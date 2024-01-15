快訊

諾魯索取鉅額經濟援助還「比價」 外交部譴責：受陸利誘罔顧長年情誼

蔡政府最後一次高階警人事案發布 方仰寧接警專校長

諾魯「突擊式斷交」上午11時45分才告知 外交部：對方心意已決

聽新聞
test
0:00 / 0:00

簡約而洗鍊 Prada 2024秋冬男裝 空想的時尚壯「游」

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
秀場玻璃地板下的綠地、落葉、小石最後和時裝無違和接軌，並反應人們對真實世界的渴求。圖／Prada提供
秀場玻璃地板下的綠地、落葉、小石最後和時裝無違和接軌，並反應人們對真實世界的渴求。圖／Prada提供

一成不變令人厭倦？但在變化與維持間該如何取捨增減，正是設計、創意的大哉問。Prada日前在米蘭時裝周期間發表了2024秋冬男裝，以辦公室為主題，在經典（或稱制式）中進行小規模的變奏，並精彩跨越了時間與想像力的限制。

出席名人包含韓團aespa的隊長Karina劉知珉、中國男星李現、蘇格蘭男演員詹姆斯麥艾維（James Mcavoy）。大秀的入場必須先穿過一個傳統辦公室的過度空間：藍色的隔間背板、電腦螢幕上白底黑色的PRADA大字，相信讓不少白領心有戚戚焉；而穿越「辦公室」後就抵達了真正的秀場：傳統辦公室中的電腦椅但搭配了玻璃地板下的綠地、落葉、小石與流水，似預告稍後大秀在制式表層下的變化、衝突與生機。

大秀從辦公室的制式單品：襯衫、領帶、皮帶與長褲的組合出發，但模特兒全數戴上了泳帽造型的彩色毛帽，並在細節略有變化。像是皮帶的釦頭刻意設計在腰側、過長的襯衫袖口幾乎遮住了手掌、男士包款也從手提公事包變為懸掛於後側的大型尼龍腰包，眼鏡則換上1970年代風格的一字眉飛行員眼鏡，似充滿著探索精神。

大秀中段的風格持續變幻，制式的辦公室男裝換上了鮮豔色彩如紫色、芥末綠、粉紅、灰白人字紋，溫暖且充滿真實人味；彩色尼龍毛帽與劍領西裝、白襯衫與領帶看似違和，但卻又帶著某種趣味感。帶有形而上「越洋」意味的泳帽，更在後半段以「船長帽」接續，此時模特兒退去了長外套、西裝外套或風衣，改以飽和明亮的圓領長衫搭配彩色腰帶和灰白粗織人字紋長褲。各種充滿活力與情緒的單品：寬鬆剪裁的長袖外套、高領的套頭織紋針織衫，以及以Prada經典三角形編織的皮腰帶，陸續將男性從制式中解放。

原來這是一次屬於Prada男裝的時尚壯「游」，往返於此岸到彼岸、穿梭在制式與個人間，同時保有個人的真實情感，簡約、洗鍊，規範也活力。

長版風衣搭配彩色泳帽，是Prada 2024秋冬的風格實驗。圖／Prada提供
長版風衣搭配彩色泳帽，是Prada 2024秋冬的風格實驗。圖／Prada提供
Prada的大秀以玻璃地板下的小草、碎石與流水，帶人完成一趟空想的時尚壯「游」。圖／Prada提供
Prada的大秀以玻璃地板下的小草、碎石與流水，帶人完成一趟空想的時尚壯「游」。圖／Prada提供
抵達真正秀場前的辦公室佈置，讓上班族心有戚戚焉、並在稍後大秀顛覆想像。圖／Prada提供
抵達真正秀場前的辦公室佈置，讓上班族心有戚戚焉、並在稍後大秀顛覆想像。圖／Prada提供
韓團aespa隊長Karina劉知珉。圖／Prada提供
韓團aespa隊長Karina劉知珉。圖／Prada提供
制式不必等同於呆板，Prada的2024秋冬男裝透過細節的錯位、變化，讓男裝在經典中有所不同。圖／Prada提供
制式不必等同於呆板，Prada的2024秋冬男裝透過細節的錯位、變化，讓男裝在經典中有所不同。圖／Prada提供
帶有形而上「越洋」意味的泳帽在後半段再度以「船長帽」接續，並以明快色彩與活力單品，將男性從制式中解放。圖／Prada提供
帶有形而上「越洋」意味的泳帽在後半段再度以「船長帽」接續，並以明快色彩與活力單品，將男性從制式中解放。圖／Prada提供
中國男星李現。圖／Prada提供
中國男星李現。圖／Prada提供
蘇格蘭男演員詹姆斯麥艾維。圖／Prada提供
蘇格蘭男演員詹姆斯麥艾維。圖／Prada提供
鮮驗長褲與三角幾何編織腰帶，散發都會感的行動活力。圖／Prada提供
鮮驗長褲與三角幾何編織腰帶，散發都會感的行動活力。圖／Prada提供

模特兒 西裝

延伸閱讀

FENDI米蘭2024秋冬男裝秀 兼容田園與城市的風格二元

「上帝視角」太邪惡！KARINA身材公認「全韓國偶像最好」　多加一條布遮不住I線條，側面看更兇

4款毛帽穿搭，跟著韓團 LE SSERAFIM、SEVENTEEN 戴毛帽保暖抗寒很可愛

許光漢有多狂？代表亞洲領銜演出FENDI全球男裝廣告

相關新聞

星巴克「買一送一」又來了！連續3天、這次有2款星冰樂

大選過後，星迷快來星巴克補運！星巴克宣布於1月15日至17日連續3天，推出「補運時刻．指定品項好友分享日」優惠活動；活動...

七盞茶限時3天「買一送一」！業者：全力解決加盟爭議

連鎖手搖飲品牌「七盞茶」，日前發生品牌加盟爭議，對此，七盞茶緊急發出聲明並與加盟主會談、表態雙方立場，品牌指出，不只是解...

對店員喊「我有投票」送香酥肥腸！柒息地5天大選優惠

串燒居酒屋柒息地推出有趣的「嚐腸我的投票權」活動，民眾於1/13至1/17在柒息地各分店門市消費，不限內用與外帶，只要對...

CP值更高！燒肉LIKE「美國和牛」新登場、加購享半價

來自日本、開創「一人燒肉」風潮的「燒肉LIKE」，自1月16日起限時3個月推出「美國和牛祭」，提供日本黑毛和牛與美國安格...

簡約而洗鍊 Prada 2024秋冬男裝 空想的時尚壯「游」

一成不變令人厭倦？但在變化與維持間該如何取捨增減，正是設計、創意的大哉問。Prada日前在米蘭時裝周期間發表了2024秋...

日本酒怎麼搭餐？全台18家名店示範 掌握2秘訣就好

說到「餐酒搭」，大多數人首先會聯想到葡萄酒；但近幾年來在許多Fine Dining的Pairing Set當中，採用日本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。