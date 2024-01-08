螞蟻人看過來！他在全聯掃光「1點心」 老饕讚：平價版北海道戀人

全聯的零食深受不少人喜愛，就有網友在全聯發現一款餅乾，還一舉掃光了三種口味，並讚嘆「每個口味都太好吃了」。

一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文分享，近日去全聯有了大發現，在日本很愛的這款D'asses的餅乾竟出現在全聯大賣場，表示很想念這個味道，太激動便一下子把架上的三個口味全掃光。

貼文一出，掀起網友們的熱烈討論，「抹茶真的好甜喔」、「好吃，但真的很甜」、「真的好吃，平價版的北海道戀人」、「這款真的好吃，薄薄一片不會覺得有負擔」、「這個好吃！」、「這個好吃！來自螞蟻人的認證」、「這款我也超愛的」。

有部分網友提供他們的吃法，「這款很甜，但配紅茶或是咖啡超適合的！餅乾的口感真的很棒」、「這款餅乾甜了一點，但是我覺得配茶或是咖啡都很OK」、「吃一、兩片配個咖啡就不錯」、「配茶或無糖飲料都好！」。

不過，也有一些網友表示這款餅乾只適合螞蟻人吃，「我吃一片就不行了，不是螞蟻人不要輕易嘗試」、「我吃一口就不行了，螞蟻人可能可以」。