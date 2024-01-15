聽新聞
test
0:00 / 0:00
新年換新配件 犀牛盾攜手Care Bears、櫻桃小丸子 超實用磁吸水壺也有聯名款
迎新年除了添購新衣，手機配件也換要新裝！持續與不同知名IP推出聯名新品的RHINOSHIELD犀牛盾，首度與美式卡通角色Care Bears攜手推出療癒又繽紛的聯名系列，讓不同屬性、使命與個性的經典彩虹熊們帶來每天好心情。
本次聯名收錄5款粉嫩又可愛的大熊圖樣，Care Bears們最重要的精神就是「關愛」，在本次帶來的圖款裡也有許多熊熊們以擁抱散播歡樂散播愛的友愛互動。Care Bears系列共推出14款手機殼，包含SolidSuit一體成型手機防摔殼、能自由搭配邊框背板的Mod NX防摔邊框背蓋兩用殼以及終結黃化困擾的Clear透明手機殼；除此之外，也有多元周邊可選購，有AirPods保護套、手機固架、AirTag保護殼、iPad保護殼，還有最新的AquaStand磁吸水壺，讓粉絲們可以全套收藏。
除了美式風格的Care Bears，同樣是七年級生熟悉的櫻桃小丸子，也與犀牛盾推出授權商品將櫻桃小丸子上學與玩樂的生活場景搬上手機配件，呈現小丸子與家人、朋友之間的日常互動，以及時而搞笑無厘頭，時而溫暖人心的各種溫馨時刻。同樣推出手機殼、各式配件防護周邊，以及AquaStand磁吸水壺，這款創新設計讓使用者可以提醒隨時補充水份，又能在關鍵時刻變身手機架自拍不求人，快趁新年親友聚會多的時刻入手。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言