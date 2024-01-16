2024秋冬米蘭男裝周／從大西洋啟程的時尚冒險！EMPORIO ARMANI將軍官、水手制服變成最倜儻格調

2024秋冬的EMPORIO ARMANI男裝系列，仍舊是為了凸顯品牌豪邁精神而設，於是藉由孕育出現代歐洲經貿文化的大西洋為靈感，融入海上工作制服元素，創造出最倜儻不羈的格調。

從大西洋航行的時尚冒險，大抵上就是EMPORIO ARMANI的2024秋冬男裝系列主軸。Giorgio Armani先生遙想起大航海時代時，那些名留青史的航海家、冒險者，是如何承受著人們的質疑與詆毀，並度過漫漫航程，最終發現新大陸。於是，便從海軍軍官與水手制服中擷取元素，並貫穿整個系列，像是羊毛翻領長大衣、帶有肩章的外套，或是水手領上衣、水手帽…等，都被Giorgio Armani先生重新詮釋。他以品牌馳名的皮革工藝向這些傳統服飾致敬，採取頂級面料製作，並搭配細緻處理手法，將這些海上工作服變得時髦，同時彰顯出高雅格調。但Giorgio Armani先生沒忘記靈感來自何處，於是可以看見從工作靴轉化而來的厚底繫帶鞋，還有工裝褲、橡膠襯衫與丹寧布料單品的搭配，藉以平衡奢華與機能性。

水手帽、水手領的設計，貫穿了EMPORIO ARMANI的2024秋冬男裝系列。圖／EMPORIO ARMANI提供

而冬季的大西洋鮮少給這些在海上工作的人好臉色，天氣大多是散不去的陰霾宛如沒有希望的長夜，於是想到這樣的心情，Giorgio Armani先生便運用海軍藍、鋼鐵灰、冰雪白和午夜黑的色調來呼應孤獨寂寥的感受。EMPORIO ARMANI還加入的部分綴珠刺繡、亮片來點綴在暗色系的布料上，形塑出水手們航行於晦暗不明的黑夜，但仍有點點星空作伴的情景，也像是大海在船隻上留下的滄桑印記。

EMPORIO ARMANI還加入的部分的綴珠刺繡、亮片來點綴在暗色系的布料上，形塑出水手們航行於晦暗不明的黑夜，但仍有點點星空作伴的情景。圖／EMPORIO ARMANI提供

機能性的羽絨衣，融入了工裝的剪裁與元素，同樣是呼應了海上制服的靈感。圖／EMPORIO ARMANI提供