燦坤會員特典全館下殺5折起 天天送紅包再抽極光雙人遊

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聚會炒熱氣氛必備的遊戲主機也有優惠，PS5舊換新享獨家現折回饋1,000元，PS5雙手把主機同捆組17,380元，獨家送限量FINAL FANTASY XVI標準版遊戲片；Switch OLED斯普拉遁主機同捆組（內含斯普拉遁3、舞力全開2024遊戲片）限時下殺只要12,680元，加碼送收納包及保護貼。

另同步發表「燦坤AI聲控智慧主機」，搭載AI語音辨識系統及紅外線控制，可聲控操作家中各式家電，台語、客語都能通，更提供用戶超過10種以上的情境設定，會員特典期間全館消費滿4.5萬即可享有5折加購價只要1,499元，加價再享專人到府安裝教學服務，為搶攻銀髮商機超前佈署。