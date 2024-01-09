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攜手黎巴嫩設計師、跨界潮牌！經典袋包品牌顛覆你的龍年印象

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
即便「龍」這樣神話中的生物在西方文化裡，並沒有太多正面評價，不過在亞洲世界中卻是象徵了好運與吉祥寓意，因此適逢甲辰龍年的到來，不少奢侈品牌也紛紛推出相應商品。圖／Mulberry、MCM提供
即便「龍」這樣神話中的生物在西方文化裡，並沒有太多正面評價，不過在亞洲世界中卻是象徵了好運與吉祥寓意，因此適逢甲辰龍年的到來，不少奢侈品牌也紛紛推出相應商品。圖／Mulberry、MCM提供

即便「龍」這樣神話中的生物在西方文化裡，並沒有太多正面評價，不過在亞洲世界中卻是象徵了好運與吉祥寓意，因此適逢甲辰龍年的到來，不少奢侈品牌也紛紛推出相應商品。像是來自英國的Mulberry就跟常駐倫敦的黎巴嫩設計師Mira Mikati合作，推出獨家農曆新年迷你系列；德國的MCM則跨界日本高端潮牌A Bathing Ape（簡稱Bape）打造限定龍年系列單品。

英國經典品牌Mulberry與駐倫敦的黎巴嫩設計師Mira Mikati攜手，推出華新年迷你系列，為了體現龍年的「歡樂精神」，運用了一條微笑的卡通龍圖案貫穿設計，呈現出色彩繽紛的袋包、服飾和配飾，展現了歡快形象。其中最受到消費者關注的還是全新 Clovelly和Mini托特包，皆採用精緻小牛皮製成，並提供天藍色、糖果粉、酸黃色和亮綠色等活潑的色彩配置；而且經典Antony郵差包也帶來了粉嫩新色，讓人眼睛為之一亮。而且為了慶祝此次合作，Mira Mikati繪製的龍年動畫，還成為了3D立體裝置，並點綴在Mulberry的期間限定櫥窗中。

德國的MCM跨界日本高端潮牌A Bathing Ape打造限定龍年系列單品。圖／MCM提供
德國的MCM跨界日本高端潮牌A Bathing Ape打造限定龍年系列單品。圖／MCM提供

MCM也不落人後找來Bape跨界，把龍頭圖騰結合了經典猿人頭，成為限定系列的專屬Logo設計，被裝飾在側背包、手提袋與後背包之外，更能在招牌的鯊魚連帽上衣中看見。整體以大膽玩味設計和獨特印花為特色創作，而且細看標鯊魚連帽上衣原有的「WGM」標語則以「MCM」取而代之，象徵兩大品牌的合作；而且專屬的聯名Logo還以立體浮雕方式點綴於系列包款上。

Mulberry與駐倫敦的黎巴嫩設計師Mira Mikati攜手，推出新年迷你系列，為了體現龍年的「歡樂精神」，運用了一條微笑的卡通龍圖案貫穿設計。圖／Mulberry提供
Mulberry與駐倫敦的黎巴嫩設計師Mira Mikati攜手，推出新年迷你系列，為了體現龍年的「歡樂精神」，運用了一條微笑的卡通龍圖案貫穿設計。圖／Mulberry提供

MCM找來Bape跨界，把龍頭圖騰結合了經典猿人頭，成為限定系列的專屬Logo設計，裝飾在招牌的鯊魚連帽上衣中。圖／MCM提供
MCM找來Bape跨界，把龍頭圖騰結合了經典猿人頭，成為限定系列的專屬Logo設計，裝飾在招牌的鯊魚連帽上衣中。圖／MCM提供

專屬的聯名Logo以立體浮雕方式點綴於MCM聯名Bape系列包款上。圖／MCM提供
專屬的聯名Logo以立體浮雕方式點綴於MCM聯名Bape系列包款上。圖／MCM提供

Mulberry農曆新年迷你系列Clovelly和Mini托特包，皆採用精緻小牛皮製成，並提供天藍色、糖果粉、酸黃色和亮綠色等活潑的色彩配置。圖／Mulberry提供
Mulberry農曆新年迷你系列Clovelly和Mini托特包，皆採用精緻小牛皮製成，並提供天藍色、糖果粉、酸黃色和亮綠色等活潑的色彩配置。圖／Mulberry提供

設計師 品牌 黎巴嫩

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