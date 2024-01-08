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你的型男胡歌已上線！Giorgio Armani加持 「繁花」讓他從戲裡帥到戲外

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
陸劇「繁花」劇照，可以看到胡歌身穿標準的Giorgio Armani三件式正裝，俐落的剪裁與和合身度，凸顯了角色與其他商賈的不同。圖／摘自Giorgio Armani facebook
陸劇「繁花」劇照，可以看到胡歌身穿標準的Giorgio Armani三件式正裝，俐落的剪裁與和合身度，凸顯了角色與其他商賈的不同。圖／摘自Giorgio Armani facebook

由名導王家衛監製與執導的新戲「繁花」呈現宛如過去知名電影代表作的質感、詩意畫面，並搭配90年代金曲，一開播後就成為近期陸劇美學的天花板。加上實力派的胡歌、辛芷蕾與唐嫣等演員，撐起了小說家金宇澄筆下的上海人物與大時代氛圍，討論聲量極高。

王家衛新戲「繁花」改編自金宇澄的同名小說，以90年代上海為背景，講述了一無所有的主角阿寶（胡歌飾演），因緣際會下搭上改革開放浪潮，並藉著自身的經商手腕，在上海黃河路發跡，成為商界的後起之秀，卻也在爾虞我詐的商戰之中，惹來殺身之禍。「繁花」去年12月底於中國播映後，即成為熱門話題，還吸引觀眾與演員、導演的粉絲前往黃河路「聖地巡禮」打卡，感受劇中人物經歷的90年代氛圍，是少見的「現象級」陸劇。

陸劇「繁花」劇照，可以看到胡歌身穿標準的Giorgio Armani三件式正裝，俐落的剪裁與和合身度，凸顯了角色與其他商賈的不同。圖／摘自Giorgio Armani facebook
陸劇「繁花」劇照，可以看到胡歌身穿標準的Giorgio Armani三件式正裝，俐落的剪裁與和合身度，凸顯了角色與其他商賈的不同。圖／摘自Giorgio Armani facebook

主演的胡歌本就是上海人，因此要以方言「吳語」出演並不困難，但為了要塑造出大亨般的氣場，他所代言的義大利精品Giorgio Armani也來力挺。在「繁花」劇中，可以看到胡歌身穿標準的三件式正裝，俐落的剪裁與和合身度，凸顯了角色與其他商賈的不同；或是搭配了長大衣，更呈現溫文儒雅的樣貌。不僅在戲中穿著Giorgio Armani的服裝，戲外在宣傳「繁花」時、出席跨年特別節目，胡歌還換上了絲絨面料的外套，在胸前點綴了鑽石胸針，一派的貴公子風範，更是許多影迷所熟悉的型男大叔。

陸劇「繁花」劇照，胡歌搭配了Giorgio Armani長大衣，更呈現溫文儒雅的樣貌。圖／摘自Giorgio Armani facebook
陸劇「繁花」劇照，胡歌搭配了Giorgio Armani長大衣，更呈現溫文儒雅的樣貌。圖／摘自Giorgio Armani facebook

在「繁花」戲外，參與宣傳活動或是錄製跨年節目，胡歌仍舊選穿Giorgio Armani的服裝。圖／摘自Giorgio Armani facebook
在「繁花」戲外，參與宣傳活動或是錄製跨年節目，胡歌仍舊選穿Giorgio Armani的服裝。圖／摘自Giorgio Armani facebook

在「繁花」戲外，參與宣傳活動或是錄製跨年節目，胡歌仍舊選穿Giorgio Armani的服裝。圖／摘自Giorgio Armani facebook
在「繁花」戲外，參與宣傳活動或是錄製跨年節目，胡歌仍舊選穿Giorgio Armani的服裝。圖／摘自Giorgio Armani facebook

在「繁花」戲外，參與宣傳活動或是錄製跨年節目，胡歌仍舊選穿Giorgio Armani的服裝。圖／摘自Giorgio Armani facebook
在「繁花」戲外，參與宣傳活動或是錄製跨年節目，胡歌仍舊選穿Giorgio Armani的服裝。圖／摘自Giorgio Armani facebook

上海 義大利 Armani 胡歌

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