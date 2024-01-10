快訊

「台大五姬」陳匡怡否認當小三 爆：張孝全追我不成

中職／引進突破僵局制！10局起二壘有跑者 和局仍保留

看盡民進黨吃銅吃鐵吃台灣 管中閔寫給晚輩一封信：集中支持侯友宜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Swatch又出招了！聯名Blancpain「黑魂版」潛水表現身 全台僅一地獨家銷售

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Swatch曝光跨界Blancpain的Bioceramic Scuba Fifty Fathoms系列全新配色款腕表，引起市場矚目。圖／Swatch提供
Swatch曝光跨界Blancpain的Bioceramic Scuba Fifty Fathoms系列全新配色款腕表，引起市場矚目。圖／Swatch提供

才在2023年12月底，推出可能是最後一只搭載Moonshine Gold秒針，聯名Omega的「升級版」MoonSwatch登月表後，Swatch並沒有打算放過消費者。不到兩周時間，又曝光跨界Blancpain的Bioceramic Scuba Fifty Fathoms系列全新配色款腕表，引起市場矚目。

Swatch先前呈現只在月圓時製作與開賣，搭載Omega獨家Moonshine Gold秒針的MoonSwatch登月表，前所未有的行銷方式就已在鐘表市場掀起熱烈討論，特別是經過一年後，熱度仍不減。同時，Swatch在2023年適逢同集團下的寶珀（Blancpain）招牌五十噚潛水表問世70周年，於是首度聯名推出搭載自動上鍊機芯的Bioceramic Scuba Fifty Fathoms系列腕表，9月上市時仍吸引了大批消費者排隊購買，成為品牌的另一金雞母。

Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms系列Ocean of Storms潛水表，機芯夾板上，也特別印刷月球縮影。圖／Swatch提供
Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms系列Ocean of Storms潛水表，機芯夾板上，也特別印刷月球縮影。圖／Swatch提供

而就在搭載Omega獨家Moonshine Gold秒針的MoonSwatch登月表，看似不再推出續作的同時，Swatch把焦點放在與Blacnpain合作的Bioceramic Scuba Fifty Fathoms系列腕表上，以「新月（又稱黑月）」為靈感，打造出被暱稱為「黑魂版」的Ocean of Storms（風暴洋）款。延續了不同於已上市，帶有鮮豔配色的Bioceramic Scuba Fifty Fathoms系列腕表，全新款則是通體黑色，而且從後底蓋窺見的機芯夾板上，也特別印刷月球縮影，這是因為風暴洋並非實際存在的海洋，而是月球最大陰影區塊。

被暱稱為「黑魂版」的Bioceramic Scuba Fifty Fathoms腕表，被認為更接近原型Blancpain的招牌五十噚潛水表。圖／Swatch提供
被暱稱為「黑魂版」的Bioceramic Scuba Fifty Fathoms腕表，被認為更接近原型Blancpain的招牌五十噚潛水表。圖／Swatch提供

全新Bioceramic Scuba Fifty Fathoms系列Ocean of Storms版表款，也因為全黑的樣式，被認為更接近Blancpain的招牌五十噚潛水表，因此甫曝光就引起高度關注。而且有趣的是就如同有著Moonshine Gold秒針的MoonSwatch登月表一樣的銷售方式，這只被暱稱為「黑魂版」的Bioceramic Scuba Fifty Fathoms腕表，則選在今年的首個新月之日（1月11日）全球同步開賣，而且全台僅限於品牌西門形象店獨家販售，未來是否也會每月推出一只？Swatch台灣則沒有給出正面回應。

Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms系列Ocean of Storms潛水表，生物陶瓷表殼搭載自動上鍊機芯，13,000元。圖／Swatch提供
Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms系列Ocean of Storms潛水表，生物陶瓷表殼搭載自動上鍊機芯，13,000元。圖／Swatch提供

腕表 風暴 消費者 Swatch

延伸閱讀

蕭邦Esprit de Fleurier Rose玫瑰腕表 大秀頂尖工藝

把星空摘給你戴在手上！CITIZEN為戀人打造限定腕表 與田馥甄一起高調炫愛

G-SHOCK攜手人氣設計師 打造限量公仔與腕表組 後勢看好能不入手嗎？

101獨家！全球限量500只瑞士金表 古典大氣

相關新聞

日本控必買！無印良品福罐明開賣　掃除小物有特價

喜歡日本文化嗎？那麼快來搶MUJI無印良品一年只有推出一次的福罐，每個售價399元，每人限購2個，內裝日本手工限定的吉祥...

專訪／蔡詩芸帶王陽明再攜手PALLADIUM 同框穿限定新年潮裝、聯名防水靴 搭出最搶眼情侶造型

2023 年底才剛慶祝結婚 8 周年，並同步在社群上釋出擁吻短影音，破除外界對 於他們感情的疑慮，讓粉絲們都為 Sunny 王陽明、Dizzy Dizzo 蔡詩芸感到開 心。不僅如此，兩人還久違的再度同框，替法國軍靴王者 PALLADIUM 拍攝形象 大片，演繹新系列服裝與聯名鞋款，穿搭出最潮情侶造型。

草莓怎麼洗？食農專家建議六大步驟降低農藥風險

冬天是台灣草莓盛產的季節，草莓粉紅粉紅的看了討喜，酸酸甜甜的又好吃，又富含維生素C、鉀、葉酸等營養，所以不管直接吃、用在...

快拿證件、還有兩天！寒居酒店BeGood 住這區午餐半價

中山區居民/企業員工注意！寒居酒店BeGood餐廳推出午餐5折優惠，僅剩明後兩天，行動要快。此外，寒舍生活App的饕客會...

排隊也要吃！Bacha Coffee人潮不斷 每日現做可頌天天完售

品牌源自摩洛哥馬拉喀什的Bacha Coffee，目前在新加坡、巴黎、香港、吉隆坡等地都有據點，台灣首店日前於新光三越台...

主廚秘製豚骨湯底 在家開鍋！美威鮭魚干貝海鮮丸加料

天氣愈來愈冷，暖呼呼的火鍋是當下熱選。「Supreme Salmon美威鮭魚」即起於全台專賣店端上日本北海道最具代表性的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。