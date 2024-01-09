立體造型、滿滿熔岩起司！達美樂「起司火山披薩」登場
有吃過「立體火山」的披薩嗎？「達美樂」即日起與日本同步推出2024年首波新品「起司火山四喜披薩」，將披薩中央打造出獨特的立體熔岩起司火山造型，共計有3種不同口味。濃郁的起司醬不僅可以用披薩沾著吃，更可以搭配烤雞條、鱈魚星星等副食點心，更添聚餐樂趣！
「起司火山四喜披薩」由達美樂台日雙方主廚聯手研發，使用達美樂獨家配方手作麵團，將其拍製成16吋大小的義式經典餅皮，並形塑出「立體火山口熔岩造型」，再選用100%莫札瑞拉起司、切達起司，共同調製出濃郁的起司熔岩漿，每一個火山披薩上均搭盛滿滿200g的熔岩起司醬。不僅充滿視覺震撼，熔岩起司醬也可搭配披薩、副食品嚐。
除此之外，起司火山四喜披薩並結合四喜口味的餡料，共計推出「起司火山四喜披薩（超值四喜口味）」、「瑪格莉特火山四喜披薩（瑪格麗特四喜口味）」以及「海鮮火山四喜披薩（海鮮戀人口味）」等3種不同選擇，搭配外帶半價方案，每份549～649元不等。達美樂並同步推出套餐，搭配烤雞條、Puff香腸、鱈魚星星、香烤薯球及大可樂1瓶，每套849元起。活動期間加入官方line好友，即可獲得優惠券，憑券訂購海鮮火山四喜披薩即送可可酥捲4塊。
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