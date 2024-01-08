你的型男胡歌已上線！Giorgio Armani加持 「繁花」讓他從戲裡帥到戲外

由名導王家衛監製與執導的新戲「繁花」呈現宛如過去知名電影代表作的質感、詩意畫面，並搭配90年代金曲，一開播後就成為近期陸劇美學的天花板。加上實力派的胡歌、辛芷蕾與唐嫣等演員，撐起了小說家金宇澄筆下的上海人物與大時代氛圍，討論聲量極高。

王家衛新戲「繁花」改編自金宇澄的同名小說，以90年代上海為背景，講述了一無所有的主角阿寶（胡歌飾演），因緣際會下搭上改革開放浪潮，並藉著自身的經商手腕，在上海黃河路發跡，成為商界的後起之秀，卻也在爾虞我詐的商戰之中，惹來殺身之禍。「繁花」去年12月底於中國播映後，即成為熱門話題，還吸引觀眾與演員、導演的粉絲前往黃河路「聖地巡禮」打卡，感受劇中人物經歷的90年代氛圍，是少見的「現象級」陸劇。

陸劇「繁花」劇照，可以看到胡歌身穿標準的Giorgio Armani三件式正裝，俐落的剪裁與和合身度，凸顯了角色與其他商賈的不同。圖／摘自Giorgio Armani facebook

主演的胡歌本就是上海人，因此要以方言「吳語」出演並不困難，但為了要塑造出大亨般的氣場，他所代言的義大利精品Giorgio Armani也來力挺。在「繁花」劇中，可以看到胡歌身穿標準的三件式正裝，俐落的剪裁與和合身度，凸顯了角色與其他商賈的不同；或是搭配了長大衣，更呈現溫文儒雅的樣貌。不僅在戲中穿著Giorgio Armani的服裝，戲外在宣傳「繁花」時、出席跨年特別節目，胡歌還換上了絲絨面料的外套，在胸前點綴了鑽石胸針，一派的貴公子風範，更是許多影迷所熟悉的型男大叔。

陸劇「繁花」劇照，胡歌搭配了Giorgio Armani長大衣，更呈現溫文儒雅的樣貌。圖／摘自Giorgio Armani facebook

在「繁花」戲外，參與宣傳活動或是錄製跨年節目，胡歌仍舊選穿Giorgio Armani的服裝。圖／摘自Giorgio Armani facebook

在「繁花」戲外，參與宣傳活動或是錄製跨年節目，胡歌仍舊選穿Giorgio Armani的服裝。圖／摘自Giorgio Armani facebook