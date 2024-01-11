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《藍色監獄》快閃店1月18日誠品R79中山地下書街 成為世界第一前鋒吧！

聯合報／ 編譯張佑生╱即時報導
快閃店主視覺牆。圖／羚邦提供
快閃店主視覺牆。圖／羚邦提供

由香港羚邦集團官方授權，全台第一間藍色監獄快閃店1/18-3/3登場誠品R79中山地下書街！藍色監獄是第45屆「講談社漫畫獎少年部門」得奬作品，不只被評價為最瘋狂的足球漫畫，劇場版也即將在日本上映，粉絲們趕快先來快閃店複習一下劇情吧！六大拍照打卡點首推整面有著十三位球員的「主角群打卡牆」，還有可以看到擁有真摯友情的潔世一。

蜂樂迴「最佳拍檔區」也不能錯過，最後必拍的就是以潔世一為首共同在藍色監獄訓練的八位「最強前鋒區」，拍好拍滿才是真粉絲！快閃店現場更推出超過七十款全新周邊商品，超酷炫的潔世一「LED壓克力小夜燈」、還有想通通收藏的八款「角色立牌」和每天背都不膩的「造形肩背袋」都好想買啊！單筆消費滿$1500就可獲得限量800份的金屬L夾，共有四款設計，隨機贈送，送完為止，粉絲們先搶先贏啊！

在家也想要有藍色監獄主角們陪著你嗎？不只有馳騁在球場上和三人身穿西裝的「掛軸」還有Z隊和玲王、凪等多尺寸「無框畫」，每款都超想帶回家收藏的啊！想要桌面保持乾爽嗎？就交給有蜂樂、潔、千切、凪、玲王和糸師凜六款選擇的「木杯墊」吧！喜歡亮片閃閃的粉絲看過來，五款「流沙杯墊」，上下搖一搖就會發現裡面有各角色的帥氣側臉！總覺得家裡有點單調嗎？國神、馬狼及潔等八款全身「角色立牌」搭配後方劇照底片，放在桌上光是看著心情就好了！五款「盲抽立牌」，看你抽到展現難能可貴友情的潔與蜂樂及凪與玲王款，還是競爭感十足的潔與糸師凜款呢！

黑暗讓你感到不安嗎？就讓潔世一「LED壓克力小夜燈」來解救你，足球亮的瞬間，也跟著熱血了起來唷！手機追劇又沒電了嗎？兩款「無線充電器」買起來，不論是藍色監獄LOGO還是Q版Z隊成員大集合，選不出來的話就通通帶回家吧！讓藍色監獄保護你的耳機！共有千切、糸師凜和國神等八款圖樣，還有Airpods和Airpods pro兩種規格，愛聽音樂的你不能不收！出門在外只要有凪、玲王、蜂樂迴等六款質感黑色「側背包」就能解放雙手，快把東西通通都裝進去吧！

《BLUE LOCK藍色監獄》快閃店

展覽日期：2024年1月18日～2024年3月3日

展覽地點：誠品 R79中山地下書街

營業時間： 週一到週日11:00-21:30

主角群打卡牆。圖／羚邦提供
主角群打卡牆。圖／羚邦提供
最佳拍檔區。圖／羚邦提供
最佳拍檔區。圖／羚邦提供

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