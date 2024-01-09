快訊

趙少康喊話郭台銘快出來：你要做英雄、梟雄還是狗熊？

只有250大卡！低GI菜單推薦 減肥也可以很享瘦

張忠謀不回任台積電 魏哲家領新接班團隊悄然浮上檯面

把星空摘給你戴在手上！CITIZEN為戀人打造限定腕表 與田馥甄一起高調炫愛

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
日本鐘表品牌CITIZEN選在2月情人節到來前夕，為深陷粉紅泡泡中的人們，量身打造「天川銀河」限定款腕表。圖／CITIZEN提供
日本鐘表品牌CITIZEN選在2月情人節到來前夕，為深陷粉紅泡泡中的人們，量身打造「天川銀河」限定款腕表。圖／CITIZEN提供

情到深處時，戀人們總會許下諾言，希望把永恆星河獻給對方，來證明自己的用心。於是日本鐘表品牌CITIZEN以此為藉，選在2月情人節到來前夕，為深陷粉紅泡泡中的人們，量身打造「天川銀河」限定款腕表，就讓「星空」來為感情來加溫。

腕表遠比首飾更適合成為情人節禮物，每天都能配戴，時刻聯想起對方的一切。而CITIZEN全新的「天川銀河」限定表款，便以夜空中銀河為設計靈感，黝黑的表身搭配的是深邃藍表盤，並在其上裝飾了點點閃耀光芒，呼應了黑夜裡的星光。同時黑色表殼及鍊帶施以髮絲紋與亮面拋光兩種工法打磨，搭配散發和煦光澤的玫瑰金色指針與時標，增添浪漫詩意。

值得關注的是CITIZEN還為這款表，推出了近40毫米表徑的設計，並請來代言人Hebe田馥甄演繹，並提到「我很喜歡夜晚的寧靜時刻與璀璨星空」，這次的「天川銀河」限定款重現深藍色夜幕下銀河天際，就是期盼將璀璨星空納入腕間、彷彿擁有全世界；同時還備有經典29毫米尺寸，讓人輕易搭配成對表。

CITIZEN代言人Hebe田馥甄演繹大表徑的「天川銀河」限定款BM7595-89L腕表，13,900元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN代言人Hebe田馥甄演繹大表徑的「天川銀河」限定款BM7595-89L腕表，13,900元。圖／CITIZEN提供

除了「天川銀河」限定款之外，還同步上市以鬱金香為靈感而設的xC系列光動能計時腕表，以獨家Sakura pink櫻花粉紅金點綴外觀，加上數字時標與白色錶盤，展現優雅氣質，鑲嵌於8點鐘位置的驗室培育紅寶石與心蕊的櫻花瓣形綴飾，則蘊含著綻放美好時光的心意。

CITIZEN「天川銀河」限定款EW2595-81L腕表，29.2毫米表徑，鍍黑色精鋼表殼與表鍊，13,900元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN「天川銀河」限定款EW2595-81L腕表，29.2毫米表徑，鍍黑色精鋼表殼與表鍊，13,900元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN「天川銀河」限定款BM7595-89L腕表，39.2毫米表徑，鍍黑色精鋼表殼與表鍊，13,900元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN「天川銀河」限定款BM7595-89L腕表，39.2毫米表徑，鍍黑色精鋼表殼與表鍊，13,900元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN xC系列光動能計時FB1456-65B腕表，鍍Sakura pink精鋼表殼與表鍊，22,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN xC系列光動能計時FB1456-65B腕表，鍍Sakura pink精鋼表殼與表鍊，22,800元。圖／CITIZEN提供

腕表 情人節禮物 Hebe

延伸閱讀

G-SHOCK攜手人氣設計師 打造限量公仔與腕表組 後勢看好能不入手嗎？

101獨家！全球限量500只瑞士金表 古典大氣

復刻設計、琺瑯面盤 SEIKO重現百年經典腕表 注定要成搶手貨

G-SHOCK點亮你的潮流風格 腕表結合復古錄音帶色彩就是有話題

相關新聞

好市多豬肋排藏刀片！官方回應異物來源可能是「它」

美式賣場好市多食材品管又出狀況！昨晚有民眾在臉書社團PO文表示，使用好市多購買的豬肋脇排煮蘿蔔排骨湯，沒想到女兒竟然在排...

微風南山獨賣！Miu Miu Upcycled系列 再現丹寧新感動

「新」是一個時間上的相對概念，新的事物同樣可以包含過去的舊事物，整裝再前進。Miu Miu推出品牌第四季的Upcycle...

新年送好康！LINE Pay天天領8.5折券 用LINE Bank快點卡最高加碼6%回饋

迎新年，LINE Pay繼續送好康給用戶，延續會員最愛的「天天LINE Pay日」活動，即日起到3月底止推出3大優惠：5...

把星空摘給你戴在手上！CITIZEN為戀人打造限定腕表 與田馥甄一起高調炫愛

情到深處時，戀人們總會許下諾言，希望把永恆星河獻給對方，來證明自己的用心。於是日本鐘表品牌CITIZEN以此為藉，選在2月情人節到來前夕，為深陷粉紅泡泡中的人們，量身打造「天川銀河」限定款腕表，就讓「星空」來為感情來加溫。

連續23天星巴克買一送一！烤蘋果風味那堤也溫暖上市

星巴克買一送一，向來是網友們熱烈關注的優惠話題。此次活動僅限於「行動預點專屬」，1/15~2/6椰奶那堤好友分享。活動期...

影迷必收！「艾蜜莉在巴黎」保溫杯+提袋 85℃獨家開賣

搶在Netflix超人氣影集「艾蜜莉在巴黎」第四季開播前，85℃獨家開賣艾蜜莉在巴黎不鏽鋼杯袋組，桃紅色的保溫杯加上手繪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。