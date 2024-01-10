Swatch又出招了！聯名Blancpain「黑魂版」潛水表現身 全台僅一地獨家銷售

才在2023年12月底，推出可能是最後一只搭載Moonshine Gold秒針，聯名Omega的「升級版」MoonSwatch登月表後，Swatch並沒有打算放過消費者。不到兩周時間，又曝光跨界Blancpain的Bioceramic Scuba Fifty Fathoms系列全新配色款腕表，引起市場矚目。

Swatch先前呈現只在月圓時製作與開賣，搭載Omega獨家Moonshine Gold秒針的MoonSwatch登月表，前所未有的行銷方式就已在鐘表市場掀起熱烈討論，特別是經過一年後，熱度仍不減。同時，Swatch在2023年適逢同集團下的寶珀（Blancpain）招牌五十噚潛水表問世70周年，於是首度聯名推出搭載自動上鍊機芯的Bioceramic Scuba Fifty Fathoms系列腕表，9月上市時仍吸引了大批消費者排隊購買，成為品牌的另一金雞母。

Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms系列Ocean of Storms潛水表，機芯夾板上，也特別印刷月球縮影。圖／Swatch提供

而就在搭載Omega獨家Moonshine Gold秒針的MoonSwatch登月表，看似不再推出續作的同時，Swatch把焦點放在與Blacnpain合作的Bioceramic Scuba Fifty Fathoms系列腕表上，以「新月（又稱黑月）」為靈感，打造出被暱稱為「黑魂版」的Ocean of Storms（風暴洋）款。延續了不同於已上市，帶有鮮豔配色的Bioceramic Scuba Fifty Fathoms系列腕表，全新款則是通體黑色，而且從後底蓋窺見的機芯夾板上，也特別印刷月球縮影，這是因為風暴洋並非實際存在的海洋，而是月球最大陰影區塊。

被暱稱為「黑魂版」的Bioceramic Scuba Fifty Fathoms腕表，被認為更接近原型Blancpain的招牌五十噚潛水表。圖／Swatch提供

全新Bioceramic Scuba Fifty Fathoms系列Ocean of Storms版表款，也因為全黑的樣式，被認為更接近Blancpain的招牌五十噚潛水表，因此甫曝光就引起高度關注。而且有趣的是就如同有著Moonshine Gold秒針的MoonSwatch登月表一樣的銷售方式，這只被暱稱為「黑魂版」的Bioceramic Scuba Fifty Fathoms腕表，則選在今年的首個新月之日（1月11日）全球同步開賣，而且全台僅限於品牌西門形象店獨家販售，未來是否也會每月推出一只？Swatch台灣則沒有給出正面回應。