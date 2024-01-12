momo購物網「年節作伙大掃拼」百大清潔品牌優惠最低3折起

農曆春節倒數一個月，掃除用品買氣湧現，momo購物網清潔用品銷售較平日拉升近3成，其中「清潔用品」、「掃除工具」、「到府清潔電子票券」買氣最夯。瞄準新春大掃除需求，momo購物網即日起至2月14日推出「年節作伙大掃拼」活動，集結魔術靈、威猛先生、橘子工坊、好神拖、3M 等百大強檔品牌、超過2萬5千件清潔用品祭出最低3折起優惠，指定期間下單滿1,288元即享150元mo幣限量登記送，消費滿999元登記再抽掃除清潔大禮包。

年前掃除迎財神，身為家中財庫的廚房為許多消費者首要清潔目標，過年期間更需以亮晶晶的餐盤、廚具設備迎接親友共享美食，momo購物網根據站上銷售觀察，天然有機風潮盛興，除了強效去油、趕走陳年污漬為基本訴求，消費者也偏好選購植萃配方。像是專攻廚房油漬的「橘子工坊碗盤洗滌液洗碗精」，採用天然橘油油切配方，溫和不傷手亦能輕鬆洗淨油膩碗盤及異味；「Astonish英國潔全方位清潔」迅速軟化頑強油漬終結髒汙；「finish亮碟洗碗機專用強力洗滌粉劑洗碗粉」添加雙倍酵素精華，去污更有效率。

年前為浴廁環境進行清潔象徵除晦（穢）接旺，也是家家戶戶年前掃除重點之一，長期潮濕的浴廁角落及馬桶易藏汙納垢、滋生黴菌，讓消費者將清潔重點放在除菌、除霉、除臭。人氣商品如單日熱銷超過3,600罐的「魔術靈殺菌瞬潔馬桶清潔劑」，日本研發強力殺菌漂潔配方，終結難清黃垢；「威猛先生超濃水管疏通膠及強力去霉劑」殺菌、漂白、水管阻塞一次解決；「潔霜芳香浴室廁所馬桶清潔劑」高濃度附著力提升，瓦解頑垢。momo購物網建議，可根據欲去除的污漬類型選購合適的清潔劑，亦可隨著清潔區域更換劑型，方可達到最佳清潔效果。

全室地板清潔為年前掃除最浩大工程，為同時保護各類地板材質、長時間接觸的人體肌膚，添加天然精油、PH值中性為熱賣關鍵，像是「NODALABS野田實驗室檸檬生薑驅蟲地板清潔劑」，中性配方，同時形成驅蟲防護；「茶樹莊園茶樹地板清潔劑」添加100% 澳洲茶樹精油；「威猛先生地板清潔劑」芳香持久，去污殺菌、快乾不黏腳。

年前為家中掃除工具汰舊換新，能助清潔作業事半功倍。momo購物網分享，為減輕掃除負擔，消費者偏好尺寸輕量好收納、支援淨汙分離的直立式拖把，如「好神拖2024龍年神好運賀歲手壓拖把組」，手壓專利強效脫水，三布齊發節省又乾淨；「3M百利免手洗魔布拖把雙纖升級版」，拖布纖維再升級，雙效去汙輕鬆省力。此外，可深入餐具細部清潔的特殊材質菜瓜布、造型款馬桶刷也備受關注，像是「3M百利抗菌菜瓜布」一次集結爐具、茶具及鋼絨海綿；「3M百利替換式馬桶刷」，有助大面積清除凹槽底部污漬。

此外，也有許多消費者發揮聰明懶人學，趕在年前入手「到府清潔電子票券」預約專業清潔人員到府協助居家掃除，其中較難深層清潔的床墊、洗衣機、冷氣為最熱門預約選項。人氣票券包含「HoHo好服務」床墊深層清洗除污漬，優惠價2,200元；「HoHo好服務」直立式洗衣機清洗，momo購物網獨家優惠價1,299元；「淨芙達居家服務」冷氣專業清洗券，優惠價1,822元；「HoHo好服務」居家鐘點清潔服務－平日1人4小時，優惠價2,400元。