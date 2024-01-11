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Hearts On Fire全新LU系列 鑽石光芒刻畫露水迎新年

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
美國鑽石品牌Hearts On Fire發佈2024年首個新品暨限定系列LU。圖／Hearts On Fire提供
美國鑽石品牌Hearts On Fire發佈2024年首個新品暨限定系列LU。圖／Hearts On Fire提供

美國鑽石品牌Hearts On Fire推出全新LU系列珠寶，為2024年揭開序幕。這個新品暨限定系列的名字LU，在拉丁語意中有「光」的意思，呼應鑽石迷人的閃光、亮光與火光；LU又似中文「露」之發音，點出設計以晨露輪廓為靈感，呈現此系列的純淨象徵。適逢農曆新年，因應穿新衣戴新帽傳統，形象廣告便以「LUCKY YOU」為主題，讓LU系列成為走春必備的時尚幸運符。

美國鑽石品牌Hearts On Fire發佈2024年首個新品暨限定系列LU。圖／Hearts On Fire提供
美國鑽石品牌Hearts On Fire發佈2024年首個新品暨限定系列LU。圖／Hearts On Fire提供

LU系列採用全新的鑲嵌工藝製作，有機流線的底托輪廓搭配鏤空細節，顯得整體線條更為柔和之外，還能讓鑽石從冠部、側身與底部擷取光線，閃耀鑽石最極致的閃耀光芒。LU系列共分為日常款與奢華款兩種設計。率先於1月上市的日常款，設計便於為日常穿搭增添瑰麗光彩，共有一款項鍊、兩款耳環與兩款戒指，項鍊鍊墜造型如露水點綴鎖骨間，耳環則提供不對稱設計的耳釦和直立式設計的耳釘兩種設計，後者更提供30分與50分兩個主鑽大小可選；兩款戒指中，一款將露水線條融入戒身，另一款則採用開放式的設計。

美國鑽石品牌Hearts On Fire發佈2024年首個新品暨限定系列LU。圖／Hearts On Fire提供
美國鑽石品牌Hearts On Fire發佈2024年首個新品暨限定系列LU。圖／Hearts On Fire提供

二月中上市的奢華款共有項鍊、耳環與手鍊各一款，設計串起一滴滴露水，將簡約的單鑽堆疊或排列出高貴美感，例如項鍊的每滴露水都建構在不同的角度上，圓滿地滴出一條奢華的項鍊；耳環採垂墜式設計，於耳際滴出一顆顆晶瑩剔透的露水；手鍊則是運用不對稱設計的露水環繞手腕，讓尖頭水滴線條更顯摩登亮眼。

Hearts On Fire日常款LU Droplet玫瑰金鑽石項鍊，主鑽約0.50克拉，17萬8,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire日常款LU Droplet玫瑰金鑽石項鍊，主鑽約0.50克拉，17萬8,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire日常款LU玫瑰金鑽石戒指，92,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire日常款LU玫瑰金鑽石戒指，92,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire奢華款LU Droplet白K金鑽石耳環，鑽石總重約6.50克拉，126萬7,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire奢華款LU Droplet白K金鑽石耳環，鑽石總重約6.50克拉，126萬7,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire日常款LU Droplet白K金鑽石項鍊，主鑽約0.50克拉，17萬8,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire日常款LU Droplet白K金鑽石項鍊，主鑽約0.50克拉，17萬8,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire日常款LU Droplet Open白K金鑽石戒指，主鑽約0.50克拉，17萬2,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire日常款LU Droplet Open白K金鑽石戒指，主鑽約0.50克拉，17萬2,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire日常款LU Droplet Open黃K金鑽石戒指，主鑽約0.50克拉，17萬2,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire日常款LU Droplet Open黃K金鑽石戒指，主鑽約0.50克拉，17萬2,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire奢華款LU Droplet白K金鑽石手鍊，鑽石總重約7.00克拉，124萬9,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire奢華款LU Droplet白K金鑽石手鍊，鑽石總重約7.00克拉，124萬9,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire日常款LU Droplet玫瑰金鑽石耳環，主鑽約0.50克拉，30萬5,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire日常款LU Droplet玫瑰金鑽石耳環，主鑽約0.50克拉，30萬5,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire日常款LU Droplet黃K金鑽石耳環，主鑽約0.30克拉，13萬7,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire日常款LU Droplet黃K金鑽石耳環，主鑽約0.30克拉，13萬7,000元起。圖／Hearts On Fire提供

鑽石 戒指

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