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沒看過這麼「派」的楊紫瓊？Balenciaga大秀法式幽默

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
換上「巴黎是家」系列新品的楊紫瓊，展現街頭風格的狂野一面。圖／翻攝自 IG @ demnagram
換上「巴黎是家」系列新品的楊紫瓊，展現街頭風格的狂野一面。圖／翻攝自 IG @ demnagram

無論穿上如何時尚的衣物、去了再遠的地方、參加了何等精彩的派對，人總是要回家。法國精品品牌Balenciaga以品牌名稱「巴黎世家」的諧音為靈感，推出Paris Family「巴黎是家」形象廣告。除重新強化品牌與巴黎的淵源，更帶來過去少見的家居氛圍與全系列新品、幽默問世。

一改過去生冷、前衛、硬派風格，Balenciaga的「巴黎是家」新年形象廣告以Polaroid拍立得相機拍攝、同時保留拍立得照片的白邊相框，因此頗有1990年代的懷舊氣息。拍攝場景部分為室外、部分大量取鏡室內，模特兒們分別位在起居室、廚房或沙發邊，慵懶自在地望向鏡頭，又或模仿自拍姿勢。

帶有古典花卉紋路的壁紙、廚房牆面上懸掛的鍋具與灑落在庭院地磚上的落葉，為整體賦予一如巴黎每個平淡日子的生活感。同時模特兒則換上Doodles塗鴉風格的手繪標識印花長袖T-Shirt、連帽長T恤、牛仔外套，全系列再有Le Cagole包款、Hourglass沙漏包、零錢夾和輕便的「毛毛拖」等新品。Balenciaga的Logo並化為首尾字母拖曳的變形字體，也讓人聯想到知名重金屬樂團「Metallica金屬製品」的字型，仿若日常中也要潛藏狂野熱情，溫柔也暴烈。

值得一提的是，該系列上市的同時，品牌創意總監Demna的官方IG也更新了一組包含品牌大使楊紫瓊、泰星PP林禕凱（克里特·安努艾德奇康）穿戴該新年系列的照片，只見楊紫瓊畫上了前衛眼影、穿戴寬闊的印花長T恤、牛仔褲，展現個人近年少見的街頭野性風、令人為之驚艷，而PP林禕凱則穿著相似的白色款上衣，同樣相當前衛叛逆。

迫不及待想「入手」？Balenciaga Paris Family系列，已於即日起在品牌微風信義、台北101、Sogo BR4、微風廣場、信義新天地A9、台中新光三越中港店1F女裝店與2F男裝店，以及高雄巨蛋專門店、同步上市。

泰星「PP」林禕凱。圖／翻攝自 IG @ demnagram
泰星「PP」林禕凱。圖／翻攝自 IG @ demnagram
Hourglass Xs手提包鑲嵌水晶黑色款，98900元。圖／Balenciaga提供
Hourglass Xs手提包鑲嵌水晶黑色款，98900元。圖／Balenciaga提供
帶有古典花卉紋路的壁紙，又或是廚房牆面上懸掛的鍋具，成為日常生活、也是本次Balenciaga形象廣告的重要背景。圖／Balenciaga提供（合成圖）
帶有古典花卉紋路的壁紙，又或是廚房牆面上懸掛的鍋具，成為日常生活、也是本次Balenciaga形象廣告的重要背景。圖／Balenciaga提供（合成圖）
楊紫瓊（左）與泰星「PP」林禕凱，分別換上Balenciaga新年「巴黎是家」系列新品，一展狂野街頭風。圖／翻攝自 IG @ demnagram
楊紫瓊（左）與泰星「PP」林禕凱，分別換上Balenciaga新年「巴黎是家」系列新品，一展狂野街頭風。圖／翻攝自 IG @ demnagram
大型修身印花粉紅襯衫，42300元。圖／Balenciaga提供
大型修身印花粉紅襯衫，42300元。圖／Balenciaga提供
模特兒們分別身處於起居空間、廚房或沙發邊，展現日常的生活感。圖／Balenciaga提供
模特兒們分別身處於起居空間、廚房或沙發邊，展現日常的生活感。圖／Balenciaga提供
Le Cagole包Xs款，87100元。圖／Balenciaga提供
Le Cagole包Xs款，87100元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga以品牌名稱「巴黎世家」的諧音推出Paris Family「巴黎是家」形象廣告。圖／Balenciaga提供（合成圖）
Balenciaga以品牌名稱「巴黎世家」的諧音推出Paris Family「巴黎是家」形象廣告。圖／Balenciaga提供（合成圖）

品牌 巴黎 微風

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