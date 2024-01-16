進擊的巨人粉絲必收！小林眼鏡首推聯名鏡框 艾連、米卡莎、兵長里維都有專屬款

艾連與調查兵團成員米卡莎、阿爾敏、兵長里維等人氣角色都成為鏡框上的亮點，絕對是身為動漫「進擊的巨人」的你，必收小林眼鏡首推聯名系列設計。

連鎖品牌暨通路的小林眼鏡首次推出與人氣動漫「進擊的巨人」合作，推出聯設計，還依照角色與鏡框材質分為「戰鬥」與「自由」系列，滿足粉絲們的期待。鏡腳設計融合調查兵團徽章與巨人頭像，展現滿滿細節，同時還提供人氣角色專屬款式。值得一提的是系列全新形象海報邀請「進擊的巨人」The Final Season製作公司MAPPA特別繪製，包括主角艾連與調查兵團成員米卡莎、阿爾敏、兵長里維等人氣角色皆化身專業驗光師，讓人覺得有趣又熱血沸騰。另外，自即日起至4月15日活動期間，凡至小林眼鏡配任一款「進擊的巨人系列眼鏡」，即可獲得聯名眼鏡盒及巨型滑鼠墊。

JINS則是持續展店計畫，看好台中驚人消費實力，選在大里區大買家量販店開立品牌第61家全新門市，持續進軍量販通路。圖／JINS提供

而為競品的JINS則是持續展店計畫，看好台中驚人消費實力，選在大里區大買家量販店開立品牌第61家全新門市，持續進軍量販通路。JINS此次進駐，就是對當地人潮抱持樂觀預期，並以不同於傳統眼鏡店的快速配鏡服務，滿足不斷增長的在地市場需求。 而細數JIMS在台中的市場布局涵蓋6家百貨公司、2家outlet購物中心，加上大買家量販國光店，新增1家量販通路，讓整體展店策略更加完整，同時朝「百店」目標邁進。

小林眼鏡聯名動漫「進擊的巨人」戰鬥系列鏡框。圖／小林眼鏡提供

小林眼鏡聯名動漫「進擊的巨人」系列，鏡腳設計融合調查兵團徽章與巨人頭像，展現滿滿細節，同時還提供人氣角色專屬款式。圖／小林眼鏡提供

凡至小林眼鏡配任一款「進擊的巨人系列眼鏡」，即可獲得聯名眼鏡盒及巨型滑鼠墊。圖／小林眼鏡提供