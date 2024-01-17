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燦坤會員特典全館下殺5折起 天天送紅包再抽極光雙人遊

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
燦坤AI聲控智慧主機搭載AI語音辨識系統及紅外線控制，聲控即可操控家中電器，且台語、客語也可以通。記者沈昱嘉／攝影
燦坤AI聲控智慧主機搭載AI語音辨識系統及紅外線控制，聲控即可操控家中電器，且台語、客語也可以通。記者沈昱嘉／攝影

看準農曆年前3C家電換購潮，燦坤強勢推出「祥龍如意 會員特典」促銷大檔，自1月18日起至1月31日，全館下殺5折起，天天抽價值8,888元的龍行大運K幣紅包，刷卡消費不限金額登錄再抽阿拉斯加奢華極光雙人遊，滿額再送iPhone 15、AirPods Pro、三星Galaxy S9平板、石頭掃地機器人、Dyson空氣清淨機、Switch主機、輝葉按摩椅等多款熱門3C家電好物。刷指定銀行信用卡，單筆最高回饋10,000燦坤K幣，悠遊付支付消費滿額最高享1,800元現金回饋，燦坤Surpass會員消費滿額加碼再送最高1萬燦坤K幣。

活動期間全館指定冰箱/洗衣機7.5折起，最高送價值9,900元THOMSON WiFi智能掃地機器人獨家滿額禮，指定機型加碼送5年獨家延長保固；購買指定款洗衣機，成功回收舊機再享最高1,000燦坤K幣回饋。2024住宅家電節能補助再加碼，購買一級能效冰箱及空調即可領取最高5,000元補助金，選購搭配環保綠點商品還可再省2,000元。

新年團聚換上大電視看得更過癮，指定QLED/OLED/8K機種舊換新最高再送2,000燦坤K幣。買SONY全系列電視/劇院額外享有燦坤加碼專屬滿額好禮，原廠藍牙喇叭、真無線藍牙耳機或頸掛式揚聲器大方送。獨家推薦三星65型QLED電視現省15,000元，登錄送3,000元郵政禮券及Friday影音與單片券組。另外，燦坤全館劇院商品享加購價6折起，指定機種加碼再送獨家好禮。

聚會炒熱氣氛必備的遊戲主機也有優惠，PS5舊換新享獨家現折回饋1,000元，PS5雙手把主機同捆組17,380元，獨家送限量FINAL FANTASY XVI標準版遊戲片；Switch OLED斯普拉遁主機同捆組（內含斯普拉遁3、舞力全開2024遊戲片）限時下殺只要12,680元，加碼送收納包及保護貼。

另同步發表「燦坤AI聲控智慧主機」，搭載AI語音辨識系統及紅外線控制，可聲控操作家中各式家電，台語、客語都能通，更提供用戶超過10種以上的情境設定，會員特典期間全館消費滿4.5萬即可享有5折加購價只要1,499元，加價再享專人到府安裝教學服務，為搶攻銀髮商機超前佈署。

燦坤「祥龍如意 會員特典」全館下殺5折起，天天抽價值8,888元的龍行大運K幣紅包，消費登錄再抽阿拉斯加奢華極光雙人遊。記者沈昱嘉／攝影
燦坤「祥龍如意 會員特典」全館下殺5折起，天天抽價值8,888元的龍行大運K幣紅包，消費登錄再抽阿拉斯加奢華極光雙人遊。記者沈昱嘉／攝影
燦坤年度首檔大促「祥龍如意 會員特典」開跑。（左起）燦坤資通訊事業部採購長陳柏蒼、行銷策略部副理黃孟惠 、生活家電事業部採購長李榮森。圖／燦坤提供
燦坤年度首檔大促「祥龍如意 會員特典」開跑。（左起）燦坤資通訊事業部採購長陳柏蒼、行銷策略部副理黃孟惠 、生活家電事業部採購長李榮森。圖／燦坤提供

冰箱 掃地機器人 聲控 燦坤

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