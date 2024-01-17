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任天堂、神魔之塔盛大回歸！2024台北國際電玩展早鳥預購倒數 入場登記抽PS5

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
台北國際電玩展將於1月25日至28日在南港展覽館1館盛大登場。記者會／台北市電腦公會提供
台北國際電玩展將於1月25日至28日在南港展覽館1館盛大登場。記者會／台北市電腦公會提供

2024 Taipei Game Show台北國際電玩展（TGS）將於1月25日至28日在南港展覽館1館盛大登場，本次匯集來自26國家地區、377家業者，首度全面啟用4、5樓共2層樓展區，在疫情後全面盛大回歸！預計將展出橫跨主機、PC、行動裝置遊戲平台的熱門作品、獨立遊戲、不插電的桌遊等，共計逾300款，還會帶來未上市遊戲的首度亮相及現場試玩，更有許多暢銷IP、電競賽事、主機、硬體周邊商品等。TGS也延續與Steam合作，於1月27日起線上舉辦特賣會，預計將有逾200款遊戲祭出最低3折起的超優惠價格，讓玩家搶在過年前入手想要的遊戲。

1月24日前，玩家可把握最後機會透過ibon、klook搶先預購，現場票250元、早鳥價只要200元，此外預先購買星光票，還享午後2人同行1免費，最高可省300元，還有周邊套票、親子套票、4日玩家套票方案等多元方案。凡購買2024 TGS門票入場，或憑1月23日至30日間的統聯客運車票，還能到現場「玩家活動區」登記參加抽獎活動，幸運兒可以將最新的PlayStation 5 Slim、Nintendo Switch OLED等主機免費帶回家。

TGS也率先預告玩家區參展陣容，包括任天堂、萬代南夢宮娛樂、神魔之塔等都選擇在疫情之後擴大參展規模，其中二度參展的日本主機大廠任天堂本次規模升級，將展出《超級瑪利歐兄弟 驚奇》、《皮克敏4》、《超級瑪利歐RPG》、《索尼克超級巨星》、《名偵探皮卡丘 閃電回歸》等，共計超過25款包含未上市遊戲及熱門IP，共有100台以上的遊戲試玩台，TGS期間還會推出Nintendo Switch會場限定組合價格，其中Nintendo Switch（OLED款式）搭配指定盒裝版遊戲萬元有找，還沒入手、想要升級的玩家一定要把握機會。

萬代南夢宮娛樂睽違4年重返實體展區，包括《鐵拳8》、《FINAL FANTASY VII REBIRTH》、《SAND LAND》、《奇異賢伴愛達之歌》在內的多款新作試玩，還有多款未上市新作及暢銷遊戲試玩、遊戲情境區供玩家拍照留念。現場還有好禮三重送，完成指定任務，PAC-MAN多彩小夜燈、限量品牌環保袋、特製束口後背包帶回家。而不能到現場的玩家，只要在特別活動網站上觀看舞台活動並留下資料，就有機會抽中東京雙人來回機票、家用遊戲主機、曲面電競顯示器、格鬥搖桿等大獎。

此外還有11周年《神魔之塔》再次請來代言人黑嘉嘉回歸，每天舉行各2場、共計8場舞台活動，將於活動中派發高達11萬顆魔法石，現場還會有不定期的「捕獲瘋頭賞」，只要在瘋頭出現於舞台屏幕時打開遊戲，就能獲得獎品，展會期還將派發大量實體紀念品及虛寶，個人單日有機會獲得超過1,000顆魔法石。今年《神魔之塔》團隊為電玩展度身訂造遊戲內部程式，讓玩家不用排隊等候，利用自己的手機，即可參與最受歡迎一抽入魂和格鬥環節，以往的「格鬥擂台」環節也將更改為「神魔大亂鬥」， 玩家可以利用自己的手機參與海選關卡， 每場晉身4強的玩家更可到台上爭奪冠軍，展現極高互動性。

其他還有KOMOE GAME則帶著旗下的《東京喰種：Break the Chains》、《Fate／Grand Order繁中版》、《賽馬娘Pretty Derby》強勢來襲，傑仕登則宣告將提供50台以上的現場試玩機台，內容涵蓋CAPCOM的熱門新作《Dragon's Dogma 2》與即將上市的《逆轉裁判456 王泥喜精選集》，為紀念《Monster Hunter》二十週年，現場還將有紀念打卡牆、神秘嘉賓參與的舞台活動等，現場還能玩到《蠟筆小新煤炭鎮的小白》、《千變的迷宮 風來的希煉 6 蛇蜷島探險譚》等未上市的全新作品。另外，特色專區「桌遊樂園」、「Indie House獨立遊戲專區」規模也打破歷年紀錄。

二度參展的日本主機大廠任天堂本次規模升級，現場設置100台以上的遊戲試玩台，圖／任天堂台灣提供
二度參展的日本主機大廠任天堂本次規模升級，現場設置100台以上的遊戲試玩台，圖／任天堂台灣提供
於TGS現場完成指定任務，萬代南夢宮娛樂推出周邊好禮三重送。記者黃筱晴／攝影
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Nintendo Switch台北電玩展限定方案價格超殺。圖／任天堂台灣提供
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《神魔之塔》歡慶11周年，將於TGS活動中派發高達11萬顆魔法石。記者黃筱晴／攝影
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舞台 疫情 任天堂

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