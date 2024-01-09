把星空摘給你戴在手上！CITIZEN為戀人打造限定腕表 與田馥甄一起高調炫愛

情到深處時，戀人們總會許下諾言，希望把永恆星河獻給對方，來證明自己的用心。於是日本鐘表品牌CITIZEN以此為藉，選在2月情人節到來前夕，為深陷粉紅泡泡中的人們，量身打造「天川銀河」限定款腕表，就讓「星空」來為感情來加溫。

腕表遠比首飾更適合成為情人節禮物，每天都能配戴，時刻聯想起對方的一切。而CITIZEN全新的「天川銀河」限定表款，便以夜空中銀河為設計靈感，黝黑的表身搭配的是深邃藍表盤，並在其上裝飾了點點閃耀光芒，呼應了黑夜裡的星光。同時黑色表殼及鍊帶施以髮絲紋與亮面拋光兩種工法打磨，搭配散發和煦光澤的玫瑰金色指針與時標，增添浪漫詩意。

值得關注的是CITIZEN還為這款表，推出了近40毫米表徑的設計，並請來代言人Hebe田馥甄演繹，並提到「我很喜歡夜晚的寧靜時刻與璀璨星空」，這次的「天川銀河」限定款重現深藍色夜幕下銀河天際，就是期盼將璀璨星空納入腕間、彷彿擁有全世界；同時還備有經典29毫米尺寸，讓人輕易搭配成對表。

CITIZEN代言人Hebe田馥甄演繹大表徑的「天川銀河」限定款BM7595-89L腕表，13,900元。圖／CITIZEN提供

除了「天川銀河」限定款之外，還同步上市以鬱金香為靈感而設的xC系列光動能計時腕表，以獨家Sakura pink櫻花粉紅金點綴外觀，加上數字時標與白色錶盤，展現優雅氣質，鑲嵌於8點鐘位置的驗室培育紅寶石與心蕊的櫻花瓣形綴飾，則蘊含著綻放美好時光的心意。

CITIZEN「天川銀河」限定款EW2595-81L腕表，29.2毫米表徑，鍍黑色精鋼表殼與表鍊，13,900元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN「天川銀河」限定款BM7595-89L腕表，39.2毫米表徑，鍍黑色精鋼表殼與表鍊，13,900元。圖／CITIZEN提供