Hearts On Fire全新LU系列 鑽石光芒刻畫露水迎新年
美國鑽石品牌Hearts On Fire推出全新LU系列珠寶，為2024年揭開序幕。這個新品暨限定系列的名字LU，在拉丁語意中有「光」的意思，呼應鑽石迷人的閃光、亮光與火光；LU又似中文「露」之發音，點出設計以晨露輪廓為靈感，呈現此系列的純淨象徵。適逢農曆新年，因應穿新衣戴新帽傳統，形象廣告便以「LUCKY YOU」為主題，讓LU系列成為走春必備的時尚幸運符。
LU系列採用全新的鑲嵌工藝製作，有機流線的底托輪廓搭配鏤空細節，顯得整體線條更為柔和之外，還能讓鑽石從冠部、側身與底部擷取光線，閃耀鑽石最極致的閃耀光芒。LU系列共分為日常款與奢華款兩種設計。率先於1月上市的日常款，設計便於為日常穿搭增添瑰麗光彩，共有一款項鍊、兩款耳環與兩款戒指，項鍊鍊墜造型如露水點綴鎖骨間，耳環則提供不對稱設計的耳釦和直立式設計的耳釘兩種設計，後者更提供30分與50分兩個主鑽大小可選；兩款戒指中，一款將露水線條融入戒身，另一款則採用開放式的設計。
二月中上市的奢華款共有項鍊、耳環與手鍊各一款，設計串起一滴滴露水，將簡約的單鑽堆疊或排列出高貴美感，例如項鍊的每滴露水都建構在不同的角度上，圓滿地滴出一條奢華的項鍊；耳環採垂墜式設計，於耳際滴出一顆顆晶瑩剔透的露水；手鍊則是運用不對稱設計的露水環繞手腕，讓尖頭水滴線條更顯摩登亮眼。
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