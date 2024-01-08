Disney x Pandora《幻想曲》與《仙履奇緣》迎新年

迎接全新2024年，串飾席捲全球、備受喜愛的丹麥品牌Pandora，此次攜手迪士尼（Disney）推出全新的作品，以「家」為靈感，將陪伴與彼此照亮注入設計構想，除了經歷數十年永不分離且備受喜愛的迪士尼情侶檔《米奇與米妮》，還有全新迪士尼《仙履奇緣》聯名系列，為全新的一年帶來滿載的情感與彼此相伴的溫馨時刻。

《米奇與米妮》本季結合宇宙星空主題和經典動畫《幻想曲》為藍本，創作出一款迪士尼米奇魔法師造型串飾及藍色Murano琉璃串飾，而一系列結合月亮圖騰的《米奇與米妮》吊飾與戒指手韓等珠寶，則搭配優雅精緻的鍍14k金，更添以燦亮光芒襯托浪漫意趣。