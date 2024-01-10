快訊

獨／趙正平鬆口年初迎第二春 娶小21歲空姐女友

高虹安助理批「上面指示起訴高虹安」 檢反爆：高虹安自承有瑕疵

海水退了？盤點2023年房市 兩縣市房價驚見下跌

歡迎光臨愛馬仕的家！2024春夏新配件頌揚巴黎暗藏奧運

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Chaîne d'ancre Punk純銀三指戒指，40,300元。圖／愛馬仕提供
Chaîne d'ancre Punk純銀三指戒指，40,300元。圖／愛馬仕提供

愛馬仕（Hermès）在1987年歡慶品牌創立150週年，並自此開始每年都會定調一個年度主題。2024年不僅是巴黎奧運盛事舉辦的年份，也是巴黎福寶大道24號總店在二戰後重新開幕的一百周年，今年主題「源自福寶的愛馬仕精神」，配件設計環繞福寶總店的設計細節，融入窗花、馬賽克地磚、以及同時於1987年誕生的煙火騎士標誌等別具代表性的元素，同時，因應即將於巴黎登場的奧運，除了馬術，配件中也可見運動相關細節，以愛馬仕的方式紀念這別具義的一年。

今（1月10）日舉辦的2024春夏配件發表會，就比照巴黎現場，將展場佈置成一個家，從玄關進入客廳、更衣室、臥房、到花園，別具童趣的2D手繪圖案流露法式幽默。玄關展間最小最精緻度最高，以高級珠寶作品為主，除了以往較為少見的彩色寶石作品，多款設計延伸Chaîne d'ancre航海錨鍊，並變化安全別針的經典線條，巧思有趣之外，還有耳扣、雙指或三指戒等時髦的單品。

客廳地板鋪設H字母圖案馬賽克，讓人想起巴黎總店，沙發上的披融入運動主題，除了經典的H圖案與斜線提花，例如馬術主題手工刺繡喀什米爾羊絨毛毯，以造型馬具物件拼成品牌名稱，綴滿不刮皮膚的精緻玻璃珠刺繡；另一款披毯則是採用網版印刷工藝製作，共19色就代表共需經歷19次上色工序，靈活呈現滑板與衝浪運動。書桌上展示今年書寫時光主題下的文具創作，緞帶編織感的涼鞋和馬賽克圖案領帶呼應地板圖案。手環、耳環、髮飾包覆皮革，展現工藝的精湛。

更衣間掛放了主題配件，絲巾的設計將「源自福寶的愛馬仕精神」發揮得淋漓盡致，是最能收藏2024年度主題的作品。Mystère au 24絲巾把「24」這個數字隱藏在動物的腳印、蘋果的顏色、甚至小鳥的身影中，巧思很有餘韻。另一款Hermès Flagship絲巾巧玩「旗艦」的雙重意思，將總店化為一艘船，連標誌的煙火騎士都改騎乘海馬，Cocoricooooo ! 絲巾除了原封不動把總店的招牌搬上絲巾，高盧雄雞也是法國國家代表隊的代表，巧妙呼應奧運主題。而深受歡迎的Twilly絲巾也首度針對男士推出了色調中性的作品。

臥室展間以男士配件為主，全新的Bolide à dos包詢問度最高，是首度推出的單肩背包，背帶可調長短，採用無襯裡的方式為大容量全皮包輕量化。另一款單肩小包則是以絲巾製作，斜背富潮流氣息；以馬鞍墊為靈感誕生的Horseback肩背包，由帆布、Swift小牛皮製作而成，是多年來少見的異材質拼接款，採用當今相當受歡迎的郵差包設計，裝飾馬鞍墊常見的菱格紋衍縫線條，蜿蜒的開口讓人想起馬背的優雅。多款領帶裝飾運動主題刺繡圖案，洋溢年輕活力。

散步於家中各角落的女包與小皮配件，設計緊扣「多功能」主題，例如Kelly Multi Pocket To Go手拿包，每個隔間都設計得無比巧妙，讓人能輕鬆收納所有隨身必備小物；延伸自舊作的全新Kelly Jump後背包不僅採用全新的淡鵝黃色，超迷你的尺寸還隨附一個恰好可以收納Airpods大小的收納空間，俏皮可愛；P'tit Arçon肩背包將去年推出的Arçon包縮小，更適合身材嬌小的女性，背帶長度可調整幅度也增大了，可以收成當今最流行的腋下包，上面的掛勾也恰好可以墜上今年推出的Airpods尺寸小包使用，既是裝飾也是收納配件。

最後造訪愛馬仕家的花園，海灘椅上鋪設了球類運動相關主題的毛巾，還有許多毛圈布材質的夏季感配件；運動鞋以降落傘作為面料，搭配TPU和EVA大底，輕盈又耐，絲巾圖案則將愛馬仕的經典圖騰與馬術元素變成了冰淇淋和冰棒，把夏季的炎熱也一併收納。

愛馬仕2024春夏配件發表會比照巴黎現場打造成一個舒適的家。圖／愛馬仕提供
愛馬仕2024春夏配件發表會比照巴黎現場打造成一個舒適的家。圖／愛馬仕提供
Swift小牛皮與金屬材質胸針，35,500元。圖／愛馬仕提供
Swift小牛皮與金屬材質胸針，35,500元。圖／愛馬仕提供
Cocoricooooo ! 圖紋印花喀什米爾羊絨與真絲混紡方巾，100 x 100公分，31,400元。圖／愛馬仕提供
Cocoricooooo ! 圖紋印花喀什米爾羊絨與真絲混紡方巾，100 x 100公分，31,400元。圖／愛馬仕提供
Swift小牛皮與金屬材質手環，63,400元。圖／愛馬仕提供
Swift小牛皮與金屬材質手環，63,400元。圖／愛馬仕提供
小牛皮涼鞋厚底側身鐫刻巴黎福寶大道24號總店的標誌窗花。圖／愛馬仕提供
小牛皮涼鞋厚底側身鐫刻巴黎福寶大道24號總店的標誌窗花。圖／愛馬仕提供
愛馬仕2024春夏配件發表會比照巴黎現場打造成一個舒適的家，還附花園。圖／愛馬仕提供
愛馬仕2024春夏配件發表會比照巴黎現場打造成一個舒適的家，還附花園。圖／愛馬仕提供
Hermès Bricole手工刺繡喀什米爾羊絨毛毯，63萬9,600元。圖／愛馬仕提供
Hermès Bricole手工刺繡喀什米爾羊絨毛毯，63萬9,600元。圖／愛馬仕提供
Mystère au 24圖紋印花斜紋真絲方巾，90 x 90公分，18,500元。圖／愛馬仕提供
Mystère au 24圖紋印花斜紋真絲方巾，90 x 90公分，18,500元。圖／愛馬仕提供
Balles au bond圖紋棉質毛巾布海灘巾，24,000元。圖／愛馬仕提供
Balles au bond圖紋棉質毛巾布海灘巾，24,000元。圖／愛馬仕提供
小牛皮涼鞋，32,400元。圖／愛馬仕提供
小牛皮涼鞋，32,400元。圖／愛馬仕提供
Bolide à dos提包，天然母牛皮與羊毛織帶材質，49萬6,000元。圖／愛馬仕提供
Bolide à dos提包，天然母牛皮與羊毛織帶材質，49萬6,000元。圖／愛馬仕提供
Hermès Flagship圖紋印花斜紋真絲方巾，90 x 90公分，18,500元。圖／愛馬仕提供
Hermès Flagship圖紋印花斜紋真絲方巾，90 x 90公分，18,500元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕2024春夏配件發表會比照巴黎現場打造成一個舒適的家，還附花園。圖／愛馬仕提供
愛馬仕2024春夏配件發表會比照巴黎現場打造成一個舒適的家，還附花園。圖／愛馬仕提供
Horseback肩背包帆布、Swift 小牛皮與羊毛織帶材質，19萬7,600元。圖／愛馬仕提供
Horseback肩背包帆布、Swift 小牛皮與羊毛織帶材質，19萬7,600元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕2024春夏配件發表會比照巴黎現場打造成一個舒適的家，還附花園。圖／愛馬仕提供
愛馬仕2024春夏配件發表會比照巴黎現場打造成一個舒適的家，還附花園。圖／愛馬仕提供
Cliquetis 圖紋印花斜紋真絲Twilly，7,300元。圖／愛馬仕提供
Cliquetis 圖紋印花斜紋真絲Twilly，7,300元。圖／愛馬仕提供
丹寧布與小牛皮拼接運動鞋，31,200元。圖／愛馬仕提供
丹寧布與小牛皮拼接運動鞋，31,200元。圖／愛馬仕提供
印花斜紋真絲領帶，8,800元。圖／愛馬仕提供
印花斜紋真絲領帶，8,800元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕2024春夏配件發表會比照巴黎現場打造成一個舒適的家。圖／愛馬仕提供
愛馬仕2024春夏配件發表會比照巴黎現場打造成一個舒適的家。圖／愛馬仕提供
煙火騎士造型琺瑯與金屬材質耳環，29,900元。圖／愛馬仕提供
煙火騎士造型琺瑯與金屬材質耳環，29,900元。圖／愛馬仕提供
Kelly Multi Pocket To Go手拿包，Box小牛皮材質，34萬9,000元。圖／愛馬仕提供
Kelly Multi Pocket To Go手拿包，Box小牛皮材質，34萬9,000元。圖／愛馬仕提供
Swift小牛皮與印花真絲髮箍，28,800元。圖／愛馬仕提供
Swift小牛皮與印花真絲髮箍，28,800元。圖／愛馬仕提供
P'tit Arçon肩背包，Barénia Faubourg小牛皮材質，18萬8,800元。圖／愛馬仕提供
P'tit Arçon肩背包，Barénia Faubourg小牛皮材質，18萬8,800元。圖／愛馬仕提供

愛馬仕 巴黎奧運

延伸閱讀

射擊／亞洲區奧運資格賽 吳佳穎25公尺手槍暫居第14

2024巴黎奧運吉祥物「Phryge」有深意！像派大星？

威宏-KY訂單能見度佳 股價重返百元關卡

射擊／巴黎奧運亞洲資格賽 余艾玟女子10M空氣手槍決賽第5

相關新聞

跟你想像的不一樣！LACOSTE攜手時尚品牌 打造時髦應景龍年限定潮裝

由於亞洲市場極其重要，因此時裝品牌多會因為特殊節日，推出應景的設計。如同法國品牌LACOSTE就與中國時裝設計師品牌攜手，因應華人新年到來，把招牌鱷魚圖案結合龍形圖騰，運用在龍年限定服裝上，呈現既時髦又帶點童趣的設計，使人看了就開心。

歡迎光臨愛馬仕的家！2024春夏新配件頌揚巴黎暗藏奧運

愛馬仕（Hermès）在1987年歡慶品牌創立150週年，並自此開始每年都會定調一個年度主題。2024年不僅是巴黎奧運盛...

台北統一時代新春檔3000送300 過年免費送宮廟開運小物

繼新年檔期後，統一時代百貨台北店龍年「新春賀歲」檔期緊接著於1月11日至1月31日開跑，推出全館指定櫃滿3000送300...

攜手台南手作木隼工房 百樂門12年原酒禮盒獨獻台灣

百樂門單一麥芽威士忌攜手台南的手作家具品牌「木隼工房」，推出「百樂門12年原桶強度單一麥芽威士忌新春禮盒」，以蘇格蘭古法...

用Red Bull換取「歐洲瘋玩7天」！三人成團、徵選出賽

用Red Bull能換到私人飛機體驗？還能不花一毛錢闖蕩歐洲？「Red Bull

日本控必買！無印良品福罐明開賣 掃除小物有特價

喜歡日本文化嗎？那麼快來搶MUJI無印良品一年只有推出一次的福罐，每個售價399元，每人限購2個，內裝日本手工限定的吉祥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。