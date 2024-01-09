新光三越龍年藝術空間展 7款好運龍還有隱藏版等你蒐集

迎接2024龍年，新光三越特別邀請甫獲泰國國際模型公開賽—原型組金牌的台灣原型設計師李永丞，特別打造7種不同型態的龍年家族「昇龍聚福」春節藝術空間展，即起至2月29日共8組藝術裝置在台北信義新天地、台中中港店、台南新天地期間限定展出，龍年藝術裝置討喜的設計與吉祥寓意果然吸引民眾眼球，作品一亮相吸引逛街的民眾與國際觀光客紛紛合照捕捉龍年意象。

李永丞投身模型公仔製作已逾20年，曾創作過五月天公仔、StayReal公仔、霹靂布袋戲公仔、貓貓蟲咖波系列公仔，近年作品又以怪獸恐龍為主，在他一系列的龍作品中，龍有著各種生動的個性與型態。他從小就熱愛恐龍，笑說：「看電影『侏羅紀公園』的恐龍蛋，讓我也想養恐龍，但這個夢無法實現，就透過模型自己動手做。」

新光三越與李永丞經過半年籌備、彼此想法激盪後，以東方龍型態為原型結合金木水火土五行元素，設計出代表富貴的「金龍」，5米高的金龍飛翔空中，象徵龍年財運大發，以及期望健康的「木龍」、象徵智慧的「水龍」、代表活力的「火龍」、以順利為意象的「土龍」，還有從蛋中孵化而出的龍寶寶「龍兒」象徵新年新希望，另有4米高踏著祥雲而來的「昇龍」。李永丞談到：「龍普遍被認為長相較威嚴，這次設計將線條簡化、可愛化，希望和民眾親近。」

除了新光三越北中南三地大型藝術裝置展出，這回還有限量隱藏版迷你龍公仔只送不賣，1月29日起至2月29日於新光三越App點數專區扣skm points 11,000點，即可兌換「新光三越龍年限定公仔」全台限量僅99隻，此款以火龍Q版化的限定公仔關節都可活動，可坐可站，圓滾滾的形象討喜又可愛。