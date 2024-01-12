家具和運動器材的完美融合 紓壓、運動一次搞定！

MONACOOK 卡卡方鍋於韓國知名電視購成功銷售2萬組已上，總計8500萬臺幣的成績，再次創下銷售佳績。來自韓國嶄新的鍋具，致力於提升您的烹飪體驗，讓每一餐都成為一場美味的享受。這次的新鍋具結合了創新省力把手技術、高品質塗層和獨特方型設計，為廚房帶來更多樂趣和便利。

2024-01-12 10:00