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超萌大耳狗扮裝迎龍年 全家200款新年禮盒限時8.5折起

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全家獨家開發多款人氣肖像造型禮盒，包含「大耳狗喜拿」、「卡娜赫拉的小動物」、｢Hello Kitty」及角落小夥伴，1月11日起陸續於店舖開賣。圖／全家便利商店提供
全家獨家開發多款人氣肖像造型禮盒，包含「大耳狗喜拿」、「卡娜赫拉的小動物」、｢Hello Kitty」及角落小夥伴，1月11日起陸續於店舖開賣。圖／全家便利商店提供

農曆春節倒數1個月，大家都摩拳擦掌想要試手氣迎新年第一波好運氣！超商福袋一波接一波買不完，全家看好肖像週邊商品購買熱潮，將於1月10日起再開賣卡通肖像福袋組合，包含布丁狗、吉伊卡哇、航海王等7大肖像聯名的11款收納系福袋；消費者亦可選購4款3C周邊及授權商品等品牌聯名福袋，以及FamiSuper超市店獨家販售的中西式料理版福箱。年初開賣的應景喜氣的祥龍福袋亦同步熱賣中，全18款福袋皆可參加抽獎活動，今年破天荒推出5組頭獎名額，幸運兒將可獲得市價179萬元的賓士車款。

而瞄準今年走春拜年禮盒需求，全家即日起亦於店舖陸續推出200款禮盒搶市，主打「肖像造型龍享禮」、「卡通玩趣龍喜禮」、「經典美味龍厚禮」3大主題特色禮盒，最低199元就可入手；首推高度近30公分的獨家三麗鷗肖像大耳狗龍年限定存錢筒及Hello Kitty龍年造型拍拍燈等肖像禮盒，自有品牌禮盒則推出Let’s Café全新曲奇餅，同時亦導入日本進口伴手禮及附有趣味互動等多樣化贈品的卡通禮盒。2月20日前購買指定禮盒可享2件9.5折優惠，使用全盈+PAY支付則可享單件9折；1月10日至2月7日優惠再加碼，指定禮盒任選3件可享8.5折優惠。欲購買指定禮盒，還可先使用「全家」APP地圖趣功能快速搜尋免撲空，新年送禮方便又省荷包。

瞄準消費者年節的多元送禮情境，全家推薦「經典美味龍厚禮」系列禮盒，包含自有品牌Let’s Café餅乾禮盒及通路獨家日本伴手禮。圖／全家便利商店提供
瞄準消費者年節的多元送禮情境，全家推薦「經典美味龍厚禮」系列禮盒，包含自有品牌Let’s Café餅乾禮盒及通路獨家日本伴手禮。圖／全家便利商店提供
使用全家APP地圖趣功能即可快速搜尋春節禮盒，購買免撲空。圖／全家便利商店提供
使用全家APP地圖趣功能即可快速搜尋春節禮盒，購買免撲空。圖／全家便利商店提供
全家推出「卡通玩趣」禮盒系列，邊玩邊吃，與親友度過歡聚時刻。圖／全家便利商店提供
全家推出「卡通玩趣」禮盒系列，邊玩邊吃，與親友度過歡聚時刻。圖／全家便利商店提供
全家攜手7大知名肖像推出福袋組合，共打造11款超萌且實用的收納系福袋，將自1月10日上午10時起於全台店舖開賣，全系列合計限量11.8萬組，售價為399元至799元。圖／全家便利商店提供
全家攜手7大知名肖像推出福袋組合，共打造11款超萌且實用的收納系福袋，將自1月10日上午10時起於全台店舖開賣，全系列合計限量11.8萬組，售價為399元至799元。圖／全家便利商店提供
全家即日起陸續推出200款禮盒搶市，最低199元可入手。圖／全家便利商店提供
全家即日起陸續推出200款禮盒搶市，最低199元可入手。圖／全家便利商店提供
全家新春禮盒即日起於店舖陸續開賣，限時指定禮盒任選3件可享8.5折優惠。圖／全家便利商店提供
全家新春禮盒即日起於店舖陸續開賣，限時指定禮盒任選3件可享8.5折優惠。圖／全家便利商店提供

福袋 卡通

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