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全新「Apple Music古典樂」1月24日台灣上線 原訂閱用戶免費升級
喜歡古典樂的台灣民眾有福了！繼北美、歐洲市場之後，蘋果專為古典音樂設計的獨立App「Apple Music古典樂」，將於1月24日在台灣推出完全在地化的版本，現在就可以從App Store預訂，上線時自動幫你下載到裝置中，更棒的是，Apple Music訂閱者無需額外付費即可使用Apple Music 古典樂。
Apple Music古典樂具備最大的古典音樂串流目錄，包含超過500萬首曲目。音樂學家團隊花了7年多的時間處理基礎的詮釋資料，提供5,000萬個資料點，帶來全面最佳化的搜尋和瀏覽功能。超過12萬項作品、40萬個樂章和超過2萬名作曲家，皆以最高音質提供，還有數千張沉浸式空間音訊專輯。對於最受喜愛的作品， Apple Music古典樂提供數百個、有時甚至數千筆錄音，例如貝多芬第九交響曲就有18,000多個錄音檔。部分古典專輯還提供「空間音訊」規格。
Apple Music古典樂提供數千項根據相關作品和作曲家精心挑選的推薦內容，以及700多個來自世界領先的古典樂專家、藝人和意見領袖，精選編輯的歌單，幫助聽眾享受他們喜愛的音樂，同時實現更進一步的探索。
目前Apple Music古典樂的合作夥伴包括柏林愛樂樂團、維也納愛樂樂團和薩爾茲堡音樂節，以及紐約愛樂樂團、倫敦交響樂團和大都會歌劇院等頗具代表性的組織。未來，維也納愛樂樂團的訂閱系列新錄製內容也將在Apple Music和Apple Music古典樂上獨家上架。
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