不忘初心 Dior春夏形象廣告 繁花似錦曬夢幻

雖然天氣猶寒，但春日的腳步已在不遠即將到來。Dior發表2024年夏季男裝形象廣告，設計總監Kim Jones將個人風格與前任藝術總監的靈感結合，同時慶祝Kim Jones本人在DIOR任職的五周年時光。

稍縱即逝、如幻夢泡影般的色彩與場景呼應大秀上的「Hommes Fleurs花園」主題。螢光、飽和的色彩在多款Polo衫上見證了如繁花盛開的雀躍心情，並以疊加、內穿的襯衫與配戴於外的短項鍊，以及胸前裝飾以俏皮蝴蝶結的西裝外套，豐富了整體層次；軟呢面料與籐格紋更是本季兩大經典表情，前者出現在夾克、襯衫與褲子等單品，而DIOR Charm包款則重現了籐格紋，並以包括Dior Buffalo樂福鞋的絎縫皮鞋為本季腳上亮點。