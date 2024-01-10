歡迎光臨愛馬仕的家！2024春夏新配件頌揚巴黎暗藏奧運

愛馬仕（Hermès）在1987年歡慶品牌創立150週年，並自此開始每年都會定調一個年度主題。2024年不僅是巴黎奧運盛事舉辦的年份，也是巴黎福寶大道24號總店在二戰後重新開幕的一百周年，今年主題「源自福寶的愛馬仕精神」，配件設計環繞福寶總店的設計細節，融入窗花、馬賽克地磚、以及同時於1987年誕生的煙火騎士標誌等別具代表性的元素，同時，因應即將於巴黎登場的奧運，除了馬術，配件中也可見運動相關細節，以愛馬仕的方式紀念這別具義的一年。

今（1月10）日舉辦的2024春夏配件發表會，就比照巴黎現場，將展場佈置成一個家，從玄關進入客廳、更衣室、臥房、到花園，別具童趣的2D手繪圖案流露法式幽默。玄關展間最小最精緻度最高，以高級珠寶作品為主，除了以往較為少見的彩色寶石作品，多款設計延伸Chaîne d'ancre航海錨鍊，並變化安全別針的經典線條，巧思有趣之外，還有耳扣、雙指或三指戒等時髦的單品。

客廳地板鋪設H字母圖案馬賽克，讓人想起巴黎總店，沙發上的披融入運動主題，除了經典的H圖案與斜線提花，例如馬術主題手工刺繡喀什米爾羊絨毛毯，以造型馬具物件拼成品牌名稱，綴滿不刮皮膚的精緻玻璃珠刺繡；另一款披毯則是採用網版印刷工藝製作，共19色就代表共需經歷19次上色工序，靈活呈現滑板與衝浪運動。書桌上展示今年書寫時光主題下的文具創作，緞帶編織感的涼鞋和馬賽克圖案領帶呼應地板圖案。手環、耳環、髮飾包覆皮革，展現工藝的精湛。

更衣間掛放了主題配件，絲巾的設計將「源自福寶的愛馬仕精神」發揮得淋漓盡致，是最能收藏2024年度主題的作品。Mystère au 24絲巾把「24」這個數字隱藏在動物的腳印、蘋果的顏色、甚至小鳥的身影中，巧思很有餘韻。另一款Hermès Flagship絲巾巧玩「旗艦」的雙重意思，將總店化為一艘船，連標誌的煙火騎士都改騎乘海馬，Cocoricooooo ! 絲巾除了原封不動把總店的招牌搬上絲巾，高盧雄雞也是法國國家代表隊的代表，巧妙呼應奧運主題。而深受歡迎的Twilly絲巾也首度針對男士推出了色調中性的作品。

臥室展間以男士配件為主，全新的Bolide à dos包詢問度最高，是首度推出的單肩背包，背帶可調長短，採用無襯裡的方式為大容量全皮包輕量化。另一款單肩小包則是以絲巾製作，斜背富潮流氣息；以馬鞍墊為靈感誕生的Horseback肩背包，由帆布、Swift小牛皮製作而成，是多年來少見的異材質拼接款，採用當今相當受歡迎的郵差包設計，裝飾馬鞍墊常見的菱格紋衍縫線條，蜿蜒的開口讓人想起馬背的優雅。多款領帶裝飾運動主題刺繡圖案，洋溢年輕活力。

散步於家中各角落的女包與小皮配件，設計緊扣「多功能」主題，例如Kelly Multi Pocket To Go手拿包，每個隔間都設計得無比巧妙，讓人能輕鬆收納所有隨身必備小物；延伸自舊作的全新Kelly Jump後背包不僅採用全新的淡鵝黃色，超迷你的尺寸還隨附一個恰好可以收納Airpods大小的收納空間，俏皮可愛；P'tit Arçon肩背包將去年推出的Arçon包縮小，更適合身材嬌小的女性，背帶長度可調整幅度也增大了，可以收成當今最流行的腋下包，上面的掛勾也恰好可以墜上今年推出的Airpods尺寸小包使用，既是裝飾也是收納配件。