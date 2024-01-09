快訊

大陸發射衛星國家警報聲響後 高雄民眾疑似錄到「白影衝天際」引議論

衛星變飛彈…「誤判將造成嚴重國安危機」 侯友宜籲國安單位公布真相

國防部選前發國家級警報「衛星當Missile」 媒體人質疑：10天前怎沒發？

立體造型、滿滿熔岩起司！達美樂「起司火山披薩」登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
達美樂推出立體造型的「起司火山四喜披薩」。圖／達美樂提供
達美樂推出立體造型的「起司火山四喜披薩」。圖／達美樂提供

有吃過「立體火山」的披薩嗎？「達美樂」即日起與日本同步推出2024年首波新品「起司火山四喜披薩」，將披薩中央打造出獨特的立體熔岩起司火山造型，共計有3種不同口味。濃郁的起司醬不僅可以用披薩沾著吃，更可以搭配烤雞條、鱈魚星星等副食點心，更添聚餐樂趣！

「起司火山四喜披薩」由達美樂台日雙方主廚聯手研發，使用達美樂獨家配方手作麵團，將其拍製成16吋大小的義式經典餅皮，並形塑出「立體火山口熔岩造型」，再選用100%莫札瑞拉起司、切達起司，共同調製出濃郁的起司熔岩漿，每一個火山披薩上均搭盛滿滿200g的熔岩起司醬。不僅充滿視覺震撼，熔岩起司醬也可搭配披薩、副食品嚐。

除此之外，起司火山四喜披薩並結合四喜口味的餡料，共計推出「起司火山四喜披薩（超值四喜口味）」、「瑪格莉特火山四喜披薩（瑪格麗特四喜口味）」以及「海鮮火山四喜披薩（海鮮戀人口味）」等3種不同選擇，搭配外帶半價方案，每份549～649元不等。達美樂並同步推出套餐，搭配烤雞條、Puff香腸、鱈魚星星、香烤薯球及大可樂1瓶，每套849元起。活動期間加入官方line好友，即可獲得優惠券，憑券訂購海鮮火山四喜披薩即送可可酥捲4塊。

起司火山四喜披薩共計有「起司火山四喜披薩」、「瑪格莉特火山四喜披薩」以及「海鮮火山四喜披薩」等3種不同選擇。圖／達美樂提供
起司火山四喜披薩共計有「起司火山四喜披薩」、「瑪格莉特火山四喜披薩」以及「海鮮火山四喜披薩」等3種不同選擇。圖／達美樂提供
「起司火山四喜披薩」中央為200g的濃郁起司醬，可以搭配披薩、副食品嚐。。圖／達美樂提供
「起司火山四喜披薩」中央為200g的濃郁起司醬，可以搭配披薩、副食品嚐。。圖／達美樂提供

披薩 起司 達美樂

延伸閱讀

餐飲漲不停！速食、披薩、拉麵都變貴 消費者荷包哭哭

起司控如何挑選正宗高達起司？先來逛逛哈克馬起司交易市集吧

好市多京醬雞肉披薩挨酸難吃「又乾又鹹」 網許願：經典口味回歸！

方形披薩料超多！ 高雄美食 Rom’antica Pizza 料多薄脆的義式披薩推薦 還可以看國外帥主廚坐鎮

相關新聞

立體造型、滿滿熔岩起司！達美樂「起司火山披薩」登場

有吃過「立體火山」的披薩嗎？「達美樂」即日起與日本同步推出2024年首波新品「起司火山四喜披薩」，將披薩中央打造出獨特的...

新光三越龍年藝術空間展 7款好運龍還有隱藏版等你蒐集

迎接2024龍年，新光三越特別邀請甫獲泰國國際模型公開賽—原型組金牌的台灣原型設計師李永丞，特別打造7種不同型態的龍年家...

藏壽司13款「三麗鷗扭蛋」開扭！ Kitty、酷洛米現身

Kitty迷準備好了嗎？「藏壽司」自1月19日起，將攜手美樂蒂、Hello Kitty、大耳狗喜拿以及酷洛米等三麗鷗角色...

合作久了就是你的！宋雨琦正式代言FENDI立馬秀大長腿

羅馬精品品牌FENDI正式宣布韓國人氣女子組合（G）I-DLE成員宋雨琦成為全新品牌形象大使，而西班牙品牌LOEWE也於...

摩洛哥傳奇咖啡Bacha 台灣首店開幕！逾200種精選任選

來自摩洛哥的傳奇咖啡—夿萐咖啡Bacha Coffee，今起於台北信義新天地的新光三越A8館開幕，除了設施與品味充滿魔幻...

攜手黎巴嫩設計師、跨界潮牌！經典袋包品牌顛覆你的龍年印象

即便「龍」這樣神話中的生物在西方文化裡，並沒有太多正面評價，不過在亞洲世界中卻是象徵了好運與吉祥寓意，因此適逢甲辰龍年的到來，不少奢侈品牌也紛紛推出相應商品。像是來自英國的Mulberry就跟常駐倫敦的黎巴嫩裔設計師Mira Mikati合作，推出獨家農曆新年迷你系列；德國的MCM則跨界日本高端潮牌A Bathing Ape（簡稱Bape）打造限定龍年系列單品。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。