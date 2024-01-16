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不忘初心 Dior春夏形象廣告 繁花似錦曬夢幻

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
軟呢面料與籐格紋是本季兩大經典「表情」，散見於時裝、鞋履或配件。圖／DIOR提供
軟呢面料與籐格紋是本季兩大經典「表情」，散見於時裝、鞋履或配件。圖／DIOR提供

雖然天氣猶寒，但春日的腳步已在不遠即將到來。Dior發表2024年夏季男裝形象廣告，設計總監Kim Jones將個人風格與前任藝術總監的靈感結合，同時慶祝Kim Jones本人在DIOR任職的五周年時光。

稍縱即逝、如幻夢泡影般的色彩與場景呼應大秀上的「Hommes Fleurs花園」主題。螢光、飽和的色彩在多款Polo衫上見證了如繁花盛開的雀躍心情，並以疊加、內穿的襯衫與配戴於外的短項鍊，以及胸前裝飾以俏皮蝴蝶結的西裝外套，豐富了整體層次；軟呢面料與籐格紋更是本季兩大經典表情，前者出現在夾克、襯衫與褲子等單品，而DIOR Charm包款則重現了籐格紋，並以包括Dior Buffalo樂福鞋的絎縫皮鞋為本季腳上亮點。

略微寬鬆的西裝與長大衣剪裁，甚至是無袖背心與短褲，讓身體的律動更為自由、不受拘束，再搭配了白色長襪與黑色或籐格紋皮鞋後，散發屬於Dior男子如青春學子般的純真氣息，不忘初心。

飽和、螢光的色彩與多層的疊加造型，似預告了春日的雀躍心情，更有本季的「Hommes Fleurs花園」主題。圖／DIOR提供
飽和、螢光的色彩與多層的疊加造型，似預告了春日的雀躍心情，更有本季的「Hommes Fleurs花園」主題。圖／DIOR提供
Cannage籐格紋珍珠手鍊，22500元。圖／DIOR提供
Cannage籐格紋珍珠手鍊，22500元。圖／DIOR提供
DIOR綴飾灰色絲質領帶，價格店洽。圖／DIOR提供
DIOR綴飾灰色絲質領帶，價格店洽。圖／DIOR提供
Dior Saddle卡其色Oblique緹花拼接顆粒小牛皮小款肩背包，價格店洽。圖／DIOR提供
Dior Saddle卡其色Oblique緹花拼接顆粒小牛皮小款肩背包，價格店洽。圖／DIOR提供

Dior 總監 西裝

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