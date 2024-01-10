排隊也要吃！Bacha Coffee人潮不斷 每日現做可頌天天完售

品牌源自摩洛哥馬拉喀什的Bacha Coffee，目前在新加坡、巴黎、香港、吉隆坡等地都有據點，台灣首店日前於新光三越台北信義新天地A8一樓開幕，被國外消費者形容為「咖啡界愛馬仕」的Bacha Coffee，也為台灣咖啡市場帶來獨特的精品咖啡體驗。在台北開幕以來，每日開店後都呈現排隊盛況，除了咖啡、店內招牌必吃的美味可頌，Bacha Coffee店長指出：「每日現做的一千多顆可頌都處於天天完售狀態。」

訪問前往Bacha Coffee體驗的消費者，在食物與咖啡給出好評，現場消費者指出：「本來擔心會不會只是拍照好看，但沒想到可頌、甜點都讓人蠻驚喜，是好吃的」、「可頌出乎意外的好吃，鹹、甜口味都美味。」只是依據國外規格打造的吧台，高度可能較不符合國人身高需求，高吧台與相對低的座椅，讓吃的過程沒有太舒適。

Bacha Coffee在新光三越A8共分為三個區域：內用吧台、外帶區與商品區。店內咖啡豆共來自35個生產國、203種精選咖啡，每一款咖啡豆都整齊陳列在咖啡牆上，消費者可依喜好一一聞香體驗，203種咖啡豆，只要是想要喝的內外、外帶都可供應。外帶咖啡190元起，甚至最高價每杯要價3,175元的天堂莊園黃金咖啡、巴西，Bacha Coffee店長表示，這款咖啡豆全球一年產量僅有60公斤，也帶來多層次的口感體驗，開幕後也確實有消費者點來品嘗。

內用的咖啡吧台有14席座位，內用咖啡，會以24K金壺承裝奢華呈現。外帶咖啡組合也充滿驚喜，除了品牌精緻的圖騰包裝外，只要點冰咖啡還會贈送一支環保玻璃吸管可重複使用，另會附上鮮奶油與蔗糖棒，建議先喝原味，再依個人口味喜好調入鮮奶油與蔗糖棒，帶來不同口感。

咖啡與可頌，是最推薦的招牌組合。店內共有11種可頌、10款甜點糕點提供選擇，依循新加坡店，每月可頌與甜點都有一款限定口味，像是一月限定可頌為烤布蕾。另外，也帶來番茄和牛可頌、番茄菜卷可頌兩款台灣獨家限定口味。

台灣Bacha Coffee店長推薦開幕以來五項熱銷品項分別為：摩卡瑪塔里咖啡、葉門（外帶價270元）；1910咖啡（建議冰飲、外帶價190元）；新加坡招牌的咖椰可頌（外帶價80元）、季節限定草莓塔（內用價250元）。

另外，禮品區中的濾掛包禮盒也是熱銷一大熱門，提供29款濾掛咖啡禮盒，現場也提供拆封款讓民眾一一聞香。只要購買，除了提供包裝外，還有免收費的精品級重磅數提袋，在包裝上十足有誠意。