快訊

曝高端合約貓膩 徐巧芯酸「超完美配合」：大賺國庫40億

陸女子首次來台 逛完北市鬧區直搖頭：「這群人」不要來台灣

進擊的巨人粉絲必收！小林眼鏡首推聯名鏡框 艾連、米卡莎、兵長里維都有專屬款

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
小林眼鏡聯名動漫「進擊的巨人」全新形象海報包括主角艾連與調查兵團成員米卡莎、阿爾敏、兵長里維等人氣角色皆化身專業驗光師，讓人覺得有趣又熱血沸騰。圖／小林眼鏡提供
小林眼鏡聯名動漫「進擊的巨人」全新形象海報包括主角艾連與調查兵團成員米卡莎、阿爾敏、兵長里維等人氣角色皆化身專業驗光師，讓人覺得有趣又熱血沸騰。圖／小林眼鏡提供

艾連與調查兵團成員米卡莎、阿爾敏、兵長里維等人氣角色都成為鏡框上的亮點，絕對是身為動漫「進擊的巨人」的你，必收小林眼鏡首推聯名系列設計。

連鎖品牌暨通路的小林眼鏡首次推出與人氣動漫「進擊的巨人」合作，推出聯設計，還依照角色與鏡框材質分為「戰鬥」與「自由」系列，滿足粉絲們的期待。鏡腳設計融合調查兵團徽章與巨人頭像，展現滿滿細節，同時還提供人氣角色專屬款式。值得一提的是系列全新形象海報邀請「進擊的巨人」The Final Season製作公司MAPPA特別繪製，包括主角艾連與調查兵團成員米卡莎、阿爾敏、兵長里維等人氣角色皆化身專業驗光師，讓人覺得有趣又熱血沸騰。另外，自即日起至4月15日活動期間，凡至小林眼鏡配任一款「進擊的巨人系列眼鏡」，即可獲得聯名眼鏡盒及巨型滑鼠墊。

JINS則是持續展店計畫，看好台中驚人消費實力，選在大里區大買家量販店開立品牌第61家全新門市，持續進軍量販通路。圖／JINS提供
JINS則是持續展店計畫，看好台中驚人消費實力，選在大里區大買家量販店開立品牌第61家全新門市，持續進軍量販通路。圖／JINS提供

而為競品的JINS則是持續展店計畫，看好台中驚人消費實力，選在大里區大買家量販店開立品牌第61家全新門市，持續進軍量販通路。JINS此次進駐，就是對當地人潮抱持樂觀預期，並以不同於傳統眼鏡店的快速配鏡服務，滿足不斷增長的在地市場需求。 而細數JIMS在台中的市場布局涵蓋6家百貨公司、2家outlet購物中心，加上大買家量販國光店，新增1家量販通路，讓整體展店策略更加完整，同時朝「百店」目標邁進。

小林眼鏡聯名動漫「進擊的巨人」戰鬥系列鏡框。圖／小林眼鏡提供
小林眼鏡聯名動漫「進擊的巨人」戰鬥系列鏡框。圖／小林眼鏡提供

小林眼鏡聯名動漫「進擊的巨人」系列，鏡腳設計融合調查兵團徽章與巨人頭像，展現滿滿細節，同時還提供人氣角色專屬款式。圖／小林眼鏡提供
小林眼鏡聯名動漫「進擊的巨人」系列，鏡腳設計融合調查兵團徽章與巨人頭像，展現滿滿細節，同時還提供人氣角色專屬款式。圖／小林眼鏡提供

凡至小林眼鏡配任一款「進擊的巨人系列眼鏡」，即可獲得聯名眼鏡盒及巨型滑鼠墊。圖／小林眼鏡提供
凡至小林眼鏡配任一款「進擊的巨人系列眼鏡」，即可獲得聯名眼鏡盒及巨型滑鼠墊。圖／小林眼鏡提供

小林眼鏡聯名動漫「進擊的巨人」自由系列鏡框。圖／小林眼鏡提供
小林眼鏡聯名動漫「進擊的巨人」自由系列鏡框。圖／小林眼鏡提供

眼鏡 品牌 JINS 進擊的巨人

延伸閱讀

UBA／不只戰績獨走 政大奪人氣球隊3連霸

高職優質化 員林老屋走讀結合電路健檢獲人氣教案

重量級公仔《進擊的巨人》在我的世界重生！──專訪模型收藏家蔡嘉航

Coser再現《進擊的巨人》艾連版統神「不要笑」迷因 叫你別笑了還笑！

相關新聞

排隊馬卡龍PIERRE HERMÉ進駐A9 三款限定甜點迷必嘗

去年季末在信義商圈快閃引爆排隊風潮的法國精品馬卡龍PIERRE HERMÉ，全台首家正式店型今日在新光三越台北信義新天地...

宏匯廣場2024拚商品力 日本人氣超市LOPIA 6月要來了

挺過疫情年後，新莊宏匯廣場2023年全館進行大改裝，完成約70櫃改裝、50家新品牌進駐，在改裝效益與人潮回流下，2023...

OPPO Reno11系列明開賣 售價13,990元起月底前買再送萬元好禮

OPPO宣布推出新一代人像專家Reno11系列Reno11 Pro、Reno11，以大自然的珍珠、植被、峻石為靈感，打造...

即日開搶！浪琴龍年表全台限量30只 實體電商雙線進行

日前本報曾搶先披露，瑞士鐘表品牌浪琴（Longins）將推出的Flagship Heritage旗艦復刻系列龍年限定表款...

進擊的巨人粉絲必收！小林眼鏡首推聯名鏡框 艾連、米卡莎、兵長里維都有專屬款

艾連與調查兵團成員米卡莎、阿爾敏、兵長里維等人氣角色都成為鏡框上的亮點，絕對是身為動漫「進擊的巨人」的你，必收小林眼鏡首...

不僅照顧臉皮 更要照顧頭皮！台灣品牌開創氧髮淨化館

隨著氣候變化，除了重視臉上肌膚狀況，頭髮與頭皮的狀況更要重視，台灣的草本頭皮養護專業品牌艾瑪絲（AROMASE），日前落...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。