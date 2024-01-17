全球露營商機狂飆百億美元 3種熱門露營類型一次看

露營商機飆破百億美元，台灣也有愈來愈多露營愛好者，除了買小家電等周邊商品，甚至大手筆購入露營車、土地！露營為何如此夯？全台現在又有哪些熱門營區呢？

「你今年『露』了嗎？」這個「露」指的是「露營」。新冠肺炎疫情過後，走入大自然享受芬多精的洗禮，在毫無光害的野外，抬頭仰望星空，露營就是許多「凹豆（Outdoor）咖」的必做清單。

可以豪奢也能粗獷，全球露營商機狂飆百億美元

露營大致分為三類，最常見的就是「野外露營」，無水、無電、無衛浴的原始生活，帳篷席地而搭，深具挑戰性；「常規露營」則位處山林、湖畔，有衛浴設備、電力及營位，可在戶外野炊、親近生態；如果要升級質感，就會選擇「豪華露營」，在特色帳篷、小木屋內，設備一應俱全，甚至有和飯店相同的一泊二食方案。

因此，露營商機愈來愈蓬勃。線上數據公司《Statista》的資料顯示，全球露營產業2023年的收益，預計達到438.9億美元，一直到2027年，整體市場規模還會衝到622.3億美元，而且全球露營人口數量，粗估高達3億多人，以全球人口78億人來看，等於每26人就有1人有過露營的經驗。

這股風潮也吹向台灣，為了露營花錢不手軟。堪稱「露營拖車界勞斯萊斯」的美國百年品牌「Airstream」，每台車要價170萬元至250萬元，去年公布2022年全球各地區銷量，除了美國主場，台灣的銷量居然排名第二，甚至超越歐盟。

露營的周邊商品銷售熱度同樣逐年攀升。空調與商用洗衣代理商上洋（6728）的自有品牌「one-meter」推出多款戶外小家電，其中火烤兩用的不沾鍋以及UV捕蚊燈賣得嚇嚇叫，2023年的銷售量比起前兩年暴增50%。

上洋觀察，露營、旅遊是出門放鬆或與朋友聚會的休閒娛樂，攜帶輕便、多功能的工具已成顯學，one-meter設計的小家電款式，露營小白也能輕易上手。

折疊火烤兩用不沾鍋便於露營期間烹飪。one-meter提供

閒置地主改作營主，甚至捧百萬買地做露營區

甚而，看準露營風潮興起，台灣許多地主乾脆轉作營主，加入經營露營區的行列。

交通部觀光署統計，全國合法的露營場共有184家，家數最多的縣市為屏東縣、宜蘭縣及台東縣，這3個縣市都各有21家露營場。大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，露營區居多在山區，因為地段偏遠、交通不便，過去都是農用或閒置，近幾年便申請改為營地。

住商不動產屏東內埔加盟店店長吳泰昆還觀察到來自中部的投資人，在中部已有露營場，竟直接捧著600萬元至800萬元到南部買地，多點經營露營區；他說，露營區不用興建大量建物，但購地貸款成數低，通常不到5成，所以露營場大部分是為合夥經營。

郎美囡也提醒營主，露營區看起來不用付出太多成本，入手門檻也不高，但依據《露營場管理要點》，設置露營場有土地使用管制，位在山坡地或森林區，必須做好水土保持，還要有完工證明書，所以不能忽略整地、土地維護及水電維修的支出，且隨著露營場數量漸增，消費者的網路評價以及淡季營收低，都會成為營運壓力。

三種露營各有擁護者，盤點熱門營區

那麼，台灣現在有哪些熱門露營區？《遠見》從野外露營、常規露營到豪華露營，逐一盤點。

一、野外露營

選擇在海邊野營，可以到宜蘭「東澳海灘」，白天享受依山傍海的壯麗景色，晚上抬頭就能數著星星，海浪聲陪伴入眠，而且東澳海灘周邊還有許多秘境，做為網美、網帥照的背景。

如果要親近山林，可以選擇阿里山的「水漾森林」。這裡是921大地震後形成的堰塞湖，原本生長在林地的柳樹因為在湖中浸泡枯萎，反而造就山中湖泊與枯木林相映的美景；另外，新北市烏來的「松蘿湖」也受到許多露友青睞，湖面常有雲霧圍繞，景色相當唯美，松蘿湖還有「十七歲少女之湖」的別稱。

露營還可以結合人文特色，阿里山鄒族的「特富野部落」不只可以搭帳篷，還能跟著當地人的腳步，一探鄒族傳統家屋，體驗美食文化，晚上一邊野炊，一邊在火堆旁聆聽鄒族古謠，就像獵人在野外睡一晚。

特富野部落。取自阿里山國家風景區

二、常規露營

新竹的「遇見嵨繞園區」是許多露營新手的選擇，山巒環繞的營區，設計為兩層階梯式，可以分散帳篷，和其他營帳取得適當的距離，還能一起享受山嵐美景，園區內還有販賣部可以補給物資。

苗栗的「青山嶴」則是結合民宿、咖啡廳和露營區的複合營區，營區以季節樹木劃分區塊，分別有木楓木區、櫻木區以及杉林區，每一區都有獨一無二的自然風景，一年四季都可以造訪。

除了走進山林，位在台東的「巴歌浪船屋」吸引遊客的原因，就是第一排海景，白天觀看東海岸的日出，晚上也有繁星點點，營區老闆經營的民宿就在旁邊，他經營的預約制無菜單原住民特色料理「里艾廚房」也是亮點。

新竹的「遇見嵨繞園區」是許多露營新手的選擇。取自臉書@遇見嵨ㄨˇ繞

三、豪華露營

宜蘭南澳的「那山那谷」，四周望去就是群山，大片廣闊草原，秋冬還有落羽松林，心曠神怡且賞心悅目。園區提供露營車、露營空地、懶人露營三種方案，衛浴乾濕分離，熱水供應24小時，還能租借烤爐並預訂食材。

同樣在宜蘭，大同鄉山上的「亞爸的山」也相當受歡迎，四季都有不同的美景，春天賞櫻、夏天避暑、秋天雲海，冬天還可能會下雪，因為鄰近台中的「武陵農場」，許多人也會安排前往，欣賞楓紅、銀杏與落羽松。

花蓮鯉魚潭畔的「黑屋 CAMP」近年來相當熱門，園區有日式露營車與小森林露營車兩種選項，雙人床、室內冷氣、衛浴、電視等設備應有盡有，湖光山景盡收眼底，還能租借自行車漫遊環潭公路。

宜蘭南澳的「那山那谷」。取自臉書@那山那谷

（本文出自2024.01.14《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）