簡約而洗鍊 Prada 2024秋冬男裝 空想的時尚壯「游」

一成不變令人厭倦？但在變化與維持間該如何取捨增減，正是設計、創意的大哉問。Prada日前在米蘭時裝周期間發表了2024秋冬男裝，以辦公室為主題，在經典（或稱制式）中進行小規模的變奏，並精彩跨越了時間與想像力的限制。

出席名人包含韓團aespa的隊長Karina劉知珉、中國男星李現、蘇格蘭男演員詹姆斯麥艾維（James Mcavoy）。大秀的入場必須先穿過一個傳統辦公室的過度空間：藍色的隔間背板、電腦螢幕上白底黑色的PRADA大字，相信讓不少白領心有戚戚焉；而穿越「辦公室」後就抵達了真正的秀場：傳統辦公室中的電腦椅但搭配了玻璃地板下的綠地、落葉、小石與流水，似預告稍後大秀在制式表層下的變化、衝突與生機。

大秀從辦公室的制式單品：襯衫、領帶、皮帶與長褲的組合出發，但模特兒全數戴上了泳帽造型的彩色毛帽，並在細節略有變化。像是皮帶的釦頭刻意設計在腰側、過長的襯衫袖口幾乎遮住了手掌、男士包款也從手提公事包變為懸掛於後側的大型尼龍腰包，眼鏡則換上1970年代風格的一字眉飛行員眼鏡，似充滿著探索精神。

大秀中段的風格持續變幻，制式的辦公室男裝換上了鮮豔色彩如紫色、芥末綠、粉紅、灰白人字紋，溫暖且充滿真實人味；彩色尼龍毛帽與劍領西裝、白襯衫與領帶看似違和，但卻又帶著某種趣味感。帶有形而上「越洋」意味的泳帽，更在後半段以「船長帽」接續，此時模特兒退去了長外套、西裝外套或風衣，改以飽和明亮的圓領長衫搭配彩色腰帶和灰白粗織人字紋長褲。各種充滿活力與情緒的單品：寬鬆剪裁的長袖外套、高領的套頭織紋針織衫，以及以Prada經典三角形編織的皮腰帶，陸續將男性從制式中解放。