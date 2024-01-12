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家具和運動器材的完美融合 紓壓、運動一次搞定！

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
圖 / 有.設計 uDesign 提供
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2021年底旋風式登台並一墊難求的Gymterior塑身蹦蹦墊，今年推出新改版啦！蹦蹦墊的長寬各多了5公分，高度並降低4公分，讓整個墊子面積更大使用起來更安全。而且今年還多了新色”乾燥玫瑰粉”，粉粉嫩嫩的顏色，讓心情都好了起來。最重要的內層改用日本專利特許的「C-CORE 3D○R」反彈力提高25%UP！

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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台灣多為公寓大樓，最怕小孩蹦蹦跳跳的聲響，有了Gymterior塑身蹦蹦墊2你可以放心，比起一般的彈跳床安靜約33%，不需要擔心樓下鄰居上來敲門。專利的內層可以吸收衝擊力，可以減經腳、膝蓋、腰部的負擔，本身的支撐力也足夠可以拿來做登階運動。當然不做運動使用時，可以當作坐墊腳墊使用，只有2.6公斤好輕巧，可簡單移動收納。

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Gymterior塑身蹦蹦墊2，一墊多用，符合各個年齡層。小朋友不用看氣候去公園玩彈跳床，大人也不用外出去健身房，只要在家隨時隨地都可以輕鬆放電和運動。於有.設計 uDesign電商設計平台獨家上線，限時86折，詳細商品資訊請見商品頁面查詢。

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