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Unpacked 2024登場在即！三星於拉斯維加斯Sphere巨型球體螢幕大秀行動AI可能性

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
三星與現正於Disney+獨家熱播的全新漫威影集《無限可能：假如…？》第2季主角聯手出擊，於台灣時間1月9日磅礡登上拉斯維加斯Sphere巨型戶外LED螢幕。圖／三星提供
三星與現正於Disney+獨家熱播的全新漫威影集《無限可能：假如…？》第2季主角聯手出擊，於台灣時間1月9日磅礡登上拉斯維加斯Sphere巨型戶外LED螢幕。圖／三星提供

Samsung Galaxy Unpacked即將於台灣時間1月18日凌晨2點登場，三星搶在美國消費電子展開跑前，向世人預告前所未見的行動AI應用。為隆重迎接Galaxy變革新紀元，三星與現正於Disney+獨家熱播的全新漫威影集《無限可能：假如…？》第2季主角聯手出擊，於台灣時間1月9日磅礡登上拉斯維加斯Sphere巨型戶外LED螢幕。

「奇異博士」現身點亮拉斯維加斯天際線，揭示全球Samsung Galaxy用戶即將迎來全新的行動AI應用。正如漫威知名角色「奇異博士」發現充滿無限可能的傳送門，Samsung Galaxy AI亦將解鎖嶄新的探索之道。

三星電子資深副總裁暨行動通訊事業部行銷負責人Stephanie Choi表示：「三星於Galaxy Unpacked揭開技術變革的新紀元，我們將AI體驗注入行動裝置，徹底顛覆以往認知。Galaxy AI將賦能用戶全方位生活。此支預告宣傳片展現三星如何攜手科技界的一線盟友，藉由雙方長久以來的特別合作，在行動技術上不斷精益求精、領先群倫。重頭戲即將上場，敬請期待！」

請觀賞以下全球宣傳短片，並持續關注三星Galaxy社群媒體頻道，了解奇異博士的更多絕妙新發現，Samsung Galaxy AI新紀元即將來臨。台灣時間1月18日凌晨2點請準時鎖定Galaxy Unpacked發表會。（影片連結：https://youtu.be/5DaJN5nY6ds）

三星與現正於Disney+獨家熱播的全新漫威影集《無限可能：假如…？》第2季主角聯手出擊，於台灣時間1月9日磅礡登上拉斯維加斯Sphere巨型戶外LED螢幕。圖／三星提供
三星與現正於Disney+獨家熱播的全新漫威影集《無限可能：假如…？》第2季主角聯手出擊，於台灣時間1月9日磅礡登上拉斯維加斯Sphere巨型戶外LED螢幕。圖／三星提供
三星搶在美國消費電子展開跑前，向世人預告前所未見的行動AI應用。圖／三星提供
三星搶在美國消費電子展開跑前，向世人預告前所未見的行動AI應用。圖／三星提供

拉斯維加斯 社群媒體 美國

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