烏克蘭聯合芭蕾舞團 首演佳評如潮 高雄、臺中即將登台

烏克蘭聯合芭蕾舞團（United Ballet of Ukraine）首度登上國家戲劇院帶來浪漫芭蕾經典舞劇「吉賽兒」全本演出，特別邀請到國際知名芭蕾舞星瑪雅．瑪卡緹莉（Maia Makhateli）與維克多．凱克塔（Victor Caixeta）擔任客席，他們感到非常榮幸能與舞團一起舞出絕美的芭蕾盛宴，看到烏克蘭舞者能繼續追求自己所愛感到十分欣慰，並期盼能為烏克蘭人民向世界發聲，如舞劇「吉賽兒」故事的核心主題，他們也深信「愛終將能戰勝一切」。

台北4場精彩絕倫的演出獲得觀眾一致好評，謝幕時舞者隨烏克蘭的國歌樂音響起、高舉烏克蘭國旗，感動人心的場面讓不少觀眾潸然淚下。舞團於台北首演後，將於週日（1/14）登上高雄衛武營國家歌劇院，下週末（1/20至1/21）在臺中國家歌劇院為巡演作終，還請把握最後購票機會，雙人再享88折優惠。

排除萬難為世界而演 選擇舞劇吉賽兒表達舞者祈願

烏克蘭聯合芭蕾舞團聚集了因戰爭而流離失所的頂尖烏克蘭芭蕾舞者，其強而有力、堅持不懈的舞姿感動無數人，獲得前所未有的掌聲，目前正駐紮在利沃夫國家歌劇院做常規演出。舞團首席舞者艾爾森．馬魯森科（Arsen Marusenko）回憶起每次發佈空襲警報時，舞者必都須到防空洞集合彩排，壓迫與緊張氛圍令他們歷歷在目。即使烏克蘭至今仍動盪不安，戰爭讓演出變得極為困難，但芭蕾舞者仍堅持訓練，致力於維繫烏克蘭人民日常文化與生活，期望眾人能重返芭蕾與藝術的懷抱。

本次演出的舞劇「吉賽兒」是浪漫主義芭蕾的極致代表，烏克蘭聯合芭蕾舞團除了選擇以世界共通的芭蕾語言向國際發聲，更希望以故事中主角經歷愛情、背叛、死亡與救贖等主題，與烏克蘭舞者們的生命經驗強烈共鳴的關聯，向觀眾傳達烏克蘭的境遇與祈願，並將這份關於「愛」的訊息傳遞給台灣人民。

邀國際頂尖舞星領跳 支持烏克蘭舞者向世界發聲

本次台北場的演出邀請到享譽全球的頂尖芭蕾舞星，荷蘭國家芭蕾舞團兩位首席舞者-維克多．凱克塔與瑪雅．瑪卡緹莉擔綱舞劇男女主角。首度與舞團共演的兩人都非常珍惜本次演出機會，維克多提到：「我能深刻地感受到烏克蘭舞者對於舞蹈的熱情，我也非常希望能將這份熱情傳遞給所有的觀眾。」曾在馬林斯基芭蕾學校習舞，之後擔綱舞團首席舞者的維克多，在俄烏戰爭爆發之時選擇離開馬林斯基，比起事業發展的野心，他更重視作為藝術工作者的道德感，他表示「作為一個人、一個藝術家，我很開心能在這裡支持烏克蘭的舞者。」

客席舞者瑪雅．瑪卡緹莉與維克多．凱克塔於台北場擔綱男女主角，為演出添彩。圖／聯合數位文創提供