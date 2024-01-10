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排隊也要吃！Bacha Coffee人潮不斷 每日現做可頌天天完售

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
咖啡與可頌是Bacha Coffee的必點組合。記者江佩君／攝影
咖啡與可頌是Bacha Coffee的必點組合。記者江佩君／攝影

品牌源自摩洛哥馬拉喀什的Bacha Coffee，目前在新加坡、巴黎、香港、吉隆坡等地都有據點，台灣首店日前於新光三越台北信義新天地A8一樓開幕，被國外消費者形容為「咖啡界愛馬仕」的Bacha Coffee，也為台灣咖啡市場帶來獨特的精品咖啡體驗。在台北開幕以來，每日開店後都呈現排隊盛況，除了咖啡、店內招牌必吃的美味可頌，Bacha Coffee店長指出：「每日現做的一千多顆可頌都處於天天完售狀態。」

訪問前往Bacha Coffee體驗的消費者，在食物與咖啡給出好評，現場消費者指出：「本來擔心會不會只是拍照好看，但沒想到可頌、甜點都讓人蠻驚喜，是好吃的」、「可頌出乎意外的好吃，鹹、甜口味都美味。」只是依據國外規格打造的吧台，高度可能較不符合國人身高需求，高吧台與相對低的座椅，讓吃的過程沒有太舒適。

Bacha Coffee在新光三越A8共分為三個區域：內用吧台、外帶區與商品區。店內咖啡豆共來自35個生產國、203種精選咖啡，每一款咖啡豆都整齊陳列在咖啡牆上，消費者可依喜好一一聞香體驗，203種咖啡豆，只要是想要喝的內外、外帶都可供應。外帶咖啡190元起，甚至最高價每杯要價3,175元的天堂莊園黃金咖啡、巴西，Bacha Coffee店長表示，這款咖啡豆全球一年產量僅有60公斤，也帶來多層次的口感體驗，開幕後也確實有消費者點來品嘗。

內用的咖啡吧台有14席座位，內用咖啡，會以24K金壺承裝奢華呈現。外帶咖啡組合也充滿驚喜，除了品牌精緻的圖騰包裝外，只要點冰咖啡還會贈送一支環保玻璃吸管可重複使用，另會附上鮮奶油與蔗糖棒，建議先喝原味，再依個人口味喜好調入鮮奶油與蔗糖棒，帶來不同口感。

咖啡與可頌，是最推薦的招牌組合。店內共有11種可頌、10款甜點糕點提供選擇，依循新加坡店，每月可頌與甜點都有一款限定口味，像是一月限定可頌為烤布蕾。另外，也帶來番茄和牛可頌、番茄菜卷可頌兩款台灣獨家限定口味。

台灣Bacha Coffee店長推薦開幕以來五項熱銷品項分別為：摩卡瑪塔里咖啡、葉門（外帶價270元）；1910咖啡（建議冰飲、外帶價190元）；新加坡招牌的咖椰可頌（外帶價80元）、季節限定草莓塔（內用價250元）。

另外，禮品區中的濾掛包禮盒也是熱銷一大熱門，提供29款濾掛咖啡禮盒，現場也提供拆封款讓民眾一一聞香。只要購買，除了提供包裝外，還有免收費的精品級重磅數提袋，在包裝上十足有誠意。

Bacha Coffee台灣首店位於新光三越台北信義新天地A8一樓，開幕以來天天呈現排隊熱況。記者江佩君／攝影
Bacha Coffee台灣首店位於新光三越台北信義新天地A8一樓，開幕以來天天呈現排隊熱況。記者江佩君／攝影
Bacha Coffee提供精品級的精緻包裝。記者江佩君／攝影
Bacha Coffee提供精品級的精緻包裝。記者江佩君／攝影
Bacha Coffee提供203種咖啡豆、11款可頌、10款甜點的多樣化選擇。記者江佩君／攝影
Bacha Coffee提供203種咖啡豆、11款可頌、10款甜點的多樣化選擇。記者江佩君／攝影
Bacha Coffee內用吧台區僅14個座位，相當搶手。記者江佩君／攝影
Bacha Coffee內用吧台區僅14個座位，相當搶手。記者江佩君／攝影
Bacha Coffee包裝精緻的外帶咖啡組。記者江佩君／攝影
Bacha Coffee包裝精緻的外帶咖啡組。記者江佩君／攝影
Bacha Coffee包裝精緻的外帶咖啡組，只要點冰咖啡附上一款可重複使用的玻璃吸管。記者江佩君／攝影
Bacha Coffee包裝精緻的外帶咖啡組，只要點冰咖啡附上一款可重複使用的玻璃吸管。記者江佩君／攝影
Bacha Coffee在台灣展店帶來獨特的咖啡氛圍與體驗。記者江佩君／攝影
Bacha Coffee在台灣展店帶來獨特的咖啡氛圍與體驗。記者江佩君／攝影
Bacha Coffee的食物水準，頗受消費者好評。記者江佩君／攝影
Bacha Coffee的食物水準，頗受消費者好評。記者江佩君／攝影
Bacha Coffee提供精品級的包裝與提袋。記者江佩君／攝影
Bacha Coffee提供精品級的包裝與提袋。記者江佩君／攝影

咖啡 消費者 新加坡

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