物都超實用，福箱售價900元，內含3組抽獎序號；「Discovery 26吋多功能露營行李箱」，是近期非常受到歡迎的側開、胖胖箱設計，除了有側邊網袋，打開還內含可拆式雙面吊掛盥洗袋，頂蓋獨創設計行李箱放倒就能放置杯壺與餐具，想要野炊時只要放上附贈的折疊松木砧板，輕鬆就能在上方備菜，售價3,000元，內含10組抽獎序號。