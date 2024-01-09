禁男性同仁留長髮 台鐵：重申落實現有規定

台鐵公司元旦掛牌，營造新氣象，公司內近日一份電報顯示，重申要求同仁遵守服儀，包括男生頭髮不得過耳、留長髮或蓄鬍，女生瀏海不得超過眉毛，兩側瀏海需至於耳後。台鐵公司強調，相關措施是重申落實現有規定，且著制服及合宜儀容，是多數與民眾第一線接觸公司行號的必要要求。

根據台鐵公司內部電報內容指出，高雄運務段將派人至各站組查核，查核重點包括男生頭髮過耳、留長髮、蓄鬍子；女生瀏海超過眉毛，兩側瀏海沒有置於耳後；不按規定穿著白色襯衫、黑色長褲，制服、襯衫應紮入褲子內；應著黑色全包式皮鞋、包鞋，深色褲子長度需遮住腳踝。此外，電報內容也提及，若遭民眾投訴影響路譽，或遭開服裝儀容糾正單，相關主管機關也會連帶懲處，請督導同仁確實落實。

台鐵公司指出，穿著乾淨整齊制服，展現合宜儀容，除代表個人對自身工作尊重，亦可讓旅客感受專業形象，多數與民眾第一線接觸公司行號，皆要求所屬員工穿著制服，並對儀容有必要性要求。

台鐵公司強調，要求員工頭髮整齊俐落，男生勿過耳，女生頭髮長度過肩者宜紥馬尾或包頭，或盤髮挽入帽內，相關措施主要為重申落實現有規定。