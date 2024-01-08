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Disney x Pandora《幻想曲》與《仙履奇緣》迎新年

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
全新迪士尼仙履奇緣聯名系列，戴上象徵勇敢與幸福的主題飾品，汲取灰姑娘的夢幻魔力開啟燦爛美好的2024年，讓奇幻魔法永不在午夜消散。圖／Pandora提供
全新迪士尼仙履奇緣聯名系列，戴上象徵勇敢與幸福的主題飾品，汲取灰姑娘的夢幻魔力開啟燦爛美好的2024年，讓奇幻魔法永不在午夜消散。圖／Pandora提供

迎接全新2024年，串飾席捲全球、備受喜愛的丹麥品牌Pandora，此次攜手迪士尼（Disney）推出全新的作品，以「家」為靈感，將陪伴與彼此照亮注入設計構想，除了經歷數十年永不分離且備受喜愛的迪士尼情侶檔《米奇與米妮》，還有全新迪士尼《仙履奇緣》聯名系列，為全新的一年帶來滿載的情感與彼此相伴的溫馨時刻。

《米奇與米妮》本季結合宇宙星空主題和經典動畫《幻想曲》為藍本，創作出一款迪士尼米奇魔法師造型串飾及藍色Murano琉璃串飾，而一系列結合月亮圖騰的《米奇與米妮》吊飾與戒指手韓等珠寶，則搭配優雅精緻的鍍14k金，更添以燦亮光芒襯托浪漫意趣。

同時上市的全新《仙履奇緣》聯名系列，則以925銀和淺藍色的Murano琉璃、寶石勾勒將故事中經典迷人的南瓜馬車、玻璃鞋等象徵符碼，還有則採用鍍的14k金華麗設計，象徵配戴者擁有勇敢追夢、感改變像賺的夢幻魔力，為美好的一年揭開全新的序幕。

迪士尼仙履奇緣南瓜馬車造型項鍊，3,980元。圖／Pandora提供
迪士尼仙履奇緣南瓜馬車造型項鍊，3,980元。圖／Pandora提供
Pandora Moments迪士尼米奇造型釦蛇鍊，3,980元。圖／Pandora提供
Pandora Moments迪士尼米奇造型釦蛇鍊，3,980元。圖／Pandora提供
迪士尼仙履奇緣南瓜馬車造型戒指，3,680元。圖／Pandora提供
迪士尼仙履奇緣南瓜馬車造型戒指，3,680元。圖／Pandora提供
迪士尼米奇魔法師造型串飾，2,480元。圖／Pandora提供
迪士尼米奇魔法師造型串飾，2,480元。圖／Pandora提供
迪士尼仙履奇緣玻璃鞋造型吊飾，2,480元。圖／Pandora提供
迪士尼仙履奇緣玻璃鞋造型吊飾，2,480元。圖／Pandora提供
迪士尼米奇與米妮造型藍色Murano琉璃串飾，2,080元。圖／Pandora提供
迪士尼米奇與米妮造型藍色Murano琉璃串飾，2,080元。圖／Pandora提供
迪士尼米奇與米妮造型永恆璀璨戒指，3,680元。圖／Pandora提供
迪士尼米奇與米妮造型永恆璀璨戒指，3,680元。圖／Pandora提供
迪士尼米奇與米妮造型旋轉月亮雙色吊飾，2,880元。圖／Pandora提供
迪士尼米奇與米妮造型旋轉月亮雙色吊飾，2,880元。圖／Pandora提供
Disney x Pandora米奇米妮甜蜜相伴，點亮每個幸福時刻。圖／Pandora提供
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米奇 迪士尼

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