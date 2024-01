Hearts On Fire全新LU系列 鑽石光芒刻畫露水迎新年

美國鑽石品牌Hearts On Fire推出全新LU系列珠寶,為2024年揭開序幕。這個新品暨限定系列的名字LU,在拉丁語意中有「光」的意思,呼應鑽石迷人的閃光、亮光與火光;LU又似中文「露」之發音,點出設計以晨露輪廓為靈感,呈現此系列的純淨象徵。適逢農曆新年,因應穿新衣戴新帽傳統,形象廣告便以「LUCKY YOU」為主題,讓LU系列成為走春必備的時尚幸運符。

美國鑽石品牌Hearts On Fire發佈2024年首個新品暨限定系列LU。圖/Hearts On Fire提供

LU系列採用全新的鑲嵌工藝製作,有機流線的底托輪廓搭配鏤空細節,顯得整體線條更為柔和之外,還能讓鑽石從冠部、側身與底部擷取光線,閃耀鑽石最極致的閃耀光芒。LU系列共分為日常款與奢華款兩種設計。率先於1月上市的日常款,設計便於為日常穿搭增添瑰麗光彩,共有一款項鍊、兩款耳環與兩款戒指,項鍊鍊墜造型如露水點綴鎖骨間,耳環則提供不對稱設計的耳釦和直立式設計的耳釘兩種設計,後者更提供30分與50分兩個主鑽大小可選;兩款戒指中,一款將露水線條融入戒身,另一款則採用開放式的設計。

