萊爾富限時推「3顆茶葉蛋加1元送指定瓶裝水」！800家限定門市同步推茶碗蒸加10元喝指定飲品

本周六（1月13日）就是總統、副總統及第11屆立法委員選舉投票日，萊爾富在全台鄰近投開票所約300家門市提供多款便攜式的鮮食商品，平均備貨量較平時增加5成，並推出多項優惠，像是即日起至1月30日推出3顆茶葉蛋加1元送指定瓶裝水；同一期間，萊爾富800家限定門市同步祭出茶碗蒸單件促銷35元、加10元喝指定飲品，以及關東煮全品項任4件79折、35元以上的烤地瓜享現折5元。另外，即日起至1月14日萊爾富也推出「限時殺5日」短促活動，祭出原鄉人系列的香蔥鮮肉包、香菇脆筍鮮肉包享加15元多1件，還有零食、蔬果汁與罐裝咖啡飲品皆享優惠。

因應今年的選舉造勢活動和返鄉投票人潮，萊爾富推出3顆茶葉蛋加1元送指定瓶裝水（商品以各店庫存情況為主，換完為止），指定瓶裝水包含售價30元的YOI鹼性水850mL或售價25元的礦沛氣泡水585mL。

萊爾富即日起推出象徵吉祥寓意的「好事花生」指定貼標麵包，商品包含好事花生牛奶麵包（售價32元）、究柔－巧克力花生夾心吐司（售價30元）、開運黑糖杯子蛋糕（售價25元），以花生餡料取其諧音，還有發糕造型做成杯子蛋糕，是吉祥又討喜的年節開運商品與祝福，象徵新的一年都有好事發生，1月30日前搭配指定飲料享合購價最低49元起。

此外，即日起至1月30日萊爾富於門市超值購與Hi-Life VIP APP「整買零取」同步推出Hi Café大杯系列的冰／熱美式咖啡享買20杯送20杯、冰／熱拿鐵咖啡享買20杯送15盃的多杯數組合優惠活動，只要在指定日期購買並存入Hi-Life VIP APP中，不管是分批領取或分享親友都很方便。