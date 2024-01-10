過年年菜、伴手禮開打 汐止遠雄廣場推台菜、異國料理

農曆新年即將來到，商家展開年菜和拜年伴手禮商機大作戰。新北市汐止遠雄廣場有多家中外餐飲品牌，年前推出一系列年菜及禮盒迎龍年。訂購年菜不限金額，都可免費獲贈西班牙瑪奎斯紅酒1瓶，讓年節增添品味與歡樂氣氛。

遠雄廣場表示，為了滿足民眾對各式口味的需求，特別邀請異國餐廳推出與眾不同的年菜體驗。喜愛泰式料理的人，可以選擇「瓦城」的年菜套餐，過一個充滿泰味的年節。

瓦城今年推出6人小家庭4188元、8人團圓宴6088元年菜，菜色包含黃金芝麻酥蝦餅、鴻運酸辣海鮮鍋、鐵板香辣雙鮮、檸檬清蒸魚、冬粉鮮蝦煲、綠咖哩櫛瓜椰汁雞等招牌菜色。

「儂來餐廳」年菜由台菜王子黃景龍精心烹製，極品鮑魚花膠佛跳牆2980元，30多年老字號用料實在，內含花膠、鮑魚等珍貴食材。嘟嘟家秘製蜂蜜豬肋排1280元，低溫慢烤5小時，特調蜂蜜照燒醬，賦予豬肋排香甜的滋味，每一道菜品都將為大家帶來滿滿的年節美味。

遠雄廣場也有推出火鍋類的年菜，「涮乃葉」三品精緻年菜1680元，店取滿千再9折，包含圍爐鴛鴦鍋、國產梅花豬肉、大草蝦、燒烤豬肋排，並附上滋補健體的和風蔘雞湯、香麻濃醇的麻辣奶香湯兩款湯底，最後以健康低糖的紫米紅豆湯完美收尾。無論喜愛清淡還是重口味，都能在圍爐時獲得滿足。

年節禮盒部分，遠雄廣場推薦「天仁茗茶」采茗賞禮盒，內含凍頂烏龍茶和高山烏龍茶，原價1680元，特價1430元，讓送禮的人透過溫暖的茶湯，傳達關心的暖意。親友品味悠閒茶香，共度美好時光。

「海濤客」海苔捲捲鬼頭刀特價260元，主打獨家口味的肉紙捲。使用小琉球漁船新鮮捕撈的鬼頭刀魚，結合杏仁粒製成香脆肉紙捲，再包覆炙燒海苔，一口咬下呈現滿滿的層次感。

遠雄廣場也推薦屏東在地可可小農的禮盒，「老莫可可」可可禮盒福箱特價799元，內含屏東可可起司棒、曲奇餅乾、可可鬆以及可可豆，為賀年禮物增添一絲甜蜜的風味，為親友帶來滿滿的歡樂和美味。相關年菜和禮盒訊息，請上iFG遠雄廣場粉絲專頁（https://www.facebook.com/iFGSquare/）查詢。