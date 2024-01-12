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質感過年風！IKEA春節系列仿宋瓷 超萌Q大眼龍現身

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
IKEA FÖSSTA新春系列限定上市。圖／IKEA提供
IKEA FÖSSTA新春系列限定上市。圖／IKEA提供

龍年將至，許多人都要為家裡增添年味，特別是龍年，更需要增添龍年風味。想要有質感的年味商品，IKEA推出FÖSSTA春節限定系列，結合北歐簡約北學與傳統年味，特別是萌Q大眼龍現身，讓人覺得太可愛，還有仿造宋代瓷器作為靈感，打造獨特趣味的北歐感中國風。

IKEA春節限定的FÖSSTA系列，包括靠枕、椅墊，到別緻的餐盤、餐具，或是應景的裝飾燈、門墊等，為居家增添一些年味。其中最可愛的萌Q大眼龍，剛好符合本次龍年精神，包括有FÖSSTA靠枕，龍頭形狀可愛，且背袋還有口袋把手伸進去馬上變成舞龍遊戲的道具，還能跟朋友馬上在家來場舞龍舞獅。

另外同系列萬用毯，使用緹花織法織成，兩面皆有不同的圖案與顏色，可將靠枕作為龍頭、萬用毯作龍尾，在家來場舞龍遊戲，還有FÖSSTA圓形椅墊，印有龍頭加上炯炯有神的雙眼更顯趣味可愛。朋友到家中，需要好好款待，特別適合為FÖSSTA 附蓋全盒，來自傳統糖果盒，以傳統工藝製程，還有四個分隔，放入不同點心。

精緻的宋瓷風格也出現，同系列的碗、湯盤中，將宋瓷概念融入北歐簡約設計，帶著花瓣的弧形邊緣與細膩的花卉紋飾，呈現工藝質感，深度可以承載傳統中菜或湯汁較多的菜式，還有將宋代常見的柿蒂形紋，化為帶著成功與幸福寓意的居家好物，都讓過年圍爐，或是朋友來訪時，驚豔於獨特棒美感。

即日起至1月31日，IKEA卡友購買家具家飾單筆滿5,000元，即可獲得500元商品抵用券。

FÖSSTA以宋瓷為設計概念，將北歐與中式簡約之美帶進家飾品中。圖／IKEA提供
FÖSSTA以宋瓷為設計概念，將北歐與中式簡約之美帶進家飾品中。圖／IKEA提供
FÖSSTA圓形椅墊，印有龍頭加上炯炯有神的雙眼更顯趣味可愛。圖／IKEA提供
FÖSSTA圓形椅墊，印有龍頭加上炯炯有神的雙眼更顯趣味可愛。圖／IKEA提供
IKEA將生肖翻玩出新意，以IKEA獨有的北歐趣味設計融合生肖動物，設計出萌Q大眼龍。圖／IKEA提供
IKEA將生肖翻玩出新意，以IKEA獨有的北歐趣味設計融合生肖動物，設計出萌Q大眼龍。圖／IKEA提供

IKEA

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