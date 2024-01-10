驚喜製造全新沉浸式體驗「落日月台 Mind The Gap」開演倒數

「正如落日之後，必有黎明；所有終點，必將是另個起點。」自高雄啟程的巡迴沉浸式計劃《落日轉運站 The Sunset Terminal》以人生盡頭為題，帶領旅客直面人終將面臨的終點；2024 年，「落日轉運站」落日轉運站」正式抵達台北，並攜手聯合數位文創，推出全新原創子作品「落日轉運站」落日月台 Mind The Gap」，在松山文創園區打造包含 8 個空間的神秘場域、9 位角色的即時互動演出，帶來前所未有的全感官體驗，賦予旅客更客製化的旅程，在不被現實所困的時空背景，刺激思考自身所面終點的意義及挑戰。

窺探屬於自己的終點，那會是什麼樣貌？

「落日月台」是旅途的最終站，你也許不知為何而來、無法確認前往何方，但在踏出此處後，或許能找到答案。旅客將從夜幕降臨後啟程、追隨下一個日出；結合松山文創園區特色，穿梭於 8 個神秘空間，於 80 分鐘內透過各空間不同的體驗而完成旅程。

遇見存在於「落日月台」的角色，他們爲何於此？

「傳說在落日將近、月升之際，『落日月台』閘門將開啟， 乘載所有迷途的旅客。」在這彌留之際，將有 9 位久留於此的漂流者，引導旅客尋找出口，並闡述自己為何身在此處。驚喜製造自「微醺大飯店」起，發展即時互動的展演形式，透過角色與觀眾的對答，更深刻體會故事內容，引導透過劇情了解更多的自己，本次作品為驚喜製造暌違兩年於台北推出即時互動展演，將協同「微醺」系列原班人馬帶來嶄新的體驗形式。

3 道小食引領回顧人生旅途，你還記得哪些味道？

「落日月台」突破以往，提供 3 道特別設計的小食與 1 杯酒精飲品，爲此趟感性旅程增加味覺體驗；此生品嚐過的食物，將以不同面貌呈現在眼前，微醺之下，你將體驗似曾相似的餐食。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「人總是在移動，日復一日轉運著自己，追逐日出、望向日落，且相信無論前往何方，我們終將抵達。」當終點不是終結，生離死別將成為另一個起點；「落日轉運站」計劃下所有作品，期待傳達那些曾被定義的終結及結束，也許是為了下次開始而歸零。而當踏出「落日月台」，希望旅客們能把握尚有無盡可能的現在。

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【關於落日月台 Mind The Gap】

｜展演時間：2024.01.17 起

｜展演地點：台北松山文創園區藝巷空間

｜體驗形式：70 - 80分鐘 多場域沉浸 X 全感官體驗

｜共同主辦：聯合數位文創

｜共同策劃：風狗浪 ROGUE WAVE