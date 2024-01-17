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全聯福袋內容搶先公開！初一全台開賣 頭獎抽4台豪華電動車

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯龍年福袋總獎額將創下歷年新高，頭獎祭出Tesla、Volvo 4台豪華電動名車，初一瘋狂開搶。圖／全聯福利中心提供
全聯龍年福袋總獎額將創下歷年新高，頭獎祭出Tesla、Volvo 4台豪華電動名車，初一瘋狂開搶。圖／全聯福利中心提供

大家最期待的全聯福袋超澎湃內容搶先公開！龍年全聯推出福袋、福箱、福鍋3種型式，不只內容超值又實用，更砸重金頭獎再加碼，共祭出Tesla Model X、Volvo XC40 Recharge共4台豪華電動車大獎，還有gogoro VIVA XL、以及挪威奮進號自由行3日、中華航空日本東京來回機票等好禮，總獎額超過1,400萬，總數超過17萬個，總計發行34萬組抽獎序號。除了全台全聯及大潤發門市大年初一準時9點開搶，不想出門排隊的民眾，大年初一10點還可以直接打開全聯小時達APP下單超實用福鍋，直接幫你送到家。

鐵粉必收的限定款「福利熊龍年生肖福袋」使用12生肖龍年福利熊疊疊樂玩偶搭配玩偶袋，並附有實用的衛生紙、暢銷零食飲品、龍年福利熊相關文創用品，包含印有可愛福利熊的A5筆記本與資料夾、紅包袋、撲克牌，以及首次登場的福利熊積木萬年曆等，還有多家知名品牌優惠的新春大禮包，售價只要300元，超值好物總價超過1,400元，還內含1次抽獎機會。

此次福箱則是特別與Discovery聯手推出2款近期討論度極高且實用性也超高的好物，「Discovery四輪摺疊收納購物車」，攜帶方便、打開又有大容量，野餐、露營、購物都超實用，福箱售價900元，內含3組抽獎序號；「Discovery 26吋多功能露營行李箱」，是近期非常受到歡迎的側開、胖胖箱設計，除了有側邊網袋，打開還內含可拆式雙面吊掛盥洗袋，頂蓋獨創設計行李箱放倒就能放置杯壺與餐具，想要野炊時只要放上附贈的折疊松木砧板，輕鬆就能在上方備菜，售價3,000元，內含10組抽獎序號。

最後一款福鍋則是唯一一款線上線下同步販售的「德國雙人多功能微電腦電子鍋2L」，一次可煮3.5杯米，更獨家附上龍年客製化的福利熊明信片包裝米，售價1,800元，內含6次抽獎機會。於小時達使用全支付結帳購買福鍋，前1,500名贈50全點；1月19日至1月25日活動期間，輸入折扣碼「CNYBUY88」消費滿額即享8.8折，新客再享7折首購優惠。

福利熊積木萬年曆療癒度滿分。記者黃筱晴／攝影
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福利熊A5筆記本2入搭配三折資料夾太實用。記者黃筱晴／攝影
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每款福袋都內附新春大禮包，內含傳藝門票兌換券，走春吃喝玩樂享優惠就靠這一張。記者黃筱晴／攝影
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全聯攜手大潤發推出福袋、福箱、福鍋3種型式，總數超過17萬個。圖／全聯福利中心提供
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單開式行李箱減少佔地空間，內含可拆式雙面吊掛盥洗袋，方便收納旅行小物，就連側邊網袋也都能置物。記者黃筱晴／攝影
單開式行李箱減少佔地空間，內含可拆式雙面吊掛盥洗袋，方便收納旅行小物，就連側邊網袋也都能置物。記者黃筱晴／攝影
Discovery四輪摺疊收納購物車與Discovery 26吋多功能露營行李箱2款福箱組，野餐、露營、旅行咖必入手。記者黃筱晴／攝影
Discovery四輪摺疊收納購物車與Discovery 26吋多功能露營行李箱2款福箱組，野餐、露營、旅行咖必入手。記者黃筱晴／攝影
龍年限定福利熊龍年生肖福袋，售價300元，含1次抽獎機會。記者黃筱晴／攝影
龍年限定福利熊龍年生肖福袋，售價300元，含1次抽獎機會。記者黃筱晴／攝影
實用性超高的福袋、福箱、福鍋，每箱都有龍年聚寶好物，更有著超萌又實用的福利熊相關文創用品。圖／全聯福利中心提供
實用性超高的福袋、福箱、福鍋，每箱都有龍年聚寶好物，更有著超萌又實用的福利熊相關文創用品。圖／全聯福利中心提供
龍年限定福利熊龍年生肖福袋，售價300元，含1次抽獎機會。記者黃筱晴／攝影
龍年限定福利熊龍年生肖福袋，售價300元，含1次抽獎機會。記者黃筱晴／攝影
貼心的5輪設計360度旋轉自如，頂蓋獨創設計行李箱放倒就能放置杯壺與餐具，想要野炊，放上附贈的折疊松木砧板，輕鬆就能備菜。記者黃筱晴／攝影
貼心的5輪設計360度旋轉自如，頂蓋獨創設計行李箱放倒就能放置杯壺與餐具，想要野炊，放上附贈的折疊松木砧板，輕鬆就能備菜。記者黃筱晴／攝影
德國雙人多功能微電腦電子鍋2L福鍋組，售價1,800元，大年初一上午10點於小時達線上同步販售。記者黃筱晴／攝影
德國雙人多功能微電腦電子鍋2L福鍋組，售價1,800元，大年初一上午10點於小時達線上同步販售。記者黃筱晴／攝影

售價 行李箱 福袋

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