遠傳網路門市迎新年！iPhone 15最高優惠7000元　指定單門號方案最高送萬元購物金

迎接全新2024年，遠傳電信網路門市推出迎新年送好禮早鳥優惠，1月份在網路門市新申辦、攜碼、續約任何方案，就有機會抽中Happy GO點數 8,888點，線上申辦指定單門號方案最高送13,500購物金，再加碼抽總值萬元超商禮券。1月份到遠傳入手iPhone 15全系列最高現折2,000元（網路門市限定），搭配指定資費再送最高5,000 friDay購物金，還有機會抽中價值萬元的黃金蘋果。

遠傳1月份推出網路門市限定優惠，活動期間內新申辦、攜碼申辦指定單門號方案，除享上網吃到飽、網內互打免費，還可以額外再拿購物金優惠。以5G月付1,399元方案為例，綁約30個月，首月加碼外加月月送，累積最高共13,500購物金回饋，可在遠傳friDay購物折抵任何想要的商品，或透過遠傳心生活App折抵電信帳單、購買超商咖啡或優惠門票等。

申辦4G月付599元方案、綁約24個月方案，享4G全速吃到飽，加送2,400購物金；申辦5G 599元、綁約24個月方案，享每月24GB高速飆網，量到還可輕量吃到飽，再加送3,400購物金。申辦上述599指定單門號方案，再享網路門市限定優惠，額外加碼送600購物金，等同回饋最高4,000購物金，另外還可再抽全家便利商店商品禮券50元，共有200名額。

迎新春換新機，1月份到遠傳網路門市新申辦或攜碼入手iPhone 15全系列，除享超值專案價，還有限時回饋（網路門市限定），搭配999元以上資費、綁約30個月，iPhone 15現折1,500元；搭配1,399元以上資費、綁約30個月，現折2,000元；本月搭配申辦1,399元以上資費，還有加碼送最高5,000元friDay購物金。另本月份新申辦、攜碼、續約搭配月付999元以上資費，還有機會抽中點睛品黃金蘋果串珠（市價15,600元），共抽出10名。

入手iPad、Apple Watch等其他Apple商品也有超值優惠，新申辦或攜碼搭配月付1,399元以上專案、綁約30個月，專案價最高現折3,000元；續約搭配月付1,399元以上專案、綁約30個月，專案價最高現折2,500元。

遠傳老客戶也優惠滿滿，續約搭配手機／3C商品，並搭配月付999元至1,199元專案、綁約30個月，優惠專案價外再加碼折價1,500元；搭配月付1,399元以上專案、綁約30個月，專案價折價2,000元。老客戶新辦、攜碼申辦第二門號，只要月付149元，就享上網輕速飽；月付298元以上，再享500遠傳幣加碼，最高送2,900遠傳幣。老客戶新辦、攜碼搭手機、商品方案，除享免千元預繳金，最高再送3,500遠傳幣。