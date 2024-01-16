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江振誠領軍 川江月、米其林三星茶禪華聯手餐會登場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
江振誠（左）本週將與茶禪華主廚川田智也，在東京舉行聯手餐會。圖／摘自江振誠FB
江振誠（左）本週將與茶禪華主廚川田智也，在東京舉行聯手餐會。圖／摘自江振誠FB

2024年甫開春，國際名廚江振誠便發出重量級新訊息，宣布本週將帶領位於澳門永利皇宮內的頂級川菜食府川江月，赴東京與日本唯一獲得《米其林指南》三星肯定的中菜餐廳茶禪華（Sazenka），舉辦川江月今年第一場新川菜聯手餐會。

茶禪華主廚川田智也5歲就立志做廚師，曾在中華料理名店麻布長江修業10年，之後到東京龍吟以及台北祥雲龍吟歷練，2017 年自立門戶成立茶禪華，隨即摘下米其林二星，2021年更拿下三星肯定，成為大中華地區以外唯一一家獲得三星的中菜餐廳。

由江振誠擔任創意廚藝總監的川江月，則以嶄新概念、當代手法與時令食材，透過多道薈萃精髓與新派創意珍饈，為賓客演繹川府菜的細緻、優雅、多變，為川菜帶來前所未有的極致呈現與國際視野。川江月甫開幕便獲得《米其林指南香港澳門2020》二星肯定，多年來已成為港澳地區指標性中餐廳之一。

這次茶禪華與川江月攜手，源自於澳門永利皇宮於2023年起進行內部改造，所有餐廳暫停營業，川江月今年上半年便安排了一連串聯手餐會計畫；自元月份開始，將集結全亞洲最強的「New Chinese」新世代中式料理餐廳，陸續出訪日本、中國、韓國、台灣…等地，與多方名廚攜手，共同演繹2024年的「新世代中式料理」。

川江月菜色「經典麻婆豆腐」。圖／川江月提供
川江月菜色「經典麻婆豆腐」。圖／川江月提供
茶禪華是日本唯一獲得《米其林指南》三星肯定的中菜餐廳。圖／摘自茶禪華FB官方粉絲團
茶禪華是日本唯一獲得《米其林指南》三星肯定的中菜餐廳。圖／摘自茶禪華FB官方粉絲團
位於澳門永利皇宮內的川江月，目前暫時休業中。圖／川江月提供
位於澳門永利皇宮內的川江月，目前暫時休業中。圖／川江月提供

餐廳 米其林 澳門

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