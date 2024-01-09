立體造型、滿滿熔岩起司！達美樂「起司火山披薩」登場

有吃過「立體火山」的披薩嗎？「達美樂」即日起與日本同步推出2024年首波新品「起司火山四喜披薩」，將披薩中央打造出獨特的立體熔岩起司火山造型，共計有3種不同口味。濃郁的起司醬不僅可以用披薩沾著吃，更可以搭配烤雞條、鱈魚星星等副食點心，更添聚餐樂趣！

「起司火山四喜披薩」由達美樂台日雙方主廚聯手研發，使用達美樂獨家配方手作麵團，將其拍製成16吋大小的義式經典餅皮，並形塑出「立體火山口熔岩造型」，再選用100%莫札瑞拉起司、切達起司，共同調製出濃郁的起司熔岩漿，每一個火山披薩上均搭盛滿滿200g的熔岩起司醬。不僅充滿視覺震撼，熔岩起司醬也可搭配披薩、副食品嚐。