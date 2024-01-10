專訪／蔡詩芸帶王陽明再攜手PALLADIUM 同框穿限定新年潮裝、聯名防水靴 搭出最搶眼情侶造型

2023 年底才剛慶祝結婚 8 周年，並同步在社群上釋出擁吻短影音，破除外界對 於他們感情的疑慮，讓粉絲們都為 Sunny 王陽明、Dizzy Dizzo 蔡詩芸感到開 心。不僅如此，兩人還久違的再度同框，替法國軍靴王者 PALLADIUM 拍攝形象 大片，演繹新系列服裝與聯名鞋款，穿搭出最潮情侶造型。

【久違同框展現好默契】

早在 2022 年初，蔡詩芸就跟 PALLADIUM 合作過，當時為展現品牌的大膽探索 冒險基因，特別選在彰化慶安水道拍攝形象廣告。蔡詩芸還提到「上次走戶外的風格，這次反而結合都市的感覺，拍攝還包含米其林的科技聯名款，整體風 格很酷」，還表示私下就非常喜歡 PALLADIUM 鞋款，穿著時腳感舒適。因為太 太緣故，此次一同入鏡的王陽明則覺得「我和 Dizzy 其實都很喜歡戶外活動，所 以希望透過這次的合作，邀請大家一起走到戶外，接觸大自然」。

蔡詩芸（左）和王陽明（右）體驗過 PALLADIUM 新年膠囊系列服飾後， 表示設計給人Quiet Luxury（低調奢華）質感，腳上的OFF-GRID LO LTH 防水牛巴戈鞋款，更是穿著腳感舒適。圖/PALLADIUM 提供

王陽明、蔡詩芸為 PALLADIUM 合體拍攝形象大片，利用新年膠囊系列中的中國 結刺繡外套、連帽上衣與棉質長褲，加上 PAMPA X TECH 第四代米其林科技聯名 防水靴，穿出同色調風格。私下本就愛東、西文化混搭的王陽明提到「穿搭時 我們非常重視機能與舒適度，此次新年服飾系列中的中國結教練外套和連帽上 衣，在不同的文化衝撞出當代潮流語言，也非常適合現在正夯的 ONE TONE 配 搭」。再次與 PALLADIUM 合作的蔡詩芸則表示「我們最喜歡配色是燧石灰，給 人一種 Quiet Luxury（低調奢華）質感，所以冬天我們都會利用灰色來穿出高級 潮流感」，而這更是最佳情侶裝造型。

王陽明（左）與蔡詩芸（右）詮釋PALLADIUM新年膠囊服飾系列中國結刺繡外套3,990元、刺繡寬鬆連帽上衣2,990元和可調節寬鬆棉質長褲2,590元，呈現男、女皆可穿搭的中性時尚。圖／PALLADIUM提供

【必收高級潮流風服飾】

讓兩人體驗後就讚不絕口的服飾，則是此次 PALLADIUM 特意為華人新年而設的 膠囊系列，以寬鬆街頭潮流風格、舒適連帽上衣為設計基礎，並適度加入東方 元素點綴。像是必入手的刺繡外套，便以傳統中國結盤扣詮釋中西兼容特色， 採用高磅數材質搭配落肩寬鬆版型，展現獨特軍風特色。全系列包含刺繡外 套、連帽上衣與短袖 T 恤、可調節棉質長褲與工裝短褲，配色有高級質感的燧 石灰之外，還提供溫暖的奶油白與經典黑色，讓每個人都能找到合適色系。

PALLADIUM新年膠囊服飾系列中國結刺繡外套，3,990元。圖／PALLADIUM提供

不可錯過單品還有 PAMPA X TECH 第四代米其林科技聯名防水靴款、橘標防水 OFF-GRID LO LTH 輪胎潮鞋。PALLADIUM 首次在 PAMPA X TECH 第四代米其林科 技聯名防水靴，加入熱熔薄膜鞋面設計，提供鞋面貼合與縫線加固的穩定性與 防護力;升級第三代 FAST LACING 快速綁帶系統，鉤扣設計可輕鬆調整鞋帶鬆 緊及固定。而橘標防水輪胎潮鞋同步呈現全新 OFF-GRID LO LTH 防水牛巴戈款 式，維持防水、輕量、穩定、快穿與耐用五大特性，並同樣搭載全新快速綁帶 設計讓穿脫更加便利。

王陽明（左）與蔡詩芸（右）詮釋PALLADIUM新年膠囊服飾系列中國結刺繡外套3,990元、刺繡寬鬆連帽上衣2,990元、可調節寬鬆棉質長褲2,590元，以及PAMPA X TECH第四代米其林科技聯名防水靴3,980元。圖／PALLADIUM提供

為了回饋品牌粉絲們支持，PALLADIUM 還推出「龍年大發財–跨度探索刮刮 樂」活動，自 1 月 11 日起至 2 月 29 日止，只要在實體門市消費即贈來店禮舞 龍迎春紅包袋 3 入組，購物滿 6,000 元還會限量加碼送「龍年大發骰盅 4 入 組」。同時，消費金額滿 3,000 元即可獲得一張「跨度探索刮刮樂」，有機會刮 中北海道雙人機票、萬元購物金、全地形電動風格自行車...等多項好禮，總價 值超過 20 萬元，買越多中獎機會越高。

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