沒看過這麼「派」的楊紫瓊？Balenciaga大秀法式幽默

無論穿上如何時尚的衣物、去了再遠的地方、參加了何等精彩的派對，人總是要回家。法國精品品牌Balenciaga以品牌名稱「巴黎世家」的諧音為靈感，推出Paris Family「巴黎是家」形象廣告。除重新強化品牌與巴黎的淵源，更帶來過去少見的家居氛圍與全系列新品、幽默問世。

一改過去生冷、前衛、硬派風格，Balenciaga的「巴黎是家」新年形象廣告以Polaroid拍立得相機拍攝、同時保留拍立得照片的白邊相框，因此頗有1990年代的懷舊氣息。拍攝場景部分為室外、部分大量取鏡室內，模特兒們分別位在起居室、廚房或沙發邊，慵懶自在地望向鏡頭，又或模仿自拍姿勢。

帶有古典花卉紋路的壁紙、廚房牆面上懸掛的鍋具與灑落在庭院地磚上的落葉，為整體賦予一如巴黎每個平淡日子的生活感。同時模特兒則換上Doodles塗鴉風格的手繪標識印花長袖T-Shirt、連帽長T恤、牛仔外套，全系列再有Le Cagole包款、Hourglass沙漏包、零錢夾和輕便的「毛毛拖」等新品。Balenciaga的Logo並化為首尾字母拖曳的變形字體，也讓人聯想到知名重金屬樂團「Metallica金屬製品」的字型，仿若日常中也要潛藏狂野熱情，溫柔也暴烈。

值得一提的是，該系列上市的同時，品牌創意總監Demna的官方IG也更新了一組包含品牌大使楊紫瓊、泰星PP林禕凱（克里特·安努艾德奇康）穿戴該新年系列的照片，只見楊紫瓊畫上了前衛眼影、穿戴寬闊的印花長T恤、牛仔褲，展現個人近年少見的街頭野性風、令人為之驚艷，而PP林禕凱則穿著相似的白色款上衣，同樣相當前衛叛逆。