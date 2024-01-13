叫外送看開票！foodpanda滿額輸入「這6字」現折150元

全台風和日麗的投票日結束了！緊接著就是讓人緊張的開票過程即將登場，foodpanda特別為想要待在家看開票、不想錯過任何一刻的民眾祭出好康，於1月13日當天，訂購美食外送滿699元輸入優惠碼「叫外送看開票」即可現折150元，邀請民眾投完票後與親朋好友一起佐美食、看開票。

前些日子foodpanda推出「最強餐選全民調」，透過有趣的食物偏好測驗號召全民來表態，開啟所有人的食物信仰之戰，累積測驗人數超過42萬名。餐選結果搶先公布，香菜黨、大珍珠、奶油口味紅豆餅成為本次最大贏家，皆拿下超過7成的支持率，而花生湯圓陣線、反芋聯盟、拌咖哩陣營則以些微差距獲得勝選。

有趣的是，新北人對爭議食材接受度最高，不只熱愛在火鍋裡面加芋頭，於美食外送加購芋頭以及於備註中提及芋頭的次數最多，且對於頗受爭議的香菜也通通吃爆，生鮮雜貨有購買香菜的訂單中，有過半都位在新北市。另外，雖然全台都愛大珍珠，但台北市訂購大珍珠的比例高達97%，幾乎一面倒熱愛大珍珠療癒感滿分的咀嚼感。