跟你想像的不一樣！LACOSTE攜手時尚品牌 打造時髦應景龍年限定潮裝

由於亞洲市場極其重要，因此時裝品牌多會因為特殊節日，推出應景的設計。如同法國品牌LACOSTE就與中國時裝設計師品牌攜手，因應華人新年到來，把招牌鱷魚圖案結合龍形圖騰，運用在龍年限定服裝上，呈現既時髦又帶點童趣的設計，使人看了就開心。

LACOSTE再度與中國設計師組合PRONOUNCE合作，將經典「鱷魚」Logo，形塑成期待過年的孩童，以喜慶節日的舞龍民俗表演和童年回憶作為靈感，創造出創意和趣味兼具的設計。PRONOUNCE以2D像素風賦予鱷魚標誌遊戲感，搭配與龍「尊貴、吉祥」寓意相符的黑紅色系而成，組成重疊交替的經典滿版或單獨ICON款式。而這系列最別緻的還是鱷魚與龍形圖案，都化成Q版卡通化的形象，並運用於外套、連帽上衣、經典POLO衫等單品，既符合了童年回憶主題，更有PRONOUNCE品牌的時尚基因。

潮牌CLOT則是與服飾品牌TOMMY HILFIGER攜手推出新春特別系列，以慶祝農歷龍年到來。圖／CLOT提供

陳冠希的潮牌CLOT則是與服飾品牌TOMMY HILFIGER攜手推出新春特別系列，以慶祝農曆龍年到來。這系列從美式經典和中國當代青年文化中汲取靈感，將TOMMY HILFIGER經典款式重新構思，加入東方風格圖騰而成。運用TOMMY HILFIGER的經典紅、白、藍貫穿整個系列，並結合雙方Logo設計於每件單品；運動套裝就採用了新年感十足的紅色、條紋長袖POLO衫融合吉祥寓意的圖案，以及印有龍紋圖案的圓領衫…等。毛衣和開襟衫的襯裡均綴有CLOT經典條紋，以及其他包括西裝外套、運動褲和經典襯衫在內的單品，也都印有雙方的聯合標誌。

鱷魚與龍形圖案，都化成Q版卡通化的形象，並運用於外套、連帽上衣、經典POLO衫等單品。圖／LACOSTE提供

PRONOUNCE以2D像素風賦予鱷魚標誌遊戲感，搭配與龍「尊貴、吉祥」寓意相符的黑紅色系。圖／LACOSTE提供

CLO與TOMMY HILFIGER新春特別系列，帶有中國盤結的棒球夾克。圖／CLOT提供