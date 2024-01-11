微風超市石川展「應援價」 揪民眾用新台幣為災區打氣

微風超市耗時近一年的規畫，首度舉辦「日本石川展」，帶來許多日本國內限定的石川美食外，還帶來石川職人傳統工藝以及能登寒鰤解體秀等超過百項限量商品。由於新年石川縣遭遇強震、遭受重創，微風超市今日起至1月21日期間，於微風超市本店/南京/南山三店舉辦石川並推出「應援價」 ，鼓勵台灣消費者以購買行動為日本石川縣打氣，微風慈善基金會同時也將捐贈500萬日幣，盼透過拋磚引玉，加速日本重建。

微風超市表示，石川縣跟微風超市的關係深厚，去年石川縣知事馳浩特別帶著石川物產親自來台拜訪微風，展開「第一屆石川展」的籌備。在日本過新年的期間，微風超市接到石川地震的消息後，也思考能提供的幫忙究竟是什麼？因為聽到石川縣表達擔心自己是災區，石川生產的商品會滯銷的憂心，微風超市緊急特別企畫「應援價」，鼓勵台灣的消費者們能夠購買喜愛的石川商品，跟微風超市一起為他們加油打氣。

微風集團常董岡一郎表示：「僅代表微風集團在此，向能登半島地震遭遇困難的朋友們，表達我們誠摯的關懷之意。這次的石川展，特別設置了應援價，期望能傳遞我們的加油打氣之意。另外，也將代表微風慈善基金會致贈賑災捐款500萬日幣，希望向受災地民眾以及參與所有救災救援的相關人員，表達我們期望一切平安的心意。」

日本石川縣農林水產部參事吉田健一談到，這是石川第一次在台灣舉辦規模完整的石川展，包含了石川縣的農林水產物、加工食品、傳統工藝品，全方位的讓台灣消費者體會到石川縣的魅力。新的一年剛開始，石川縣就遭受強烈地震的侵襲，正因為在這個艱難的時刻，我們更期望透過這個展，將石川物產的美食與傳統工藝傳達給台灣的朋友，讓更多人都能夠認識石川縣美好的一面，為石川的業者加油打氣。

石川縣在日本是金箔產量最大的縣市，除了傳統手工藝之外，許多石川美食也都加上精巧的金箔。此外，石川縣稀有的能登寒鰤，因為產量稀少而珍貴，這次將透過日本職人之手現場舉辦解體秀，不用出國即可享受到最新鮮的石川夢幻美食。另有石川能登半島頂級手工柿餅，每年僅有二盒極稀限量的4L木盒枯露柿也在微風超市獨家限量登場。而日本史上最年輕的金獎和菓子職人-辻口博啟的招牌點心，亦將首度登台，獨家販售。微風超市也與BREEZEONLINE合作，線上即能隨時下單石川縣新鮮現流海鮮，產地直送至消費者面前。