影迷必收！「艾蜜莉在巴黎」保溫杯+提袋 85℃獨家開賣
搶在Netflix超人氣影集「艾蜜莉在巴黎」第四季開播前，85℃獨家開賣艾蜜莉在巴黎不鏽鋼杯袋組，桃紅色的保溫杯加上手繪插畫，搭配毛氈布提袋，85℃全台門市1月11日獨家開賣，每組669元，限量1266組。
獨家杯款「Emily杯」，內裡是304不鏽鋼，上蓋塑膠耐熱100度C，容量650ml，可維持6小時保冷、保熱效力，艷麗的桃紅色瓶身，搭配印有穿著露肩小禮服的女主角手繪插畫，性感又不失時尚，再搭配英文書寫交錯疊放和巴黎艾菲爾鐵塔等元素，宛如重現劇中艾蜜莉自信走在巴黎街頭的場景。
Emily不鏽鋼杯組袋組合販售669元，1月11日起，85℃全台門市獨家販售，限量1266組，影集鐵粉們千萬不要錯過。
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