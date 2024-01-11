網美系草莓甜品報到！BELLINI Pasta Pasta限期供應
三澧餐飲集團旗下BELLINI Pasta Pasta、MOLINO與BELLINI CAFFE，自1月12日起3月10日止，推出由日籍料理長島貫和行協同台灣資深料理團隊共同研發的「春季草莓甜品」，預料將成為IG打卡新熱點。
首先是BELLINI Pasta Pasta 與 MOLINO，帶來3款日本人氣不墜的經典草莓甜品——「草莓雪霜戚風」、「草莓奶昔 」與「草莓莫希多蘇打」。
「草莓雪霜戚風」以三澧企業長年口碑最高的巧克力蛋糕配方烘烤而成的巧克力戚風，融和比利時與法國巧克力帶著堅果香氣的巧克力戚風做為甜品的主體，淋上以法國、愛爾蘭鮮奶油及德國優格自製研發的草莓鮮奶油，乳香醇厚夾著優格輕爽怡人的口感。
「草莓奶昔 」以新鮮當季現採草莓與香草冰淇淋、鮮奶現打而成，擁有淡淡的夢幻粉，呈現出新鮮草莓的香氣與奶昔甜美滑順口感。無酒精的「草莓莫希多蘇打」，以多顆新鮮草莓、薄荷葉與自製草莓果醬混和，再搭配上檸檬片，入口時草莓香氣伴隨著綿密氣泡撲鼻而來，不但自然酸甜口感恰到好處，拍起照片或短影音更是美感十足。
BELLINI Pasta Pasta 與 MOLINO更推出草莓優惠組合餐，「草莓雪霜戚風 + 草莓奶昔 550元」，「草莓雪霜戚風 + 草莓莫希多蘇打 530元」，獻給喜愛草莓的大朋友與小朋友。
來台25週年的BELLINI CAFFE則推出「草莓氣泡酒」，將新鮮草莓置於義大利皮蒙 ASTI產區微甜氣泡酒中，微氣泡帶出草莓香氣，啜飲入口舌尖感受氣泡酒輕柔微刺激的感受。經典甜品「草莓帕芙洛娃」，起源於1920 年代當蘇聯芭蕾舞者 Anna Pavlova 造訪紐澳時，為歡迎她而創作的甜點。「草莓帕芙洛娃」以新鮮蛋白、糖、檸檬汁打發成蛋白霜，經低溫烘烤後，於蛋白霜體覆上私廚鮮奶油，上層綴入新鮮草莓，最後淋上自製草莓果醬與藍莓果粒裝飾；外層酥脆內心綿密的蛋白霜，帶著溫柔的鮮奶油滑入口中時，與草莓微酸甜果肉結合，每一口都能感受這款甜品繁複手藝的歷程與用心。
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