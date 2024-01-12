動畫劇場版《SPY x FAMILY CODE: White》大型造景現身華山！

引頸期盼的現象級動畫劇場版《SPY x FAMILY CODE: White》日本票房破44億，台灣上映倒數一周，不只日本有拍照景點，現在台灣也捕捉的到安妮亞！全球首度亮相的「SPY×FAMILY間諜家家酒」劇場版大型造景出現在華山文創園區，全長7.5米的造景有安妮亞坐在劇場版的「關鍵寶箱」，一旁還有大型彭德氣偶，更是特別為了最新劇場版暖身第一次出現！超級可愛的「SPY×FAMILY間諜家家酒」準備佔據大家的手機容量！ 不僅如此，呼應劇場版劇情「佛傑一家」家庭旅行，更推出了高雄輕軌限定主題列車，快一起跟地表最強家庭出遊吧！同時動畫代理商木棉花臉書社群更舉辦打卡抽獎活動，喜歡「SPY×FAMILY間諜家家酒」的粉絲朋友務必把握時間捕捉！「最後，出門遊玩絕對要分享限時動態，劇場版《SPY x FAMILY CODE: White》推出Instagram濾鏡，讓你走到那拍到哪都可以有安妮亞的身影陪伴你，快帶著用濾鏡讓安妮亞記錄與家人、朋友出遊的好時光吧！現在就到木棉花官方IG帳號使用！」

席捲全球的現象級超人氣動畫「SPY×FAMILY間諜家家酒」推出全新原創故事劇場版「SPY x FAMILY CODE: White」，1月19日躍上全台大銀幕，IMAX版也會同步上映，各種體驗一起享受震撼！２月２日也會推出中文配音版本，各種版本都值得看好幾遍！

劇場版「SPY x FAMILY CODE: White」是由原作者遠藤達哉所監製的全新原創故事劇情，故事描述佛傑一家首次的「家族旅遊」，本應是場開心的旅行，卻因為安妮亞不小心誤食了會動搖世界和平的神秘巧克力，意外狀況竟接二連三地發生！世界的命運再次被託付到了狀況百出的臨時家庭「佛傑一家」身上！

地點 華山文化創意園區（100台北市中正區八德路一段1號）

展期 2024.1.12(五)-2024.2.4(日)

劇場版《SPY x FAMILY CODE: White》高雄輕軌主題列車