避免品質不穩定 農糧署：今年鳳梨外銷季3月展開

農業部鳳梨產銷會議昨日下午召開，農業部農糧署表示，今年鳳梨外銷季延後一個月，從3月份起跑，至於外銷獎勵措施部分，除了外銷亞洲每公斤獎勵降成2元和去年相比有變動外，其餘獎勵措施照舊，今年也著重輔導蟲害防治，派降低輸日的燻蒸比率。

去年鳳梨外銷在2月啟動，但當時台灣天氣仍冷，寒流一波波，鳳梨雖可採收，但天冷未退酸，導致品質不穩定，也影響到日本後，鳳梨上架的壽命與價格，直到4月中後，天氣漸暖，夜風使鳳梨退酸轉甜，正好吃的時節，產季卻已過了一半，削弱的外銷力道，導致2023年鳳梨外銷1萬7388公噸，比2022年2萬1186公噸，減少17.9%。

業界推估，今年通膨、日幣貶值影響持續，日本消費緊縮，墊高外銷成本，加上我國鳳梨轉賣日本後，從一開始的熱銷，現在進入平緩期，加上今年的鳳梨外銷狀況，更顯困難。

農業部農糧署副署長姚志旺表示，根據目前輔導團隊監控，包括農民催花狀況不錯，但考量鳳梨盛產在3月以後，屆時量比較多，從催花時間換算，因此今年外銷季設定為3月起跑，包括外銷獎勵也會從3月份開始計算，但有些業者2月份也會陸續外銷。

姚志旺說，今年的外銷獎勵，亞洲部分變成2元，農糧署提供產銷履歷、棧板等各項獎勵的4+1措施照舊。

根據2023年的鳳梨外銷獎勵措施顯示，原本外銷到亞洲地區國家每公斤補助4元，今年降為2元；亞洲地區以外國家海運補助7元、空運35元；另外，使用棧板者，每公斤再加補助1元。

今年的外銷季延後1個月，是否是記取去年的教訓？姚志旺表示，不能說是教訓，而是因應情況的滾動式檢討，去年剛好過完年後，天氣一直很冷，導致鳳梨品質沒有很好，外銷就會受到處愛，因此綜合考量各種因素，因此今年評估3月份才啟動外銷。

姚志旺說，前年我國鳳梨是因為被發現介殼蟲，去年則是受到蛾類所苦，因此輸日被燻蒸的比率超過三成，今年輔導團隊也大力輔導農民防治，之後也進行監測，目前間況的狀況很好，業者也評估，蟲害問題今年會更少；中國大陸禁令後，當下很多貿易商愛國心驅使一窩蜂外銷，但有些業者經驗不夠成熟，品質不穩一直衝量，後續客訴多，經過一兩年沉澱，貿易商也太弱扶強，目前約有10多家比較有能力的在做，不能一昧只求外銷量，要維持鳳梨外銷市場的穩定性。