網美系草莓甜品報到！BELLINI Pasta Pasta限期供應

三澧餐飲集團旗下BELLINI Pasta Pasta、MOLINO與BELLINI CAFFE，自1月12日起3月10日止，推出由日籍料理長島貫和行協同台灣資深料理團隊共同研發的「春季草莓甜品」，預料將成為IG打卡新熱點。

首先是BELLINI Pasta Pasta 與 MOLINO，帶來3款日本人氣不墜的經典草莓甜品——「草莓雪霜戚風」、「草莓奶昔 」與「草莓莫希多蘇打」。

「草莓雪霜戚風」以三澧企業長年口碑最高的巧克力蛋糕配方烘烤而成的巧克力戚風，融和比利時與法國巧克力帶著堅果香氣的巧克力戚風做為甜品的主體，淋上以法國、愛爾蘭鮮奶油及德國優格自製研發的草莓鮮奶油，乳香醇厚夾著優格輕爽怡人的口感。

「草莓奶昔 」以新鮮當季現採草莓與香草冰淇淋、鮮奶現打而成，擁有淡淡的夢幻粉，呈現出新鮮草莓的香氣與奶昔甜美滑順口感。無酒精的「草莓莫希多蘇打」，以多顆新鮮草莓、薄荷葉與自製草莓果醬混和，再搭配上檸檬片，入口時草莓香氣伴隨著綿密氣泡撲鼻而來，不但自然酸甜口感恰到好處，拍起照片或短影音更是美感十足。

BELLINI Pasta Pasta 與 MOLINO更推出草莓優惠組合餐，「草莓雪霜戚風 + 草莓奶昔 550元」，「草莓雪霜戚風 + 草莓莫希多蘇打 530元」，獻給喜愛草莓的大朋友與小朋友。