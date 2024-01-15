新年換新配件 犀牛盾攜手Care Bears、櫻桃小丸子 超實用磁吸水壺也有聯名款

迎新年除了添購新衣，手機配件也換要新裝！持續與不同知名IP推出聯名新品的RHINOSHIELD犀牛盾，首度與美式卡通角色Care Bears攜手推出療癒又繽紛的聯名系列，讓不同屬性、使命與個性的經典彩虹熊們帶來每天好心情。

本次聯名收錄5款粉嫩又可愛的大熊圖樣，Care Bears們最重要的精神就是「關愛」，在本次帶來的圖款裡也有許多熊熊們以擁抱散播歡樂散播愛的友愛互動。Care Bears系列共推出14款手機殼，包含SolidSuit一體成型手機防摔殼、能自由搭配邊框背板的Mod NX防摔邊框背蓋兩用殼以及終結黃化困擾的Clear透明手機殼；除此之外，也有多元周邊可選購，有AirPods保護套、手機固架、AirTag保護殼、iPad保護殼，還有最新的AquaStand磁吸水壺，讓粉絲們可以全套收藏。